ẢNH: TUẤN MINH
Hà Nội đang khai thác 2 tuyến metro trên cao dài hơn 21 km. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 xong 5 tuyến dài gần 260 km, chủ yếu đi ngầm, mở đầu mạng lưới 18 tuyến metro của thủ đô.
21,5 km
2 tuyến đang khai thác, 20 nhà ga
259,65 km
5 tuyến khởi công, 163 nhà ga, mục tiêu 2030
1.015 km
18 tuyến, 735 nhà ga trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm
Ngày 6.11.2021, tuyến Cát Linh - Hà Đông được đưa vào khai thác thương mại. Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam vận hành thương mại. Dự án khởi công chính thức từ tháng 10.2011, một số hạng mục thi công từ tháng 4.2010, và phải mất khoảng 10 năm mới đưa vào khai thác 13 km đường ray.
Tuyến metro thứ hai của thủ đô còn đi chậm hơn. Tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội khởi công ngày 10.10.2010. Đến ngày 8.8.2024, gần 14 năm sau, đoạn trên cao dài 8,5 km từ Nhổn đến Cầu Giấy mới đón khách. Đoạn đi ngầm vào ga Hà Nội dự kiến vận hành năm 2027.
Cộng lại sau hơn một thập kỷ, Hà Nội có khoảng 21,5 km metro với 20 nhà ga, tất cả đều nằm trên cao.
Đến ngày 22.6, TP.Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14. Theo hồ sơ công bố, 5 tuyến dài tổng cộng 259,65 km, có 163 nhà ga và 10 depot. Mục tiêu hoàn thành là năm 2030. Nếu về đích đúng hạn, chỉ trong khoảng 4 năm, chiều dài hệ thống metro của Thủ đô sẽ tăng gấp khoảng 12 lần so với những gì làm được trong hơn 10 năm qua.
Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm phác họa mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 1.015 km cùng 735 nhà ga. Mạng lưới ấy sẽ hình thành qua 3 chặng: hai tuyến hiện hữu, 5 tuyến đang triển khai và phần còn lại sau năm 2030.
24 ga của 2 tuyến hiện hữu (2A, 3) và 163 ga của 5 tuyến đang triển khai. Rê chuột hoặc chạm vào ga để xem thông tin.
2ATuyến 2A · Cát Linh - Yên Nghĩa · đang khai thác
Tuyến 2A Cát Linh - Yên Nghĩa (thường gọi là tuyến Cát Linh - Hà Đông) dài khoảng 13 km, có 12 nhà ga trên cao. Tuyến đi qua địa bàn các quận Đống Đa, Thanh Xuân và Hà Đông theo địa giới hành chính thời điểm xây dựng.
Dự án dùng vốn vay ưu đãi ODA của Trung Quốc và nhiều lần chậm tiến độ. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ 552,86 triệu USD (8.770 tỉ đồng) năm 2008 lên 868,04 triệu USD (18.001,6 tỉ đồng) tính đến năm 2019. Tính bằng tiền đồng, con số này tăng gấp hơn 2 lần.
Về kỹ thuật, tuyến chạy trên khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm. Tuyến có 13 đoàn tàu điện, mỗi đoàn 4 toa. Khu bảo dưỡng và trụ sở vận hành đặt tại depot Phú Lương (phường Phú Lương).
13 kmchiều dài (khoảng)
12nhà ga trên cao
6.11.2021khai thác thương mại
3Tuyến số 3 · Nhổn - ga Hà Nội · khai thác đoạn trên cao
Tuyến số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) làm chủ đầu tư. Đây là trục hướng tâm nối cửa ngõ phía tây với lõi nội đô. Theo hồ sơ dự án, tuyến dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và khoảng 4 km đi ngầm, với 12 nhà ga: 8 ga trên cao, 4 ga ngầm, trong đó có 2 ga kết nối trung chuyển.
