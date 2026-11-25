ẢNH: TUẤN MINH Mạng lưới metro của Hà Nội sẽ thành hình ra sao? Hà Nội đang khai thác 2 tuyến metro trên cao dài hơn 21 km. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 xong 5 tuyến dài gần 260 km, chủ yếu đi ngầm, mở đầu mạng lưới 18 tuyến metro của thủ đô.

21,5 km 2 tuyến đang khai thác, 20 nhà ga 259,65 km 5 tuyến khởi công, 163 nhà ga, mục tiêu 2030 1.015 km 18 tuyến, 735 nhà ga trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm

Ngày 6.11.2021, tuyến Cát Linh - Hà Đông được đưa vào khai thác thương mại. Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam vận hành thương mại. Dự án khởi công chính thức từ tháng 10.2011, một số hạng mục thi công từ tháng 4.2010, và phải mất khoảng 10 năm mới đưa vào khai thác 13 km đường ray. Tuyến metro thứ hai của thủ đô còn đi chậm hơn. Tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội khởi công ngày 10.10.2010. Đến ngày 8.8.2024, gần 14 năm sau, đoạn trên cao dài 8,5 km từ Nhổn đến Cầu Giấy mới đón khách. Đoạn đi ngầm vào ga Hà Nội dự kiến vận hành năm 2027.

Tuyến metro số 3 Nhổn - ga Hà Nội bắt đầu vận hành từ 8.8.2024 đoạn từ Nhổn đến Cầu Giấy. ẢNH: MRB

Cộng lại sau hơn một thập kỷ, Hà Nội có khoảng 21,5 km metro với 20 nhà ga, tất cả đều nằm trên cao. Đến ngày 22.6, TP.Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14. Theo hồ sơ công bố, 5 tuyến dài tổng cộng 259,65 km, có 163 nhà ga và 10 depot. Mục tiêu hoàn thành là năm 2030. Nếu về đích đúng hạn, chỉ trong khoảng 4 năm, chiều dài hệ thống metro của Thủ đô sẽ tăng gấp khoảng 12 lần so với những gì làm được trong hơn 10 năm qua. Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm phác họa mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 1.015 km cùng 735 nhà ga. Mạng lưới ấy sẽ hình thành qua 3 chặng: hai tuyến hiện hữu, 5 tuyến đang triển khai và phần còn lại sau năm 2030.

