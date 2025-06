'Em xinh say hi' tổ chức concert: Có quá vội vàng?

Tuy vậy, khi nhìn vào thành tích đã đạt được trong thời gian qua thì quyết định này là có cơ sở. Cụ thể, thừa hưởng sức nóng từ 2 tiết mục đấu liên quân trong tập 1, tập 2 đã đạt được gần 5.000.000 lượt xem sau 3 ngày phát sóng, giữ vị trí Top 1 bảng thịnh hành - cột mốc rất ấn tượng với các chương trình âm nhạc thực tế.

Không dừng ở đó, tập 2 vừa qua cũng tiếp tục gây bão với 300.000 người xem cùng lúc (CCU), giữ vị trí Top 1 bảng thịnh hành. Trong khi đó Top 5 thịnh hành mục âm nhạc trên nền tảng YouTube hiện có tới 4 sản phẩm từ chương trình này.

Các em xinh sẽ gặp khán giả tại concert vào tháng 9 tới ẢNH: V.O

Ngoài ra, sức hút của mô hình live concert sau các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai cũng càng cho thấy tiềm năng rất lớn.

Với thành tích trên, chương trình đã tạo được sút hút ấn tượng, qua đó cho thấy được sự đón nhận khi tổ chức live concert. Bên cạnh đó, livestage 2 vừa lên sóng càng khẳng định sức hút này qua 4 phần trình diễn ấn tượng.

Phương Mỹ Chi tiếp tục dẫn đầu, Miu Lê ngậm ngùi lùi xa

Sau màn chọn đội và đấu giá bài hát kịch tính tại tập 3, các đội trưởng Miu Lê, Bích Phương, Phương Mỹ Chi và 52Hz đã hoàn tất đội hình với sự góp mặt của các em xinh và những khách mời là 7 Anh Trai từ chương trình Anh trai say hi cùng ca nhạc sĩ Tăng Duy Tân.

Vòng 1 của LiveStage 2 giới thiệu 4 tiết mục đầu tiên với những concept táo bạo, đầu tư cùng 8 ca khúc mới. Chặng này khốc liệt khi có 6 em xinh sẽ phải chia tay với chương trình.

Nhóm của đội trưởng Phương Mỹ Chi gồm Pháo, Phương Ly, Chi Xê và Anh Trai WEAN mang đến tiết mục Hề kết hợp giữa nghệ thuật tuồng truyền thống và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Trong đó, khán giả đã rất thích thú với những câu hát mang đậm phong cách hát bội vừa kỹ thuật, vừa nhiều cảm xúc bên cạnh phần âm nhạc trào lưu, xu hướng.

Đội Phương Mỹ Chi kết hợp giữa nghệ thuật tuồng truyền thống và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại ẢNH: V.O

Phương Mỹ Chi cho biết mình và các thành viên đã tham vấn NSƯT Ngọc Khanh, đồng thời tham gia các buổi học hát online cùng Nhà hát Tuồng Việt Nam khu vực miền Bắc nhằm đảm bảo sự chính xác trong cách hát, nhả chữ, cách lấy hơi và chuyển động hình thể – yếu tố quan trọng để giữ trọn tinh thần của loại hình nghệ thuật truyền thống trong một phần trình diễn đương đại.

Đội Vũ Thảo My "đốt cháy" sân khấu với các giai điệu nhộn nhịp ẢNH: V.O

"Đốt cháy" sân khấu với vũ đạo quyến rũ, Đội Bích Phương với các thành viên: Yeolan, Ngô Lan Hương, Han Sara, Lamoon và Anh Trai JSOL mang tới thông điệp mạnh mẽ, thể hiện thái độ tự tin của người phụ nữ hiện đại qua tiết mục Red flag.

Nhóm chọn phong cách hơi hướng grunge đậm chất underground, trong khi sân khấu được dàn dựng như một trạm xăng retro phong cách Âu Mỹ những năm 1980.

Tiết mục We belong together với màu sắc và năng lượng tích cực ẢNH: V.O

Là ca khúc phải “trầy trật” để đấu giá mua demo, đội hình của Em Xinh Miu Lê gồm Juky San, LyLy, DANMY và Anh Trai Dương Domic mang đến tiết mục We Belong Together đầy màu sắc và năng lượng tích cực.

Khép lại đêm diễn là tiết mục ballad đầy cảm xúc của đội 52Hz mang tên Không Đau Nữa Rồi gồm Orange, Mỹ Mỹ, Châu Bùi và rapper Pháp Kiều. Ca khúc do nhạc sĩ Bùi Trường Linh sáng tác, kể về hành trình cảm xúc của một cô gái sau chia tay – từ những vết đau ban đầu đến quá trình chấp nhận và chữa lành.

Không đau nữa rồi như bản đối đáp lại Hào quang từ Anh trai say hi ẢNH: V.O

Sân khấu được dàn dựng như một thế giới trong mơ, với hệ thống màn voan, hiệu ứng khói cùng đường chạy dài dành riêng cho phần trình diễn của Mỹ Mỹ. Đặc biệt, phần rap của Pháp Kiều trong tiết mục mang tính chất đối đáp nội tâm với ca khúc Hào quang – bản rap do chính anh từng thể hiện tại Anh Trai Say Hi mùa 1 như một lời chất vấn chính mình trong hành trình từ kỳ vọng, lý tưởng đến chấp nhận tổn thương và buông bỏ.

Qua bình chọn từ 300 khán giả tại trường quay, vòng 1 đã công bố 2 đội dẫn đầu có số phiếu sát nhau. Theo đó, đội Không Đau Nữa Rồi và Hề giành vị trí đầu bảng, đội Red flag và We Belong Together tạm thời xếp sau.