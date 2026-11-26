Cuối năm 2024, Công ty chứng khoán Mirae Asset thực hiện phát hành trái phiếu xanh kỳ hạn 20 năm cho một dự án nước sạch, lãi suất cố định 5,75%/năm trong suốt kỳ hạn. Nhà máy nay đã hoàn thành, cung cấp 300.000 m3 nước/ngày đêm cho khu vực phía tây Hà Nội.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư của công ty, kể lại dự án này tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động ngày 25.11 ở Hà Nội. Theo ông, trái phiếu xanh kỳ hạn 15 - 20 năm, lãi suất cố định trong suốt thời gian đầu tư là loại sản phẩm hệ thống ngân hàng hiện chưa cung cấp.

Với điều kiện hiện nay, theo ông, lãi suất trái phiếu phải khoảng 8,5%/năm, vì các ngân hàng cũng đang huy động vốn ở mức này.

Ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ SSI, chia sẻ tại diễn đàn ẢNH: THÀNH ĐẠT

Theo ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ SSI, nền kinh tế cần tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 38,5 triệu tỉ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030, trong đó khoảng 80% phải huy động ngoài ngân sách.

Nhu cầu dồn vào các dự án hạ tầng lớn: hơn 70 tỉ USD cho chuyển dịch năng lượng, khoảng 67 tỉ USD cho đường sắt cao tốc, 37 tỉ USD cho metro ở Hà Nội, khoảng 16 tỉ USD cho sân bay Long Thành... Các dự án "đòi hỏi dòng vốn dài hạn, kiên nhẫn và nguồn tài trợ ổn định", ông Nghĩa Tuấn nói.

Theo tính toán của TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, trong khoảng 5 năm qua, tín dụng ngân hàng đóng góp khoảng 50 - 52% tổng nguồn vốn cho nền kinh tế.

Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, cho biết vốn huy động trong nước của ngân hàng chủ yếu đến từ dân cư và doanh nghiệp, kỳ hạn chủ yếu ngắn. "Điều đó khiến việc tài trợ vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp có những giới hạn nhất định", bà nói.

Ông Phạm Huy Hoàng, Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần ITC Marine, cho biết chi phí vốn của doanh nghiệp ở một số thị trường như Trung Quốc có thể khoảng 1 - 2% hoặc thấp hơn, còn ở trong nước cao hơn đáng kể. "Đây là một bất lợi trong cạnh tranh quốc tế", ông nói.

Mở thêm "cửa" vốn ngoại

Ngày 11.11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2184, nâng hạn mức vay nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp năm 2026 từ 6,1 tỉ USD lên 10 tỉ USD. Theo TS Cấn Văn Lực, khi mặt bằng lãi suất và nguồn vốn trong nước "tương đối căng thẳng", đa dạng hóa nguồn vốn, trong đó có vay nước ngoài, "là rất hợp lý".

Ông Hoàng Văn Thu, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phát biểu tại diễn đàn ẢNH: THÀNH ĐẠT

Theo ước tính của TS Lực, tỷ lệ nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP sẽ chỉ tăng từ 32% cuối năm 2025 lên khoảng 34 - 35%, dưới trần 50% mà Quốc hội cho phép.

Ông Tuấn Anh cho rằng với hạn mức 10 tỉ USD/năm, nếu kỳ hạn vay chỉ 3 - 5 năm thì tổng vốn vay nước ngoài vào khoảng 30 - 50 tỉ USD, "vẫn còn quá nhỏ so với nhu cầu đầu tư toàn xã hội". Kéo kỳ hạn lên 10 năm, con số có thể đạt 100 tỉ USD. Các công ty bảo hiểm ở Úc, Mỹ, Nhật Bản sẵn sàng đầu tư với kỳ hạn 15, 20, thậm chí 30 năm.

Theo ông Tuấn Anh, chi phí vay bằng USD hiện khá cao; doanh nghiệp huy động vốn ở nước ngoài có thể phải trả chi phí thu xếp vốn tới 2 - 3%, cùng phí duy trì khoảng 0,5%/năm.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho rằng dư địa huy động vốn nước ngoài vẫn còn nhưng cần cân nhắc theo từng thời điểm, nhất là khi mặt bằng lãi suất quốc tế ở mức cao. Ông Quan Đức Hoàng, Thành viên Hội đồng chiến lược Ngân hàng Việt Á, nhắc doanh nghiệp cần có cơ sở phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

"Nguồn vốn trên thị trường quốc tế hiện rất dồi dào. Thách thức lớn nhất không phải là thiếu vốn mà nằm ở khả năng tiếp cận và đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà đầu tư", ông Quan Đức Hoàng nói.