Gần 260 km metro tới 2030

Chú giải 24 ga của 2 tuyến hiện hữu (2A, 3) và 163 ga của 5 tuyến đang triển khai. Rê chuột hoặc chạm vào ga để xem thông tin. 2A 3 1 2 8 10 14 Ga trung chuyển 2ATuyến 2A · Cát Linh - Yên Nghĩa · đang khai thác Tuyến 2A Cát Linh - Yên Nghĩa (thường gọi là tuyến Cát Linh - Hà Đông) dài khoảng 13 km, có 12 nhà ga trên cao. Tuyến đi qua địa bàn các quận Đống Đa, Thanh Xuân và Hà Đông theo địa giới hành chính thời điểm xây dựng. Dự án dùng vốn vay ưu đãi ODA của Trung Quốc và nhiều lần chậm tiến độ. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ 552,86 triệu USD (8.770 tỉ đồng) năm 2008 lên 868,04 triệu USD (18.001,6 tỉ đồng) tính đến năm 2019. Tính bằng tiền đồng, con số này tăng gấp hơn 2 lần. Về kỹ thuật, tuyến chạy trên khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm. Tuyến có 13 đoàn tàu điện, mỗi đoàn 4 toa. Khu bảo dưỡng và trụ sở vận hành đặt tại depot Phú Lương (phường Phú Lương). 13 kmchiều dài (khoảng) 12nhà ga trên cao 6.11.2021khai thác thương mại 3Tuyến số 3 · Nhổn - ga Hà Nội · khai thác đoạn trên cao Tuyến số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) làm chủ đầu tư. Đây là trục hướng tâm nối cửa ngõ phía tây với lõi nội đô. Theo hồ sơ dự án, tuyến dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và khoảng 4 km đi ngầm, với 12 nhà ga: 8 ga trên cao, 4 ga ngầm, trong đó có 2 ga kết nối trung chuyển. Đoạn trên cao đang khai thác đi qua 8 ga: Nhổn, Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Lê Đức Thọ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chùa Hà và Cầu Giấy. Phần ngầm từ ga Cầu Giấy (khu vực Kim Mã) đến ga Hà Nội vẫn đang được hoàn thiện. Tuyến dùng chung khổ ray 1.435 mm như tuyến 2A, vận hành 10 đoàn tàu 4 toa trong giai đoạn đầu, dài hạn nâng lên 5 toa, gắn với depot Nhổn. 12,5 kmchiều dài 12nhà ga (8 trên cao, 4 ngầm) 8.8.2024đoạn trên cao đón khách Hai tuyến nhỏ, chưa nối thành mạng lưới Cả hai tuyến đều có quy mô nhỏ và chưa tạo thành một mạng lưới liên thông đủ sức gánh tải cho đô thị trung tâm. Hai tuyến cũng không đứng yên trong quy hoạch dài hạn. Tuyến 2A sẽ được kéo về hai phía, lên Gia Lâm, Cổ Loa ở hướng đông bắc và xuống đô thị Xuân Mai ở hướng tây nam. Tuyến 3 sẽ vươn lên Sơn Tây và xuống tổ hợp ga Ngọc Hồi. 5 tuyến, gần 260 km, chủ yếu đi ngầm Ngày 19.2.2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết 188 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.Hà Nội và TP.HCM. Ngày 13.5.2026, UBND TP.Hà Nội ra Quyết định 2512 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó đường sắt đô thị được đặt vào vị trí trục khung chiến lược cho toàn bộ không gian phát triển đô thị. Tổng vốn cho 5 tuyến ước khoảng 1 triệu tỉ đồng. Ngày 15.10.2026, MRB ký hợp đồng thực hiện với liên danh Công ty CP Vinhomes - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng SGC theo hình thức "chìa khóa trao tay" (EPC), áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC có điều chỉnh. Chia đều trên 259,65 km, mỗi km tuyến tương ứng khoảng 3.850 tỉ đồng. Nghị quyết HĐND TP.Hà Nội vừa thông qua ngày 4.11.2026 đặt mức trần: giá trị hợp đồng bình quân cho các đoạn tuyến đi ngầm không vượt quá 120 triệu USD/km. Mức trần này chưa gồm chi phí công năng lưỡng dụng, thuế VAT, dự phòng, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng. So với hai tuyến hiện hữu, 5 tuyến mới khác hẳn về chuẩn kỹ thuật. Theo hồ sơ, các tuyến chủ yếu đi ngầm, trừ phần tiếp cận depot. Tàu chạy trên khổ ray 1.435 mm, dùng hệ thống điều khiển tàu dựa trên thông tin liên lạc, tiến tới cấp độ tự động hóa GoA4, tức không người lái. Mỗi đoàn tàu có 5 toa, ke ga dài trên 110 m. Năng lực vận chuyển giờ cao điểm đạt 4,75 vạn lượt khách, được hồ sơ so là tiệm cận tuyến 1 metro Thượng Hải. Hồ sơ này do liên danh tư vấn TECCO1 - UCD - SUN lập. Từ ngày 16.11 đến hết ngày 7.12 tới đây, MRB cùng các xã, phường liên quan công khai, lấy ý kiến cộng đồng về phương án tuyến và vị trí nhà ga. Hồ sơ đề xuất 28 nhà ga ưu tiên, gồm 18 ga đợt 1 và 10 ga đợt 2, làm cơ sở pháp lý để cắm mốc giải phóng mặt bằng. Ngoài 5 tuyến này, mạng lưới metro của Hà Nội đến năm 2030 còn có tuyến số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, được triển khai theo dự án riêng. 