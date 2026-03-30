Hãng bay Trung Quốc mở lại chặng bay sang Triều Tiên sau 6 năm

Vi Trân
Vi Trân
30/03/2026 07:10 GMT+7

Hôm nay (30.3), hãng hàng không Air China của Trung Quốc sẽ nối lại các chuyến bay thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sau 6 năm gián đoạn, một dấu hiệu nữa cho thấy CHDCND Triều Tiên đang dần tái mở cửa.

Chuyến bay CA121 của Air China dự kiến khởi hành từ sân bay quốc tế Bắc Kinh lúc 8 giờ 5 sáng (giờ địa phương) và đến sân bay quốc tế Sunan của Bình Nhưỡng lúc 11 giờ hôm nay, theo AFP. Vé hạng phổ thông có giá khoảng 200 USD. Chuyến bay từ Bình Nhưỡng về Trung Quốc dự kiến vào giữa trưa.

Hãng bay Trung Quốc mở lại chặng bay sang Triều Tiên sau 6 năm - Ảnh 1.

Máy bay của hãng hàng không Air China

Ảnh: Ngọc Mai

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Tuy nhiên, việc đi lại giữa hai nước láng giềng Đông Á này đã bị hạn chế nghiêm ngặt kể từ năm 2020, khi các biện pháp đóng cửa biên giới được áp dụng trong đại dịch Covid-19.

Trong tháng này, dịch vụ đường sắt chở khách hằng ngày giữa hai bên đã được nối lại. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn chưa cho cấp thị thực du lịch. Điều này đồng nghĩa chỉ những hành khách có mục đích đi lại đặc biệt khác mới có thể thực hiện hành trình xuyên biên giới.

Trung Quốc đã mở cửa biên giới hoàn toàn kể từ sau đại dịch nhưng Triều Tiên tiến hành chậm hơn.

Triều Tiên đã nối lại các chuyến bay và dịch vụ tàu lửa với Nga vào năm 2025 và hãng hàng không quốc doanh Air Koryo đã nối lại các chuyến bay giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh vào năm 2023.

Công ty du lịch Young Pioneer Tours, chuyên về du lịch Triều Tiên, cho rằng việc Air China nối lại tuyến bay đến Bắc Kinh mở ra nhiều kết nối dễ tiếp cận hơn đến Bình Nhưỡng.

"Trước đây, Air China cũng khai thác các chuyến bay vào thứ tư và thứ sáu, vì vậy có khả năng các dịch vụ bổ sung có thể được thêm vào trong tương lai gần", ông Rowan Beard, quản lý tour của Young Pioneer cho biết.

Ông Beard nói thêm rằng mặc dù thông báo về việc khôi phục các chuyến bay là tín hiệu "đầy hứa hẹn" cho ngành du lịch, "nhưng vẫn chưa có xác nhận thêm nào về việc đón khách du lịch phương Tây".

Tin liên quan

Trung Quốc và Triều Tiên nối lại dịch vụ tàu lửa sau 6 năm gián đoạn

Trung Quốc và Triều Tiên nối lại dịch vụ tàu lửa sau 6 năm gián đoạn

AFP hôm 10.3 dẫn thông tin từ các công ty lữ hành cho biết dịch vụ tàu lửa chở khách giữa Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ nối lại vào ngày 12.3, sau 6 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19.

Triều Tiên tuyên bố 'bước vào kỷ nguyên bùng nổ về phát triển'

Triều Tiên, Trung Quốc và Nga trong cuộc chơi lợi ích

