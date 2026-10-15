Hà Nội ký hợp đồng chìa khóa trao tay 5 tuyến metro 1 triệu tỉ đồng

Chiều 15.10, UBND TP.Hà Nội tổ chức lễ ký kết hợp đồng chìa khóa trao tay giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) và liên danh Vinhomes - SGC để triển khai 5 tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14.

Đây là 5 tuyến đường sắt đô thị được Hà Nội khởi công đồng loạt hồi tháng 6, có tổng chiều dài hơn 250 km. Sơ bộ, nhu cầu vốn thực hiện gói thầu khoảng 1 triệu tỉ đồng.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) và Liên danh Vinhomes - SGC ký hợp đồng chìa khóa trao tay triển khai 5 tuyến metro, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo TP.Hà Nội và các sở, ngành ẢNH: LÊ KHÁNH

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng, thành phố lựa chọn hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ, tạo điều kiện để nhà thầu chủ động huy động nguồn lực, triển khai song song các công việc và rút ngắn thời gian thực hiện.

Với phương thức này, nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ, chi phí và tính đồng bộ của dự án.

Quy hoạch 5 tuyến metro số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14 ở Hà Nội ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Mục tiêu hoàn thành 5 tuyến metro trong năm 2030

Chủ tịch Hà Nội đánh giá mục tiêu hoàn thành 5 tuyến metro trong năm 2030 đặt ra yêu cầu rất cao về tổ chức thực hiện.

Ông yêu cầu liên danh Vinhomes - SGC khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết từng tuyến, từng hạng mục, xác định rõ các mốc tiến độ, nhu cầu nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công song song những công việc đủ điều kiện.

Đặc biệt, nhà thầu phải lựa chọn công nghệ hiện đại, đã được kiểm chứng, bảo đảm an toàn, độ tin cậy và hiệu quả khai thác.

Các hệ thống đoàn tàu, thông tin tín hiệu, điều khiển, cấp điện, vận hành và bảo trì cần được lựa chọn theo tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, bảo đảm khả năng kết nối, vận hành liên thông giữa 5 tuyến và với mạng lưới metro Hà Nội trong tương lai.

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý hạn chế phụ thuộc vào một nhà cung cấp công nghệ, đồng thời yêu cầu liên danh xây dựng chương trình chuyển giao công nghệ ngay từ giai đoạn thiết kế, lựa chọn thiết bị.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes, cam kết nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu thành phố giao, đồng thời mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ để thực hiện các cam kết trong hợp đồng.

Hà Nội kỳ vọng khi hoàn thành, 5 tuyến metro sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc, cải thiện môi trường và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Lộ trình 5 tuyến metro Hà Nội Tuyến số 1 (59 km): Sân vận động Hùng Vương - khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài. Tuyến số 2 (60 km): Sân bay Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - sân vận động Hùng Vương. Tuyến số 8 (64 km): Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An. Tuyến số 10 (hơn 38 km): Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Times City - Cổ Loa. Tuyến số 14 (hơn 31 km): Cầu Thăng Long - Hồng Hà - khu đô thị OceanPark.