1Tuyến số 1 · Sân vận động Hùng Vương - sân bay Nội Bài Trục bắc - nam nối 3 đầu mối quốc gia Tuyến số 1 là trục "xương sống" bắc - nam xuyên lõi đô thị. Trong hồ sơ 1/500 đang lấy ý kiến, tuyến chạy từ ga S1.01 (Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, sân vận động Hùng Vương) qua Khu công nghiệp đường sắt, tổ hợp ga Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm và kết thúc tại ga S1.28 (sân bay Nội Bài). Chiều dài tuyến chính khoảng 59,99 km ở tuyến trái và 59,93 km ở tuyến phải, tăng gần 1 km so với phương án 1/2000. Tuyến có 30 nhà ga, tăng 2 ga, cùng 29 khu gian. 5 ga ưu tiên nằm ở khu vực sân vận động VinFast và các xã Thường Tín, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm. Số depot giảm từ 5 xuống 3, gồm depot Nội Bài (dùng chung đường ra vào với tuyến số 2), depot Yên Viên và depot Giáp Bát. Lý do là không bố trí depot tại ga Hà Nội và không dùng được depot Gia Lâm. Tuyến được định hướng là metro tốc độ cao chạy suốt xuyên đô thị, nối thẳng ba đầu mối giao thông cấp quốc gia: sân bay quốc tế Nội Bài, đường sắt liên vận Yên Viên và tổ hợp đường sắt tốc độ cao Ngọc Hồi. 59,99 kmtuyến trái 30nhà ga 3depot 2Tuyến số 2 · Sân bay Nội Bài - Khu liên hợp thể thao Hùng Vương Dày ga nhất, đi ngầm qua lõi cũ Tuyến số 2 là trục hướng tâm bắc - nam thứ hai, chạy song song hỗ trợ tuyến số 1 ở hành lang phía tây. Tuyến bắt đầu từ ga S2.01A (sân bay Nội Bài), qua Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và kết thúc tại ga S2.38 (Khu liên hợp thể thao Hùng Vương), được kéo dài ở đoạn cuối so với phương án sơ bộ. Tuyến chính dài khoảng 60,33 km (tuyến trái) và 60,38 km (tuyến phải). Với 42 nhà ga và 41 khu gian, đây là tuyến có mật độ ga dày nhất trong 5 tuyến. Bình quân cứ khoảng 1,5 km có một ga, trong khi tuyến số 1 khoảng 2,1 km. 6 ga ưu tiên nằm tại các xã Nội Bài, Phúc Thịnh, Tam Hưng, Thượng Phúc, khu vực Vĩnh Thanh và ranh giới xã Bình Minh - phường Phú Lương. Tuyến có 3 depot: Nội Bài, Xuân Đỉnh và Olympic. Phần lớn hướng tuyến đi ngầm qua các khu vực dân cư mật độ cao như Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, nên tuyến số 2 giữ vai trò san sẻ áp lực giao thông cho lõi nội đô. 60,33 kmtuyến trái 42nhà ga 3depot 8Tuyến số 8 · Hòa Lạc - Thuận An, nhánh 8B nối Hưng Yên Dài nhất, nhiều ga ưu tiên nhất Tuyến số 8 là trục xương sống thứ hai của mạng lưới, kết nối theo phương đông - tây từ đô thị vệ tinh Hòa Lạc qua Sơn Đồng, Mai Dịch, hành lang Vành đai 3, Lĩnh Nam tới Dương Xá (xã Thuận An). Nhánh chính từ ga S8.01 Hòa Lạc đến ga S8.33 Thuận An dài khoảng 65,29 km (tuyến trái) và 65,30 km (tuyến phải), tăng khoảng 1,3 km so với mức 64 km ở quy hoạch 1/2000, đi qua 34 nhà ga. Hồ sơ bổ sung nhánh rẽ sang Hưng Yên (tuyến 8B) từ xã Bát Tràng tới ga S8B.01 Nghĩa Trụ, dài khoảng 2,8 km với 1 nhà ga. Tổng cộng tuyến có 35 nhà ga và 35 khu gian. Với 12 ga ưu tiên, tuyến số 8 dẫn đầu danh sách triển khai sớm. Phương án 1/500 đang lấy ý kiến bố trí 2 depot: depot Hòa Lạc (cạnh ga S8.01) và depot Tây Phương (giữa ga S8.06 và S8.07). Depot Phú Diễn được bỏ khỏi tuyến này để nhường cho tuyến số 10. 65,29 kmnhánh chính, tuyến trái 35nhà ga 2depot 10Tuyến số 10 · Võ Chí Công (cầu Nhật Tân) - Cổ Loa Từ cầu Nhật Tân vượt sông sang Cổ Loa Tuyến số 10 được quy hoạch là tuyến hướng tâm nội đô kết hợp bán vành đai theo trục tây bắc - đông nam, rồi vượt sông sang phía đông bắc. Tuyến bắt đầu từ ga S10.01 khu vực Võ Chí Công (cầu Nhật Tân), chạy dọc hành lang Tây Hồ Tây, Vành đai 3, Vành đai 2,5, khu vực Times City rồi vượt sông Hồng tới ga cuối S10.31 Cổ Loa. Tuyến chính dài khoảng 38,99 km (tuyến trái) và 39,08 km (tuyến phải), tăng nhẹ so với 38,7 km ở phương án 1/2000. Số ga được tinh gọn từ 31 xuống 30 (29 khu gian). 2 ga ưu tiên nằm ở phường Từ Liêm và khu vực phường Khương Đình - phường Phương Liệt. Một số ga được dời vị trí. Ga S10.23 được điều chỉnh để thành ga trung chuyển trực tiếp với tuyến số 14, ra khỏi đường cong và tránh xung đột trụ cầu. Toàn tuyến dùng một khu bảo dưỡng chính là depot Phú Diễn, kèm bãi đỗ tàu, nằm giữa tuyến số 8 và tuyến số 10. 38,99 kmtuyến trái 30nhà ga 1depot 14Tuyến số 14 · Cầu Thăng Long - Ocean Park Metro dọc sông Hồng Tuyến số 14 chạy dọc hành lang sông Hồng, gắn với định hướng khai thác không gian cảnh quan, kinh tế, du lịch hai bên sông. Tuyến bắt đầu từ ga S14.01 khu vực cầu Thăng Long, đi dọc Phú Thượng, Tây Hồ, Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, rồi vượt sông sang Long Biên, Bát Tràng, Gia Lâm và kết thúc tại ga S14.26 khu vực Ocean Park. Tuyến chính dài khoảng 32,18 km (tuyến trái) và 32,22 km (tuyến phải), tăng khoảng 0,4 km so với phương án 1/2000. Tuyến giữ nguyên 26 nhà ga với 25 khu gian, trong đó 3 ga ưu tiên ở phường Phú Thượng, xã Bát Tràng và xã Gia Lâm. Nhiều ga được tinh chỉnh trên thực địa để tránh hạ tầng ngầm hiện hữu. Ga S14.23, đối diện Trường đại học VinUni, được dịch chuyển 150 m để tránh tầng hầm một chung cư. Tuyến có một khu bảo dưỡng là depot Thuận An ở cuối tuyến phía đông, gần ga S14.26. 32,18 kmtuyến trái 26nhà ga 1depot