Đoạn trên cao đang khai thác đi qua 8 ga: Nhổn, Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Lê Đức Thọ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chùa Hà và Cầu Giấy. Phần ngầm từ ga Cầu Giấy (khu vực Kim Mã) đến ga Hà Nội vẫn đang được hoàn thiện. Tuyến dùng chung khổ ray 1.435 mm như tuyến 2A, vận hành 10 đoàn tàu 4 toa trong giai đoạn đầu, dài hạn nâng lên 5 toa, gắn với depot Nhổn.
12,5 kmchiều dài
12nhà ga (8 trên cao, 4 ngầm)
8.8.2024đoạn trên cao đón khách
Cả hai tuyến đều có quy mô nhỏ và chưa tạo thành một mạng lưới liên thông đủ sức gánh tải cho đô thị trung tâm. Hai tuyến cũng không đứng yên trong quy hoạch dài hạn. Tuyến 2A sẽ được kéo về hai phía, lên Gia Lâm, Cổ Loa ở hướng đông bắc và xuống đô thị Xuân Mai ở hướng tây nam. Tuyến 3 sẽ vươn lên Sơn Tây và xuống tổ hợp ga Ngọc Hồi.
Ngày 19.2.2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết 188 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.Hà Nội và TP.HCM. Ngày 13.5.2026, UBND TP.Hà Nội ra Quyết định 2512 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó đường sắt đô thị được đặt vào vị trí trục khung chiến lược cho toàn bộ không gian phát triển đô thị.
Tổng vốn cho 5 tuyến ước khoảng 1 triệu tỉ đồng. Ngày 15.10.2026, MRB ký hợp đồng thực hiện với liên danh Công ty CP Vinhomes - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng SGC theo hình thức "chìa khóa trao tay" (EPC), áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC có điều chỉnh. Chia đều trên 259,65 km, mỗi km tuyến tương ứng khoảng 3.850 tỉ đồng.
Nghị quyết HĐND TP.Hà Nội vừa thông qua ngày 4.11.2026 đặt mức trần: giá trị hợp đồng bình quân cho các đoạn tuyến đi ngầm không vượt quá 120 triệu USD/km. Mức trần này chưa gồm chi phí công năng lưỡng dụng, thuế VAT, dự phòng, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng.
So với hai tuyến hiện hữu, 5 tuyến mới khác hẳn về chuẩn kỹ thuật. Theo hồ sơ, các tuyến chủ yếu đi ngầm, trừ phần tiếp cận depot. Tàu chạy trên khổ ray 1.435 mm, dùng hệ thống điều khiển tàu dựa trên thông tin liên lạc, tiến tới cấp độ tự động hóa GoA4, tức không người lái. Mỗi đoàn tàu có 5 toa, ke ga dài trên 110 m. Năng lực vận chuyển giờ cao điểm đạt 4,75 vạn lượt khách, được hồ sơ so là tiệm cận tuyến 1 metro Thượng Hải.
Hồ sơ này do liên danh tư vấn TECCO1 - UCD - SUN lập. Từ ngày 16.11 đến hết ngày 7.12 tới đây, MRB cùng các xã, phường liên quan công khai, lấy ý kiến cộng đồng về phương án tuyến và vị trí nhà ga. Hồ sơ đề xuất 28 nhà ga ưu tiên, gồm 18 ga đợt 1 và 10 ga đợt 2, làm cơ sở pháp lý để cắm mốc giải phóng mặt bằng.
Ngoài 5 tuyến này, mạng lưới metro của Hà Nội đến năm 2030 còn có tuyến số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, được triển khai theo dự án riêng.
1Tuyến số 1 · Sân vận động Hùng Vương - sân bay Nội Bài
Tuyến số 1 là trục "xương sống" bắc - nam xuyên lõi đô thị. Trong hồ sơ 1/500 đang lấy ý kiến, tuyến chạy từ ga S1.01 (Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, sân vận động Hùng Vương) qua Khu công nghiệp đường sắt, tổ hợp ga Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm và kết thúc tại ga S1.28 (sân bay Nội Bài).
