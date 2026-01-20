Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Hãng bay Vietravel Airlines sắp đổi tên?

Mai Hà
Mai Hà
20/01/2026 15:37 GMT+7

Hãng hàng không Vietravel Airlines sau khi thay đổi chủ sở hữu là Tập đoàn T&T, dự kiến sẽ đổi tên trong năm 2026.

Đại diện Vietravel Airlines cho hay, theo nghị quyết của Hội đồng quản trị Vietravel, doanh nghiệp này thoái toàn bộ phần vốn góp tại Vietravel Airlines trước ngày 31.12.2025, đồng thời chấm dứt quyền sử dụng thương hiệu “Vietravel” đối với hãng hàng không.

Sau thời điểm này, Vietravel Airlines sẽ hoạt động với một tên thương hiệu mới, độc lập với hệ sinh thái của Tập đoàn du lịch Vietravel. 

Vietravel Airlines sắp đổi tên? - Ảnh 1.

Vietravel Airlines đang đẩy mạnh tái cấu trúc, thay đổi thương hiệu

ẢNH: VT

Thực tế từ sau khi T&T Group trở thành cổ đông chiến lược, Vietravel Airlines đã có những điều chỉnh đáng chú ý. Trong năm 2025, hãng chuyển từ mô hình thuê sang sở hữu tàu bay, tiếp nhận chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu, sau đó bổ sung một chiếc Airbus A320 và dự kiến tiếp tục gia tăng đội tàu trong thời gian tới. 

Việc sở hữu máy bay giúp hãng chủ động hơn trong khai thác và tối ưu chi phí trên các đường bay nội địa như Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Phú Quốc, tạo nền tảng cho kế hoạch mở rộng mạng bay.

Vietravel Airlines cũng đẩy mạnh củng cố nguồn nhân lực và hạ tầng vận hành. Hãng tăng cường tuyển dụng tiếp viên hàng không và các vị trí thuộc khối khai thác, dịch vụ và điều hành để chuẩn bị cho cao điểm tết Nguyên đán 2026. 

Đại diện Tập đoàn T&T và Capital A trong cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị mới đây, đã đề xuất đầu tư tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay tại địa phương này.

Việc tái cấu trúc của Vietravel Airlines diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không tiếp tục mở rộng, hạ tầng được đầu tư mạnh. Thị trường hàng không nội địa Việt Nam tăng trưởng nhanh và cạnh tranh gia tăng. 

Năm 2025, Vietnam Airlines vận chuyển hơn 25 triệu lượt hành khách, tăng gần 13% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 46% thị phần nội địa. Vietjet Air tiếp nhận thêm 22 tàu bay mới trong năm, nâng tổng số máy bay khai thác lên hơn 100 chiếc. 

Bamboo Airways sau giai đoạn tái cơ cấu cũng đặt mục tiêu khôi phục đội bay lên khoảng 30 tàu trong các năm tới. Sự mở rộng của các hãng lớn cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục tăng, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh trên thị trường.