5 tuyến mới so với 2 tuyến đang khai thác Xem bảng số liệu Chiều dài (km) Tuyến km Tuyến 8 65,29 Tuyến 2 60,33 Tuyến 1 59,99 Tuyến 10 38,99 Tuyến 14 32,18 Tuyến 2A (hiện hữu) 13 Tuyến 3 (hiện hữu) 12,5 Số nhà ga Tuyến Số ga Tuyến 2 42 Tuyến 8 35 Tuyến 1 30 Tuyến 10 30 Tuyến 14 26 Tuyến 2A (hiện hữu) 12 Tuyến 3 (hiện hữu) 12 Nguồn: Hồ sơ phương án tuyến 1/500 (5 tuyến mới, chiều dài tuyến trái; tuyến 8 tính nhánh chính, số ga gồm ga nhánh 8B); bài viết (tuyến 2A, tuyến 3)

Sau 2030: 18 tuyến, 3 tầng Nếu 5 tuyến đến năm 2030 là chặng tạo đà, phần lớn mạng lưới metro của Hà Nội sẽ được dựng sau đó. Quy hoạch tổ chức mạng đường sắt đô thị theo cấu trúc "vòng - xuyên tâm - đa cấp", tích hợp với đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và các cảng hàng không, nối trung tâm Hà Nội với các đô thị vệ tinh và các tỉnh trong Vùng Thủ đô như Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình. Quyết định của UBND TP.Hà Nội nêu định hướng 18 tuyến với tổng chiều dài khoảng 979 km: khoảng 500 km đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2035, khoảng 479 km còn lại hoàn thiện, kéo dài trong giai đoạn 2036 - 2045. Hồ sơ thuyết minh quy hoạch kỹ thuật chi tiết đang đưa ra lấy ý kiến cập nhật con số lên khoảng 1.015 km với 735 nhà ga, nhiều hơn khoảng 36 km. Nếu hoàn thành toàn bộ, chiều dài mạng lưới metro của Hà Nội sẽ gấp khoảng 47 lần hiện nay.

Phối cảnh ga Giáp Bát - ẢNH: UBND TP.Hà Nội

Mạng lưới được chia thành 3 nhóm chức năng. Nhóm I là các tuyến xương sống, gồm tuyến 1 (6 nhánh) và tuyến 8 (3 nhánh), tổng chiều dài khoảng 252 km với 111 nhà ga, chiếm khoảng 1/4 chiều dài toàn mạng. Hai tuyến này theo mô hình xuyên tâm chạy suốt, tham khảo tuyến Elizabeth Line của London: tàu chạy liên tục từ ngoại vi phía này qua lõi trung tâm sang ngoại vi phía đối diện, hành khách không phải đổi tàu ở ga lõi. Tuyến 1 hoàn chỉnh dài 149 km, 58 nhà ga. Trục chính khoảng 60 km làm trước năm 2030; 5 nhánh còn lại, khoảng 89 km, đầu tư trong giai đoạn 2036 - 2065: Ngọc Hồi - sân bay thứ 2 (26 km), sân vận động Hùng Vương - đô thị Đại Nghĩa (25 km), Nội Bài - Sóc Sơn (19 km), Bắc Thư Lâm - Sóc Sơn (14 km) và Nội Bài - Phúc Yên (5 km). Tuyến 8 hoàn chỉnh dài 103 km, 53 nhà ga, trục chính kéo tới Gia Bình (Bắc Ninh). Trục chính khoảng 66 km triển khai trước năm 2030; hai nhánh Phúc Thọ - Phúc Lộc (13 km) và Phúc Thọ - Tây Đằng (24 km) đầu tư trong giai đoạn 2036 - 2065.

Trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển mạng lưới 18 tuyến metro, chiều dài hơn 1.000 km. ẢNH: TUẤN MINH

Nhóm II là metro đô thị, gồm 14 tuyến, tổng chiều dài khoảng 720 km với 582 nhà ga. Nhóm này tạo mạng đa cực với các tuyến hướng tâm, tuyến vòng (tuyến 4), tuyến bán vành đai (tuyến 7, 13, 15) và tuyến tiếp tuyến (tuyến 9), giúp hành khách đi ngang giữa các cực tăng trưởng mà không phải vòng vào lõi. Tuyến dài nhất nhóm là tuyến số 5, khoảng 75 km với 53 nhà ga, tốc độ thiết kế có thể tối ưu tới 120 km/h. Đoạn gốc Hòa Lạc - Văn Cao (khoảng 38,4 km). Đoạn kéo dài Văn Cao - Cổ Loa - Dương Xá - Hưng Yên (khoảng 37 km) được xếp ưu tiên số 1 trong nhóm giai đoạn 2036 - 2065. Ga cuối phía tây đặt tại khu vực cổng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; từ đây, quy hoạch nghiên cứu thêm khả năng làm cáp treo hoặc đường sắt leo núi lên khu du lịch núi Ba Vì. Tuyến vòng số 4 dài 60 km, 54 nhà ga, chạy Thượng Cát - sân vận động Mỹ Đình - Linh Đàm - Long Biên - Cổ Loa - Mê Linh, đầu tư trong giai đoạn 2036 - 2045. Tuyến 13 là tuyến quy hoạch mới hoàn toàn, khép vòng cung tây - nam, dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2045 - 2065. Với các tuyến 12, 13 và 15, việc chọn metro hay đường sắt nhẹ còn chờ dự báo nhu cầu thực tế. Nhóm III là đường sắt nhẹ (LRT) kết nối vùng, gồm tuyến 16 và 17, tổng chiều dài khoảng 43 km với 42 nhà ga. Tuyến 16 phục vụ hành lang công nghiệp phía bắc, nối Mê Linh, Khu công nghiệp Thăng Long với Yên Thường. Tuyến 17 phục vụ đi lại nội bộ đô thị vệ tinh Hòa Lạc, trung chuyển với tuyến 5 và tuyến 8. Về thứ tự, ngoài các dự án gối đầu đến năm 2035, đồ án xếp ưu tiên cho 14 hạng mục tuyến và đoạn kéo dài chưa có dự án đầu tư trong giai đoạn 2036 - 2065. Trọng tâm giai đoạn 2031 - 2045 là hoàn thiện mạng lưới, kéo dài các tuyến LRT tới các cực tăng trưởng và nghiên cứu đầu tư Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô ở phía nam, kết nối trực tiếp với metro. Giai đoạn 2045 - 2065 tiếp tục làm các tuyến mở mới như tuyến 13.