Chiều dài tuyến chính khoảng 59,99 km ở tuyến trái và 59,93 km ở tuyến phải, tăng gần 1 km so với phương án 1/2000. Tuyến có 30 nhà ga, tăng 2 ga, cùng 29 khu gian. 5 ga ưu tiên nằm ở khu vực sân vận động VinFast và các xã Thường Tín, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm.
Số depot giảm từ 5 xuống 3, gồm depot Nội Bài (dùng chung đường ra vào với tuyến số 2), depot Yên Viên và depot Giáp Bát. Lý do là không bố trí depot tại ga Hà Nội và không dùng được depot Gia Lâm.
Tuyến được định hướng là metro tốc độ cao chạy suốt xuyên đô thị, nối thẳng ba đầu mối giao thông cấp quốc gia: sân bay quốc tế Nội Bài, đường sắt liên vận Yên Viên và tổ hợp đường sắt tốc độ cao Ngọc Hồi.
59,99 kmtuyến trái
30nhà ga
3depot
2Tuyến số 2 · Sân bay Nội Bài - Khu liên hợp thể thao Hùng Vương
Tuyến số 2 là trục hướng tâm bắc - nam thứ hai, chạy song song hỗ trợ tuyến số 1 ở hành lang phía tây. Tuyến bắt đầu từ ga S2.01A (sân bay Nội Bài), qua Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và kết thúc tại ga S2.38 (Khu liên hợp thể thao Hùng Vương), được kéo dài ở đoạn cuối so với phương án sơ bộ.
Tuyến chính dài khoảng 60,33 km (tuyến trái) và 60,38 km (tuyến phải). Với 42 nhà ga và 41 khu gian, đây là tuyến có mật độ ga dày nhất trong 5 tuyến. Bình quân cứ khoảng 1,5 km có một ga, trong khi tuyến số 1 khoảng 2,1 km.
6 ga ưu tiên nằm tại các xã Nội Bài, Phúc Thịnh, Tam Hưng, Thượng Phúc, khu vực Vĩnh Thanh và ranh giới xã Bình Minh - phường Phú Lương. Tuyến có 3 depot: Nội Bài, Xuân Đỉnh và Olympic.
Phần lớn hướng tuyến đi ngầm qua các khu vực dân cư mật độ cao như Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, nên tuyến số 2 giữ vai trò san sẻ áp lực giao thông cho lõi nội đô.
60,33 kmtuyến trái
42nhà ga
3depot
8Tuyến số 8 · Hòa Lạc - Thuận An, nhánh 8B nối Hưng Yên
Tuyến số 8 là trục xương sống thứ hai của mạng lưới, kết nối theo phương đông - tây từ đô thị vệ tinh Hòa Lạc qua Sơn Đồng, Mai Dịch, hành lang Vành đai 3, Lĩnh Nam tới Dương Xá (xã Thuận An).
Nhánh chính từ ga S8.01 Hòa Lạc đến ga S8.33 Thuận An dài khoảng 65,29 km (tuyến trái) và 65,30 km (tuyến phải), tăng khoảng 1,3 km so với mức 64 km ở quy hoạch 1/2000, đi qua 34 nhà ga.
Hồ sơ bổ sung nhánh rẽ sang Hưng Yên (tuyến 8B) từ xã Bát Tràng tới ga S8B.01 Nghĩa Trụ, dài khoảng 2,8 km với 1 nhà ga. Tổng cộng tuyến có 35 nhà ga và 35 khu gian. Với 12 ga ưu tiên, tuyến số 8 dẫn đầu danh sách triển khai sớm.
Phương án 1/500 đang lấy ý kiến bố trí 2 depot: depot Hòa Lạc (cạnh ga S8.01) và depot Tây Phương (giữa ga S8.06 và S8.07). Depot Phú Diễn được bỏ khỏi tuyến này để nhường cho tuyến số 10.
65,29 kmnhánh chính, tuyến trái
35nhà ga
2depot
10Tuyến số 10 · Võ Chí Công (cầu Nhật Tân) - Cổ Loa
Tuyến số 10 được quy hoạch là tuyến hướng tâm nội đô kết hợp bán vành đai theo trục tây bắc - đông nam, rồi vượt sông sang phía đông bắc. Tuyến bắt đầu từ ga S10.01 khu vực Võ Chí Công (cầu Nhật Tân), chạy dọc hành lang Tây Hồ Tây, Vành đai 3, Vành đai 2,5, khu vực Times City rồi vượt sông Hồng tới ga cuối S10.31 Cổ Loa.
