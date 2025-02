Hãng bay lên tiếng bảo vệ tiếp viên hàng không đánh hành khách

Tiếp viên hàng không của Alaska Airlines đã buộc phải liên tục đánh vào mặt một người đàn ông vừa la hét vừa nắm chặt tóc người phụ nữ ở hàng ghế trước.

Đoạn phim được quay trên chuyến bay của hãng Alaska Airlines từ Oakland, California đến Portland, Mỹ vào ngày 1.2, với cảnh nam tiếp viên hàng không của hãng cố gắng hết sức để cứu nữ hành khách sau khi người đàn ông phía sau bất ngờ túm tóc cô trước khi máy bay cất cánh.

Nam tiếp viên hàng không liên tục đánh vào mặt hành khách để giải cứu người phụ nữ ngồi ghế trước ẢNH: CMH

"Buông tóc cô ấy ra!", có thể nghe thấy ai đó đang la hét khi tiếp viên hàng không cố gắng cạy tay người đàn ông ra khỏi tóc.

Khi thất bại, tiếp viên bắt đầu đấm vào cổ họng và mặt của người đàn ông cho đến khi buông người phụ nữ đang sợ hãi ra. Cô được những hành khách khác đưa ra khỏi lối đi.

Sau đó, có thể thấy tiếp viên đã đẩy mặt người đàn ông ra sau, giữ anh ta tại chỗ trong khi ông ta luôn miệng hú hét không kiểm soát.

Tiếp viên hàng không Alaska đã kêu gọi hành khách khác hỗ trợ ngăn chặn người đàn ông có thể hại bất kỳ ai khác.

Một trong những nhân chứng tải video lên mạng khẳng định hành khách mất kiểm soát đã "nói những điều kỳ quặc và lắc lư qua lại" trước khi vụ việc xảy ra.

Sau vụ việc, máy bay quay trở lại cổng sân bay Oakland, nam hành khách bị cảnh sát bắt và giam giữ. Chuyến bay sau đó đã bị hủy bỏ.

Alaska Airlines xác nhận rằng sự cố xảy ra trên một trong các chuyến bay của hãng và khen ngợi hành động nhanh chóng của tiếp viên và cấm nghi phạm tham gia tất cả các chuyến bay trong tương lai của hãng.

Hãng hàng không giải thích trong một tuyên bố: "Trách nhiệm cao nhất của tiếp viên hàng không của chúng tôi là sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn trên máy bay. Phi hành đoàn của chúng tôi đã phản ứng nhanh chóng với tình huống hỗn loạn này và giữ an toàn cho tất cả khách cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật có thể can thiệp".

Hành khách bị bắt sau đó ẢNH: CMH

Hãng bay cũng đề cập tới thuật ngữ violent medical episode (tạm dịch là giai đoạn y tế bạo lực, để chỉ sự suy sụp tâm thần do bạo lực) của nam tiếp viên hàng không khi liên quan đến vụ việc tấn công người khác của hành khách. Bài viết trên The New York Post nhận lại gần 500 bình luận, trong đó hầu hết ủng hộ hành xử của nam tiếp viên hàng không để giải cứu nữ hành khách bị nắm tóc. Một người đọc để lại bình luận: "Con trai tôi từng là tiếp viên hàng không trong nhiều năm nhưng cuối cùng đã nghỉ việc vào tháng 12 vừa qua. Cậu nói rằng hành khách ngày càng trở nên thiếu tôn trọng và các tiếp viên hàng không ngày càng phải đối phó nhiều hơn với những hành khách hung hãn, thậm chí bạo lực. Cậu ấy làm việc cho một hãng hàng không giá rẻ ở nước ngoài, và chán nản với công việc đó đến mức cảm thấy cần phải rời bỏ ngành hàng không hoàn toàn".

"Các thành viên phi hành đoàn đáng được chúng ta tôn trọng và biết ơn. Hành vi mà họ phải đối mặt ngày càng thường xuyên hơn và khiến họ trực tiếp gặp nguy hiểm. Tôi ủng hộ việc cấm những người gây rối trên các chuyến bay", một bình luận khác nhận được nhiều tán thành.