18 tuyến đường sắt đô thị trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm Bấm vào từng tuyến để xem hướng tuyến, phạm vi phục vụ và depot 1 Tuyến số 1: Sân bay Nội Bài - Sân vận động Hùng Vương Nhóm I · Tuyến xương sống, Metro tốc độ cao xuyên đô thị/liên vùng 149 km 58 ga Hướng tuyến Sân bay Nội Bài Yên Viên Ga Hà Nội Ngọc Hồi Sân vận động Hùng Vương 5 nhánh mở rộng Ngọc Hồi - Sân bay thứ 2 (26 km)

Sân vận động Hùng Vương - Đô thị Đại Nghĩa (25 km)

Nội Bài - Sóc Sơn (19 km)

Bắc Thư Lâm - Sóc Sơn (14 km)

Nội Bài - Phúc Yên (5 km) Phạm vi phục vụ và phân kỳ Phục vụ Đông Anh, Long Biên/Gia Lâm, lõi trung tâm (Hoàn Kiếm, Đống Đa), Thanh Trì, Nam Từ Liêm và mở rộng sang Sóc Sơn, Ứng Hòa/Mỹ Đức, Vĩnh Phúc; trục chính 60 km làm trước năm 2030, các nhánh còn lại (~89 km) đầu tư giai đoạn 2036 - 2065. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối theo quy hoạch tổng thể) Depot Yên Viên (Loại A, 37 ha), Depot Ngọc Hồi (Loại E, 140 ha), Depot ngầm Ga Hà Nội (Loại D, 13,6 ha), Depot Đại Nghĩa (Loại B, 6,1 ha), Depot Sân bay thứ 2 (Loại B, 15 ha), Depot Olympic (Loại B, 31,4 ha), Depot Sóc Sơn (Loại B, 11,7 ha), Depot Nội Bài (Loại C, 21 ha) và Depot Phú Xuyên (Loại C, 9,3 ha). 2 Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Phú Xuyên Nhóm II · Metro đô thị hướng tâm Bắc - Nam 67 km 54 ga Hướng tuyến Sân bay Nội Bài Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo Thượng Đình Sân vận động Hùng Vương kéo dài tới Phú Xuyên Phạm vi phục vụ Đông Anh/Sóc Sơn, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, kéo dài về phía nam tới Phú Xuyên nhằm hỗ trợ song song cho Tuyến 1 ở hành lang phía tây. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Yên Nghĩa (Loại A, 42,5 ha), Depot ngầm Ga Hà Nội (Loại D, 13,6 ha), Depot Olympic (Loại B, 31,4 ha), Depot Xuân Đỉnh (Loại B, 10,6 ha), Depot Nội Bài (Loại C, 21 ha), Depot Phương Trạch (Loại C, 5,7 ha) và Depot Thường Tín (Loại C, 5,7 ha). 2A Tuyến số 2A: Yên Thường - Xuân Mai Nhóm II · Metro đô thị hướng Đông Bắc - Tây Nam 54 km 44 ga Hướng tuyến Yên Thường Cổ Loa Gia Lâm Ga Hà Nội Cát Linh Thượng Đình Hà Đông Xuân Mai Phạm vi phục vụ và phân kỳ Nâng cấp, mở rộng từ tuyến Cát Linh - Hà Đông hiện hữu; đoạn Hà Đông - Xuân Mai (~20 km) đã có chủ trương đầu tư theo NQ 188/2025/QH15, đoạn kéo dài Cát Linh - Yên Thường (~21 km qua Gia Lâm, Cổ Loa) ưu tiên đầu tư giai đoạn 2036 - 2065 để hoàn thiện trục đông - tây xuyên tâm. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Yên Nghĩa (Loại A, 42,5 ha), Depot Yên Viên (Loại A, 37 ha), Depot ngầm Ga Hà Nội (Loại D, 13,6 ha) và Depot Xuân Mai (Loại B, 15 ha). (Đoạn hiện hữu đang vận hành từ Depot Phú Lương). 3 Tuyến số 3: Sơn Tây - Tổ hợp ga Ngọc Hồi Nhóm II · Metro đô thị hướng Tây - Nam 58 km 47 ga Hướng tuyến Sơn Tây Nhổn Ga Hà Nội Hoàng Mai Tổ hợp ga Ngọc Hồi Phạm vi phục vụ và phân kỳ Nâng cấp, kéo dài tuyến Nhổn - Ga Hà Nội hiện hữu về hai phía: lên Sơn Tây ở phía tây và xuống Hoàng Mai - Tổ hợp ga Ngọc Hồi ở phía nam (giai đoạn đầu tư đến năm 2035 dự kiến khoảng 56 km). Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Ngọc Hồi (Loại E, 140 ha), Depot ngầm Ga Hà Nội (Loại D, 13,6 ha), Depot Nhổn (Loại B, 15 ha), Depot Sơn Tây (Loại B, 15,5 ha), Depot Phúc Thọ (Loại B, 9,8 ha) và Depot Yên Sở (Loại C, 9,5 ha - vị trí bố trí tạm khi chưa hoàn thiện đoạn kéo dài xuống Ngọc Hồi). 4 Tuyến số 4: Thượng Cát - Mê Linh Nhóm II · Metro đô thị dạng vòng / vành đai 60 km 54 ga Hướng tuyến Thượng Cát Sân vận động Mỹ Đình Linh Đàm Long Biên Cổ Loa Mê Linh Phạm vi phục vụ và phân kỳ Tổ chức trung chuyển ngang giữa các quận/khu vực vành đai (Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Long Biên, Đông Anh, Mê Linh) mà không đi qua lõi trung tâm; xác định đầu tư giai đoạn 2036 - 2045. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Gia Lâm (Loại D, 42 ha), Depot Cổ Loa (Loại E, 8,6 ha), Depot ngầm Ga Giáp Bát (Loại D, 32 ha) và Depot Phương Trạch (Loại C, 5,7 ha). 5 Tuyến số 5: Hòa Lạc - Hưng Yên Nhóm II · Metro đô thị đường kính Đông - Tây 75 km 53 ga Hướng tuyến Hòa Lạc Láng Văn Cao kéo dài Cổ Loa Dương Xá kết nối Hưng Yên ga cuối phía tây đặt tại khu vực cổng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hòa Lạc; từ đây nghiên cứu thêm khả năng kết nối cáp treo hoặc đường sắt leo núi lên khu du lịch núi Ba Vì Phạm vi phục vụ và phân kỳ Là tuyến metro đô thị đường kính đông - tây dài nhất mạng lưới, tốc độ thiết kế có thể tối ưu tới 120 km/h; đoạn gốc Hòa Lạc - Văn Cao (~38,4 km) triển khai theo dự án gốc của NQ 188/2025/QH15, đoạn kéo dài Văn Cao - Cổ Loa - Dương Xá - Hưng Yên (~37 km) xếp ưu tiên số 1 trong nhóm giai đoạn 2036 - 2065. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Sơn Đồng (Loại A, 32 ha), Depot Cổ Bi (Loại A, 37 ha), Depot Hòa Lạc (Loại A, 38 ha) và Depot Cổ Loa (Loại E, 8,6 ha). 6 Tuyến số 6: Phía nam Sân bay Nội Bài - Tổ hợp ga Ngọc Hồi Nhóm II · Metro đô thị hướng tâm Bắc - Nam phía Tây 42 km 35 ga Hướng tuyến Phía nam Sân bay Nội Bài Tổ hợp ga Ngọc Hồi Phạm vi phục vụ và phân kỳ Kết nối hai đầu mối cấp quốc gia Nội Bài - Ngọc Hồi dọc hành lang phía tây (Đông Anh, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Thanh Trì), bổ trợ cho Tuyến 1; xếp ưu tiên giai đoạn 2036 - 2065. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Yên Nghĩa (Loại A, 42,5 ha), Depot Bắc Hồng (Loại A, 30 ha), Depot Ngọc Hồi (Loại E, 140 ha) và Depot Nhổn (Loại B, 15 ha). 7 Tuyến số 7: Mê Linh - Sân vận động Hùng Vương Nhóm II · Metro đô thị bán vành đai phía Tây 51 km 41 ga Hướng tuyến Mê Linh hành lang Vành đai 3,5 Sân vận động Hùng Vương Phạm vi phục vụ và phân kỳ Tăng cường kết nối ngang giữa Mê Linh, một phần Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm tới khu vực Sân vận động Hùng Vương, đồng bộ tiến độ đô thị hóa dọc Vành đai 3,5; xác định đầu tư giai đoạn 2036 - 2045. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Sơn Đồng (Loại A, 32 ha), Depot Yên Nghĩa (Loại A, 42,5 ha), Depot Bắc Hồng (Loại A, 30 ha), Depot Olympic (Loại B, 31,4 ha) và Depot Liên Hà (Loại B, 13,5 ha). 8 Tuyến số 8: Hòa Lạc - Gia Bình (Bắc Ninh) Nhóm I · Tuyến xương sống, Metro tốc độ cao xuyên đô thị Đông - Tây 103 km 53 ga Hướng tuyến Hòa Lạc Sơn Đồng Mai Dịch Vành đai 3 Lĩnh Nam Dương Xá Gia Bình (Bắc Ninh) 2 nhánh mở rộng Phúc Thọ - Phúc Lộc (13 km)