Tuyến chính dài khoảng 38,99 km (tuyến trái) và 39,08 km (tuyến phải), tăng nhẹ so với 38,7 km ở phương án 1/2000. Số ga được tinh gọn từ 31 xuống 30 (29 khu gian). 2 ga ưu tiên nằm ở phường Từ Liêm và khu vực phường Khương Đình - phường Phương Liệt.
Một số ga được dời vị trí. Ga S10.23 được điều chỉnh để thành ga trung chuyển trực tiếp với tuyến số 14, ra khỏi đường cong và tránh xung đột trụ cầu. Toàn tuyến dùng một khu bảo dưỡng chính là depot Phú Diễn, kèm bãi đỗ tàu, nằm giữa tuyến số 8 và tuyến số 10.
38,99 kmtuyến trái
30nhà ga
1depot
14Tuyến số 14 · Cầu Thăng Long - Ocean Park
Tuyến số 14 chạy dọc hành lang sông Hồng, gắn với định hướng khai thác không gian cảnh quan, kinh tế, du lịch hai bên sông.
Tuyến bắt đầu từ ga S14.01 khu vực cầu Thăng Long, đi dọc Phú Thượng, Tây Hồ, Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, rồi vượt sông sang Long Biên, Bát Tràng, Gia Lâm và kết thúc tại ga S14.26 khu vực Ocean Park. Tuyến chính dài khoảng 32,18 km (tuyến trái) và 32,22 km (tuyến phải), tăng khoảng 0,4 km so với phương án 1/2000.
Tuyến giữ nguyên 26 nhà ga với 25 khu gian, trong đó 3 ga ưu tiên ở phường Phú Thượng, xã Bát Tràng và xã Gia Lâm. Nhiều ga được tinh chỉnh trên thực địa để tránh hạ tầng ngầm hiện hữu. Ga S14.23, đối diện Trường đại học VinUni, được dịch chuyển 150 m để tránh tầng hầm một chung cư. Tuyến có một khu bảo dưỡng là depot Thuận An ở cuối tuyến phía đông, gần ga S14.26.
32,18 kmtuyến trái
26nhà ga
1depot
5 tuyến mới so với 2 tuyến đang khai thác
|Tuyến
|km
|Tuyến 8
|65,29
|Tuyến 2
|60,33
|Tuyến 1
|59,99
|Tuyến 10
|38,99
|Tuyến 14
|32,18
|Tuyến 2A (hiện hữu)
|13
|Tuyến 3 (hiện hữu)
|12,5
|Tuyến
|Số ga
|Tuyến 2
|42
|Tuyến 8
|35
|Tuyến 1
|30
|Tuyến 10
|30
|Tuyến 14
|26
|Tuyến 2A (hiện hữu)
|12
|Tuyến 3 (hiện hữu)
|12
Nếu 5 tuyến đến năm 2030 là chặng tạo đà, phần lớn mạng lưới metro của Hà Nội sẽ được dựng sau đó.
Quy hoạch tổ chức mạng đường sắt đô thị theo cấu trúc "vòng - xuyên tâm - đa cấp", tích hợp với đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và các cảng hàng không, nối trung tâm Hà Nội với các đô thị vệ tinh và các tỉnh trong Vùng Thủ đô như Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình.
Quyết định của UBND TP.Hà Nội nêu định hướng 18 tuyến với tổng chiều dài khoảng 979 km: khoảng 500 km đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2035, khoảng 479 km còn lại hoàn thiện, kéo dài trong giai đoạn 2036 - 2045. Hồ sơ thuyết minh quy hoạch kỹ thuật chi tiết đang đưa ra lấy ý kiến cập nhật con số lên khoảng 1.015 km với 735 nhà ga, nhiều hơn khoảng 36 km. Nếu hoàn thành toàn bộ, chiều dài mạng lưới metro của Hà Nội sẽ gấp khoảng 47 lần hiện nay.
