Thế giới

Triều Tiên tuyên bố 'bước vào kỷ nguyên bùng nổ về phát triển'

Văn Khoa
Văn Khoa
23/02/2026 05:41 GMT+7

Hãng thông tấn KCNA hôm qua đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã trình bày báo cáo công tác của đảng Lao động Triều Tiên (WPK) trong 5 năm qua tại Đại hội WPK lần thứ 9 trong ngày 21.2, khi đại hội bước sang ngày thứ ba.

Trong báo cáo, ông Kim nhấn mạnh Ủy ban trung ương WPK "đã hoàn thành nhiệm vụ và vai trò quan trọng của mình với tư cách là đội tiên phong của cuộc cách mạng, mở ra kỷ nguyên mới của những thay đổi chưa từng có và sự bùng nổ về tốc độ phát triển".

Triều Tiên tuyên bố 'bước vào kỷ nguyên bùng nổ về phát triển' - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un phát biểu tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 ở Bình Nhưỡng ngày 20.2

Ảnh: KCNA/Reuters

Các đại biểu đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với báo cáo của ông Kim và nhất trí công nhận đó là nguyên tắc mang tính cách mạng cho "sự phát triển nhanh hơn, sự thay đổi nhanh hơn và tiến bộ hơn", theo KCNA. Đại hội khai mạc hôm 19.2 và có thể kéo dài nhiều ngày để xem xét hiệu quả của việc thực thi chính sách trong quá khứ, đồng thời vạch ra các chính sách mới về kinh tế, quốc phòng và các lĩnh vực khác, theo Yonhap. 

Triều Tiên trình chiếu phim 'chưa từng có' về âm mưu ám sát lãnh tụ

Triều Tiên phát sóng phim về âm mưu ám sát lãnh tụ trên truyền hình

Triều Tiên phát sóng phim về âm mưu ám sát lãnh tụ trên truyền hình

CHDCND Triều Tiên đã phát sóng trên truyền hình một bộ phim mới xoay quanh âm mưu ám sát bất thành nhằm vào nhà cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha của Chủ tịch Kim Jong-un, theo Kyodo News hôm 22.2.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
