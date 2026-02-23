Triều Tiên tuyên bố 'bước vào kỷ nguyên bùng nổ về phát triển'

Trong báo cáo, ông Kim nhấn mạnh Ủy ban trung ương WPK "đã hoàn thành nhiệm vụ và vai trò quan trọng của mình với tư cách là đội tiên phong của cuộc cách mạng, mở ra kỷ nguyên mới của những thay đổi chưa từng có và sự bùng nổ về tốc độ phát triển".

Ông Kim Jong-un phát biểu tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 ở Bình Nhưỡng ngày 20.2 Ảnh: KCNA/Reuters

Các đại biểu đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với báo cáo của ông Kim và nhất trí công nhận đó là nguyên tắc mang tính cách mạng cho "sự phát triển nhanh hơn, sự thay đổi nhanh hơn và tiến bộ hơn", theo KCNA. Đại hội khai mạc hôm 19.2 và có thể kéo dài nhiều ngày để xem xét hiệu quả của việc thực thi chính sách trong quá khứ, đồng thời vạch ra các chính sách mới về kinh tế, quốc phòng và các lĩnh vực khác, theo Yonhap.