Phúc Thọ - Tây Đằng (24 km) Phạm vi phục vụ và phân kỳ Kết nối đô thị vệ tinh Hòa Lạc với hành lang công nghiệp phía đông và liên tỉnh Bắc Ninh (Gia Bình), Phú Thọ, Ba Vì; trục chính (~66 km) triển khai trước năm 2030, hai nhánh còn lại (~37 km) đầu tư giai đoạn 2036 - 2065. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối theo quy hoạch tổng thể) Depot Sơn Đồng (Loại A, 32 ha), Depot Cổ Bi (Loại A, 37 ha), Depot Hòa Lạc (Loại A, 38 ha), Depot ngầm Ga Giáp Bát (Loại D, 32 ha), Depot Sơn Tây (Loại B, 15,5 ha), Depot Tây Đằng (Loại B, 9,93 ha) và Depot Thạch Thất (Loại C, 20 ha). (Hồ sơ 1/500 giai đoạn trước 2030 bố trí Depot Hòa Lạc và Depot Tây Phương). 9 Tuyến số 9: Mê Linh - Dương Xá Nhóm II · Metro đô thị dạng tiếp tuyến phía Đông Bắc 46 km 40 ga Hướng tuyến Mê Linh Cổ Loa Dương Xá Phạm vi phục vụ và phân kỳ Kết nối chuỗi đô thị phía đông bắc (Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm), hỗ trợ phân bổ lưu lượng cho Tuyến 1, Tuyến 8 và hình thành TOD cấp vùng tại Cổ Loa; đầu tư giai đoạn 2036 - 2065. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Yên Viên (Loại A, 37 ha), Depot Mê Linh (Loại A, 31,7 ha), Depot Cổ Bi (Loại A, 37 ha), Depot Bắc Hồng (Loại A, 30 ha) và Depot Tiến Thắng (Loại B, 15,5 ha). 10 Tuyến số 10: Nhật Tân - cầu Trần Hưng Đạo Nhóm II · Metro đô thị hướng tâm Tây Bắc - Đông Nam 38 km 34 ga Hướng tuyến Nhật Tân Tây Hồ Tây Vành đai 2,5 Times City cầu Trần Hưng Đạo và vươn sang Cổ Loa theo hồ sơ 1/500 Chiều dài và số ga 38 km; 34 nhà ga trong bảng tổng hợp 100 năm (lưu ý: phân kỳ đầu tư đến 2035 nêu ~44 - 47 km, còn hồ sơ 1/500 giai đoạn đầu dài ~39 km với 30 ga) Phạm vi phục vụ Hành lang đô thị mới mật độ cao Nhật Tân - Tây Hồ Tây và khu vực trung tâm thương mại - dịch vụ phía đông nam. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối theo quy hoạch tổng thể) Depot Gia Lâm (Loại D, 42 ha), Depot Cổ Loa (Loại E, 8,6 ha), Depot ngầm Ga Giáp Bát (Loại D, 32 ha) và Depot Xuân Đỉnh (Loại B, 10,6 ha). (Hồ sơ 1/500 giai đoạn đầu sử dụng Depot Phú Diễn). 11 Tuyến số 11: Liên Hà - đô thị Chúc Sơn Nhóm II · Metro đô thị hướng tâm Bắc - Nam phía Tây nội đô 43 km 37 ga Hướng tuyến Liên Hà Hồ Tây đô thị Chúc Sơn Phạm vi phục vụ và phân kỳ Là trục bắc - nam thứ ba của mạng lưới, kết nối Đông Anh (Liên Hà) qua Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân tới Chương Mỹ (Chúc Sơn); ưu tiên đầu tư sau khi hoàn thiện mạng lõi (giai đoạn 2036 - 2065). Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Yên Nghĩa (Loại A, 42,5 ha), Depot Xuân Mai 2 (Loại B, 14 ha) và Depot Liên Hà (Loại B, 13,5 ha). 12 Tuyến số 12: Ga Ngọc Hồi - đô thị Phú Xuyên Nhóm II · Metro hoặc LRT mở rộng phía Nam 32 km 21 ga Hướng tuyến Ga Ngọc Hồi Thường Tín đô thị Phú Xuyên Phạm vi phục vụ và phân kỳ Kéo dài dịch vụ đường sắt đô thị từ tổ hợp ga Ngọc Hồi về Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên nhằm chuẩn bị kết nối dài hạn với khu vực dự kiến bố trí sân bay thứ 2; loại hình công nghệ (Metro hoặc LRT) chờ dự báo nhu cầu thực tế, triển khai giai đoạn 2036 - 2065. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Ngọc Hồi (Loại E, 140 ha), Depot Đại Xuyên (Loại B, 14,7 ha) và Depot Thường Tín (Loại C, 5,7 ha). 13 Tuyến số 13: Đô thị Phúc Thọ - Tổ hợp ga Ngọc Hồi Nhóm II · Metro hoặc LRT bán vành đai Tây - Nam 44 km 31 ga Hướng tuyến Đô thị Phúc Thọ đô thị Chúc Sơn Tổ hợp ga Ngọc Hồi Phạm vi phục vụ và phân kỳ Tuyến quy hoạch mới hoàn toàn, đóng vai trò khép kín vòng cung phía tây - nam (Phúc Thọ, một phần Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Trì), phối hợp cùng Tuyến 7 và Tuyến 4 tạo hệ vành đai hoàn chỉnh; công nghệ (Metro/LRT) chờ dự báo nhu cầu, đầu tư giai đoạn 2045 - 2065. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Ngọc Hồi (Loại E, 140 ha), Depot Phúc Thọ (Loại B, 9,8 ha) và Depot Thạch Thất (Loại C, 20 ha). 14 Tuyến số 14: Chạy dọc hành lang Trục Sông Hồng Nhóm II · Metro đô thị tuyến cảnh quan Trục Sông Hồng 52 km 43 ga Hướng tuyến Chạy dọc hành lang Trục Sông Hồng từ khu vực phía bắc (Đông Anh/Mê Linh) tới phía nam nội đô và chuỗi đô thị phía đông. Chiều dài và số ga 52 km; 43 nhà ga (đoạn Cầu Thăng Long - Ocean Park đang triển khai trước năm 2030 dài ~32,2 km với 26 ga) Phạm vi phục vụ Các quận, huyện ven sông Hồng, gắn với khai thác không gian cảnh quan - kinh tế - du lịch hai bờ sông. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối theo quy hoạch tổng thể) Depot Mê Linh (Loại A, 31,7 ha) và Depot Xuân Đỉnh (Loại B, 10,6 ha). (Hồ sơ 1/500 giai đoạn đầu bố trí Depot Thuận An). 15 Tuyến số 15: Liên Hà - Yên Viên Nhóm II · Metro hoặc LRT bán vành đai Đông Bắc 58 km 48 ga Hướng tuyến Liên Hà hành lang Vành đai 2,5/3 Yên Viên Phạm vi phục vụ và phân kỳ Tăng cường kết nối ngang giữa Đông Anh (Liên Hà), Gia Lâm, Long Biên và khu vực Yên Viên; công nghệ (Metro/LRT) chờ dự báo nhu cầu, đầu tư giai đoạn 2036 - 2065 nhằm đón đầu quá trình đô thị hóa vành đai ngoài. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Yên Viên (Loại A, 37 ha), Depot ngầm Ga Giáp Bát (Loại D, 32 ha) và Depot Liên Hà (Loại B, 13,5 ha). 16 Tuyến số 16: Mê Linh - Yên Thường Nhóm III · LRT / Metro nhẹ kết nối hành lang công nghiệp 23 km 23 ga Hướng tuyến Mê Linh Khu công nghiệp Thăng Long Yên Thường Phạm vi phục vụ Phục vụ hành lang công nghiệp phía bắc, kết nối Mê Linh, Bắc Từ Liêm (KCN Thăng Long) với đầu mối Đông Anh/Gia Lâm (Yên Thường). Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Mê Linh (Loại A, 31,7 ha), Depot Tiến Thắng (Loại B, 15,5 ha) và Depot Đông Anh (Loại C, 8,3 ha). 17 Tuyến số 17: Mạng lưới kết nối nội vùng đô thị vệ tinh Hòa Lạc Nhóm III · LRT / Metro nhẹ kết nối vùng đô thị Hòa Lạc 20 km 19 ga Hướng tuyến Mạng lưới kết nối nội vùng đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Phạm vi phục vụ Phục vụ lưu thông nội bộ trong đô thị vệ tinh khoa học - công nghệ Hòa Lạc (Thạch Thất), không đảm nhận chức năng liên vùng mà kết nối trung chuyển với Tuyến 5 và Tuyến 8. Khu bảo dưỡng tàu (Depot kết nối) Depot Hòa Lạc (Loại A, 38 ha). Nguồn: Hồ sơ thuyết minh phương án tuyến 1/500 của 5 tuyến 1, 2, 8, 10, 14 (mục 3: bảng thống kê 18 tuyến, chức năng, phân kỳ đầu tư và hệ thống depot)