Mạng lưới được chia thành 3 nhóm chức năng.
Nhóm I là các tuyến xương sống, gồm tuyến 1 (6 nhánh) và tuyến 8 (3 nhánh), tổng chiều dài khoảng 252 km với 111 nhà ga, chiếm khoảng 1/4 chiều dài toàn mạng. Hai tuyến này theo mô hình xuyên tâm chạy suốt, tham khảo tuyến Elizabeth Line của London: tàu chạy liên tục từ ngoại vi phía này qua lõi trung tâm sang ngoại vi phía đối diện, hành khách không phải đổi tàu ở ga lõi.
Tuyến 1 hoàn chỉnh dài 149 km, 58 nhà ga. Trục chính khoảng 60 km làm trước năm 2030; 5 nhánh còn lại, khoảng 89 km, đầu tư trong giai đoạn 2036 - 2065: Ngọc Hồi - sân bay thứ 2 (26 km), sân vận động Hùng Vương - đô thị Đại Nghĩa (25 km), Nội Bài - Sóc Sơn (19 km), Bắc Thư Lâm - Sóc Sơn (14 km) và Nội Bài - Phúc Yên (5 km).
Tuyến 8 hoàn chỉnh dài 103 km, 53 nhà ga, trục chính kéo tới Gia Bình (Bắc Ninh). Trục chính khoảng 66 km triển khai trước năm 2030; hai nhánh Phúc Thọ - Phúc Lộc (13 km) và Phúc Thọ - Tây Đằng (24 km) đầu tư trong giai đoạn 2036 - 2065.
Nhóm II là metro đô thị, gồm 14 tuyến, tổng chiều dài khoảng 720 km với 582 nhà ga. Nhóm này tạo mạng đa cực với các tuyến hướng tâm, tuyến vòng (tuyến 4), tuyến bán vành đai (tuyến 7, 13, 15) và tuyến tiếp tuyến (tuyến 9), giúp hành khách đi ngang giữa các cực tăng trưởng mà không phải vòng vào lõi.
Tuyến dài nhất nhóm là tuyến số 5, khoảng 75 km với 53 nhà ga, tốc độ thiết kế có thể tối ưu tới 120 km/h. Đoạn gốc Hòa Lạc - Văn Cao (khoảng 38,4 km). Đoạn kéo dài Văn Cao - Cổ Loa - Dương Xá - Hưng Yên (khoảng 37 km) được xếp ưu tiên số 1 trong nhóm giai đoạn 2036 - 2065. Ga cuối phía tây đặt tại khu vực cổng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; từ đây, quy hoạch nghiên cứu thêm khả năng làm cáp treo hoặc đường sắt leo núi lên khu du lịch núi Ba Vì.
Tuyến vòng số 4 dài 60 km, 54 nhà ga, chạy Thượng Cát - sân vận động Mỹ Đình - Linh Đàm - Long Biên - Cổ Loa - Mê Linh, đầu tư trong giai đoạn 2036 - 2045. Tuyến 13 là tuyến quy hoạch mới hoàn toàn, khép vòng cung tây - nam, dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2045 - 2065. Với các tuyến 12, 13 và 15, việc chọn metro hay đường sắt nhẹ còn chờ dự báo nhu cầu thực tế.
Nhóm III là đường sắt nhẹ (LRT) kết nối vùng, gồm tuyến 16 và 17, tổng chiều dài khoảng 43 km với 42 nhà ga. Tuyến 16 phục vụ hành lang công nghiệp phía bắc, nối Mê Linh, Khu công nghiệp Thăng Long với Yên Thường. Tuyến 17 phục vụ đi lại nội bộ đô thị vệ tinh Hòa Lạc, trung chuyển với tuyến 5 và tuyến 8.
