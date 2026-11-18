Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) và các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang công khai, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với hồ sơ quy hoạch phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến metro, gồm tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14.

Phương án hướng tuyến 5 tuyến metro ở Hà Nội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Thời gian lấy ý kiến kéo dài 22 ngày, bắt đầu từ ngày 16.11 đến hết ngày 7.12. Hồ sơ được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, phường, đăng tải trên trang thông tin điện tử để người dân theo dõi, góp ý.

Theo tờ trình của MRB, hồ sơ quy hoạch do Liên danh tư vấn TECCO1 - UCD - SUN lập. Điểm đáng chú ý là phương án đề xuất 28 nhà ga ưu tiên, gồm 18 nhà ga ưu tiên đợt 1 và 10 nhà ga bổ sung đợt 2. Trong đó, nhà ga ưu tiên là những nhà ga được chọn lập quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng trước so với các nhà ga khác trong cùng mạng lưới hoặc tuyến metro.

Theo danh sách do MRB đề xuất, tuyến số 1 có 5 ga ưu tiên tại khu vực sân vận động Vinfast, xã Thường Tín, Phù Đổng, Đông Anh và Thư Lâm.

Tuyến số 2 có 6 ga tại các xã Nội Bài, Phúc Thịnh, Tam Hưng, Thượng Phúc, khu vực Vĩnh Thanh và ranh giới xã Bình Minh - P.Phú Lương.

Tuyến số 8 có 12 ga; tuyến số 10 có 2 ga tại P.Từ Liêm và khu vực P.Khương Đình - Phương Liệt. Tuyến số 14 gồm 3 ga tại P.Phú Thượng, xã Bát Tràng và xã Gia Lâm.

Danh sách vị trí 28 nhà ga ưu tiên được đề xuất ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo MRB, việc hoàn thiện, phê duyệt hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500 đối với 28 nhà ga ưu tiên nhằm tạo cơ sở pháp lý để cắm mốc giải phóng mặt bằng, triển khai các bước tiếp theo, hướng tới mục tiêu khởi công đồng loạt toàn mạng lưới trong năm 2026.

5 tuyến metro được lấy ý kiến có tổng chiều dài mạng lưới khoảng 293 km. Các tuyến được định hướng chủ yếu đi ngầm, sử dụng khổ đường ray tiêu chuẩn 1.435 mm, vận hành đoàn tàu 5 toa tự động không người lái.

Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện nhằm tiếp nhận ý kiến của người dân tại khu vực chịu tác động trực tiếp, góp phần hoàn thiện phương án quy hoạch trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Trước đó, ngày 15.10, UBND TP.Hà Nội tổ chức lễ ký hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 giữa MRB và liên danh Công ty cổ phần Vinhomes - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng SGC.

Hợp đồng được thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay (EPC/Turnkey), áp dụng mẫu FIDIC có điều chỉnh phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Theo hợp đồng, nhà thầu chịu trách nhiệm xuyên suốt từ khảo sát, thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công, lắp đặt, tích hợp hệ thống đến thử nghiệm, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao công trình.