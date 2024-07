Han So Hee và Jeon Jong Seo gây tranh cãi với bức ảnh chụp trên ô tô

Jeon Jong Seo vừa chia sẻ một số bức ảnh chụp cùng Han So Hee lên trang Instagram cá nhân của mình kèm theo dòng chú thích "Lái xe xuống phố cùng cô gái này". Trong những tấm hình được công bố, người xem dễ dàng nhận thấy cơ thể của Han So Hee phủ kín những hình xăm sặc sỡ "màu mè". Cả hai cô gái tạo dáng "tự sướng" đầy tinh nghịch và đang tận hưởng chuyến đi cùng nhau.

Han So Hee và Jeon Jong Seo thể hiện tình bạn qua những bức ảnh mới đây INSTAGRAM WJWHDTJ94

Tuy nhiên, sau khi hình ảnh này được đăng tải, công chúng nghi ngờ rằng Jeon Jong Seo, người ngồi ở ghế phụ đã không thắt dây an toàn. Nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và bác bỏ cáo buộc bằng một bức ảnh mà dây an toàn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, đồng thời nói thêm: "Tôi đã thắt dây an toàn. Đừng lo lắng".



Một góc chụp khác cho thấy Jeon Jong Seo đã cài dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô INSTAGRAM WJWHDTJ94

Ngoài vấn đề an toàn trong khi lái xe, Han So Hee còn khiến cư dân mạng choáng váng với những hình xăm mới. Trước đây, nữ diễn viên từng tốn hơn 300 triệu đồng để xóa đi những hình xăm cũ. Nhưng đến hiện tại, mỹ nhân họ Han lại tiếp tục "chơi lớn" với những hình xăm cỡ lớn trải dài khắp cơ thể. Tuy nhiên, một số người suy đoán rằng chúng có thể chỉ là hình xăm tạm thời.



Loạt hình xăm mới gây sốc của Han So Hee INSTAGRAM XEESOXEE

Không chỉ Han So Hee, Jeon Jong Seo mới đây cũng dính lùm xùm đời tư với tin đồn bắt nạt bạn học trong quá khứ. Một người bạn cấp 2 của ngôi sao phim Phi vụ triệu đô bản Hàn cho biết: "Cô ta ăn cắp, lấy quần áo thể dục và đồng phục của chúng tôi. Nếu không đưa cho cô ta thì chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu bị chửi bới và bắt nạt".

Đến nay, tính xác thực của thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng nhưng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Jeon Jong Seo. Bằng chứng là, bộ phim Hôn lễ bất khả thi của người đẹp 9X mới ra mắt đã nhận thất bại "toàn tập".



Han So Hee và Jeon Jong Seo thân thiết sau khi trở thành bạn diễn trên màn ảnh nhỏ. Kể từ đó, cả hai thường xuyên xuất hiện chung trong các sự kiện, chương trình truyền hình và dành cho nhau những lời khen ngợi, động viên trên mạng xã hội.

Sắp tới, hai mỹ nhân sinh năm 1994 sẽ cùng tham gia đóng chính trong bộ phim Project Y của đạo diễn Lee Hwan. Tác phẩm dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào nửa cuối năm nay và phát hành dưới dạng phim truyền hình.