Về thứ tự, ngoài các dự án gối đầu đến năm 2035, đồ án xếp ưu tiên cho 14 hạng mục tuyến và đoạn kéo dài chưa có dự án đầu tư trong giai đoạn 2036 - 2065. Trọng tâm giai đoạn 2031 - 2045 là hoàn thiện mạng lưới, kéo dài các tuyến LRT tới các cực tăng trưởng và nghiên cứu đầu tư Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô ở phía nam, kết nối trực tiếp với metro. Giai đoạn 2045 - 2065 tiếp tục làm các tuyến mở mới như tuyến 13.
18 tuyến đường sắt đô thị trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm
Bấm vào từng tuyến để xem hướng tuyến, phạm vi phục vụ và depot
Hướng tuyến
5 nhánh mở rộng
Hướng tuyến
Hướng tuyến
Hướng tuyến
Hướng tuyến
Hướng tuyến
ga cuối phía tây đặt tại khu vực cổng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hòa Lạc; từ đây nghiên cứu thêm khả năng kết nối cáp treo hoặc đường sắt leo núi lên khu du lịch núi Ba Vì
Hướng tuyến
Hướng tuyến
Hướng tuyến
2 nhánh mở rộng
Hướng tuyến
Hướng tuyến
và vươn sang Cổ Loa theo hồ sơ 1/500
Hướng tuyến
Hướng tuyến
Hướng tuyến
Hướng tuyến
Chạy dọc hành lang Trục Sông Hồng từ khu vực phía bắc (Đông Anh/Mê Linh) tới phía nam nội đô và chuỗi đô thị phía đông.
Hướng tuyến
Hướng tuyến
Hướng tuyến
Mạng lưới kết nối nội vùng đô thị vệ tinh Hòa Lạc.
Nguồn: Hồ sơ thuyết minh phương án tuyến 1/500 của 5 tuyến 1, 2, 8, 10, 14 (mục 3: bảng thống kê 18 tuyến, chức năng, phân kỳ đầu tư và hệ thống depot)
Metro Hà Nội qua các mốc
Cuộn ngang để xem.
4.2010
Tuyến Cát Linh - Hà Đông
Một số hạng mục thi công.
10.10.2010
Tuyến số 3 khởi công
Tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội khởi công.
10.2011
Cát Linh - Hà Đông khởi công
Dự án khởi công chính thức.
6.11.2021
Tuyến metro đầu tiên vận hành
Tuyến Cát Linh - Hà Đông được đưa vào khai thác thương mại, là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam vận hành thương mại.
8.8.2024
Tuyến số 3 đón khách
Đoạn trên cao dài 8,5 km từ Nhổn đến Cầu Giấy đón khách.
19.2.2025
Nghị quyết 188
Quốc hội ban hành Nghị quyết 188.
13.5.2026
Quyết định 2512/QĐ-UBND
UBND TP.Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
22.6.2026
Khởi công 5 tuyến
TP.Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14.
15.10.2026
Ký hợp đồng EPC
MRB ký hợp đồng thực hiện với liên danh Công ty CP Vinhomes - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng SGC.
4.11.2026
Mức trần giá trị hợp đồng
Nghị quyết HĐND TP.Hà Nội đặt mức trần bình quân không vượt quá 120 triệu USD/km cho các đoạn tuyến đi ngầm.
16.11 - 7.12.2026
Lấy ý kiến cộng đồng
MRB cùng các xã, phường liên quan công khai, lấy ý kiến về phương án tuyến và vị trí nhà ga.
2027
Đoạn ngầm tuyến số 3
Đoạn đi ngầm vào ga Hà Nội dự kiến vận hành.
2030
Mục tiêu hoàn thành 5 tuyến
5 tuyến dài tổng cộng 259,65 km, có 163 nhà ga và 10 depot.
2026 - 2045
Theo Quyết định 2512/QĐ-UBND
Khoảng 500 km đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2035, khoảng 479 km còn lại hoàn thiện, kéo dài trong giai đoạn 2036 - 2045.
2045 - 2065
Các tuyến mở mới
Tiếp tục làm các tuyến mở mới như tuyến 13.
Ghi chú về dữ liệu
Nguồn dữ liệu
Bình luận (0)