Metro Hà Nội qua các mốc Cuộn ngang để xem. Tuyến Cát Linh - Hà Đông Một số hạng mục thi công. Tuyến số 3 khởi công Tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội khởi công. Cát Linh - Hà Đông khởi công Dự án khởi công chính thức. Tuyến metro đầu tiên vận hành Tuyến Cát Linh - Hà Đông được đưa vào khai thác thương mại, là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam vận hành thương mại. Tuyến số 3 đón khách Đoạn trên cao dài 8,5 km từ Nhổn đến Cầu Giấy đón khách. Nghị quyết 188 Quốc hội ban hành Nghị quyết 188. Quyết định 2512/QĐ-UBND UBND TP.Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Khởi công 5 tuyến TP.Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14. Ký hợp đồng EPC MRB ký hợp đồng thực hiện với liên danh Công ty CP Vinhomes - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng SGC. Mức trần giá trị hợp đồng Nghị quyết HĐND TP.Hà Nội đặt mức trần bình quân không vượt quá 120 triệu USD/km cho các đoạn tuyến đi ngầm. Lấy ý kiến cộng đồng MRB cùng các xã, phường liên quan công khai, lấy ý kiến về phương án tuyến và vị trí nhà ga. Đoạn ngầm tuyến số 3 Đoạn đi ngầm vào ga Hà Nội dự kiến vận hành. Mục tiêu hoàn thành 5 tuyến 5 tuyến dài tổng cộng 259,65 km, có 163 nhà ga và 10 depot. Theo Quyết định 2512/QĐ-UBND Khoảng 500 km đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2035, khoảng 479 km còn lại hoàn thiện, kéo dài trong giai đoạn 2036 - 2045. Các tuyến mở mới Tiếp tục làm các tuyến mở mới như tuyến 13.