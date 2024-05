Han So Hee bị chê 'rẻ tiền'

Han So Hee dường như không xóa hết tất cả các hình xăm. Người hâm mộ nhìn thấy và đánh giá cô về hình xăm lớn ở vùng hông eo khi cô tham dự sự kiện tổ chức tại Seoul vào ngày 29.5.

Han So Hee gây chú ý khi tham dự sự kiện thời trang Dior được tổ chức tại Seongsu-dong, Seoul, Hàn Quốc Xports News

Nữ diễn viên trông lộng lẫy trong chiếc váy màu xanh từ bộ sưu tập Dioliviera của Dior, do giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri thiết kế. Bất chấp vẻ ngoài thanh lịch của cô, cư dân mạng đã nhanh chóng lên tiếng không đồng tình với hình xăm của Han So Hee, nhiều người cho rằng hình xăm khiến cô trông "rẻ tiền".



Han So Hee nổi tiếng với vẻ đẹp nổi bật và khả năng diễn xuất linh hoạt, thường xuyên gây chú ý với những lựa chọn thời trang của mình. Tuy nhiên, hình xăm của cô làm dấy lên làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng, làm lu mờ vẻ xinh đẹp của cô tại sự kiện. Cư dân mạng cho rằng hình xăm này mâu thuẫn với hình ảnh tinh tế và nữ tính của Dior, cho thấy chúng làm mất đi vẻ thanh lịch tổng thể của bộ trang phục.

Các bình luận từ không tán thành nhẹ đến chỉ trích gay gắt, trong đó một số cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng vì hình xăm không phù hợp với thẩm mỹ thời trang cao cấp được mong đợi tại một sự kiện sang trọng như vậy. Những người khác đề cập rằng mặc dù hình xăm của Han So Hee có thể phù hợp với phong cách sắc sảo hoặc giản dị hơn, nhưng họ cảm thấy lạc lõng trong bối cảnh thương hiệu cổ điển và tinh tế của Dior.

Hình ảnh của Han So Hee gây phản ứng trái chiều Xports News

Han So Hee nổi tiếng vì có hình xăm khắp cơ thể. Trong những tấm ảnh trước khi ra mắt với vai trò là một diễn viên vào năm 2017, người đẹp để lộ rất nhiều hình xăm trên cánh tay. Khi những bức ảnh này lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề nóng, Han So Hee tỏ ra không quan tâm và nói rằng cô của lúc đó cũng chính là cô của hiện tại.

Tuy nhiên, ngôi sao xứ kim chi sau đó quyết định xóa xăm với sự hỗ trợ của công ty quản lý 9Ato Entertainment. Chi phí xóa xăm được tiết lộ lên tới 20 triệu won. Nói về lý do xóa hình xăm, mỹ nhân sinh năm 1994 cho biết cô muốn theo đuổi sự nghiệp diễn viên chuyên nghiệp nên sở thích cá nhân bị hạn chế.

Hình ảnh mới nhất của người đẹp phim My Name nhận được nhiều phản ứng khác nhau. Một tài khoản bình luận: "Không phải tất cả các hình xăm đều bị xóa sao?”, hay “Hình xăm thực sự rất lớn”.

Mỹ nhân Hàn Quốc rất yêu thích hình xăm Instagram NV

Han So Hee thích hình xăm và dù tuyên bố xóa xăm để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất thì cô vẫn mạnh dạn thể hiện sở thích riêng. Vào tháng 7 năm ngoái, người đẹp Hàn Quốc thu hút sự chú ý khi đăng một bức ảnh selfie khoe phần thân trên đầy hình xăm lên mạng xã hội. Một người hâm mộ đã lên tiếng cho biết hình xăm của ngôi sao là loại dán lên da, vốn là quà tặng của fan.

Ngôi sao phim My Name mới đây tham dự Liên hoan phim Cannes trong vai trò đại sứ của thương hiệu trang sức Boucheron. Bộ phim Heavy Snow do Han So Hee đóng chính cùng Han Hae In phát hành vào nửa cuối năm 2024.