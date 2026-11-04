Hà Nội 'chốt' giá 120 triệu USD mỗi km đi ngầm ở 5 tuyến metro

Sáng 4.11, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng 5 tuyến metro (đường sắt đô thị) với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1 triệu tỉ đồng. 5 tuyến metro gồm: số 1, 2, 8, 10 và 14 dài hơn 250 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết ẢNH: QUANG THÁI

Dự thảo nghị quyết do UBND TP.Hà Nội trình có nội dung quy nhà thầu chiến lược là nhà thầu, doanh nghiệp trong nước được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất chủ trương lựa chọn.

Để tham gia, nhà thầu phải bảo đảm năng lực tài chính đảm bảo thực hiện gói thầu với giá trị tối thiểu 60.000 tỉ đồng và cam kết chi phí trung bình đoạn tuyến ngầm không quá 120 triệu USD/km đối với hợp đồng chìa khóa trao tay (turnkey).

Ở góc độ quản lý, UBND TP.Hà Nội được chủ động quyết định cơ cấu nguồn vốn, phân bổ linh hoạt và được ứng trước tối đa 50% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách địa phương năm sau.

Công tác giải phóng mặt bằng được giao trực tiếp cho UBND cấp xã thực hiện theo quy hoạch tuyến tỷ lệ 1/500 đã phê duyệt mà không cần lập dự án thành phần giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết còn cơ chế loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ, công chức và nhà thầu thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, không vụ lợi nhưng gặp rủi ro khách quan, gây ra thiệt hại. Nghị quyết dự kiến có hiệu lực trong 5 năm.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng giải trình trước HĐND thành phố ẢNH: QUANG THÁI

120 triệu USD/km đi ngầm, "lời ăn lỗ chịu"

Trước đó, nêu ý kiến tại hội trường, đại biểu Trần Thanh Hà đồng tình với sự cần thiết với việc ban hành nghị quyết, nhưng đề nghị UBND TP.Hà Nội làm rõ các khoản chi để ra được mức trần 120 triệu USD/km metro.

"Đây là vấn đề rất quan trọng. Nếu chỉ kiểm soát mức giá trong trường hợp chưa tính đầy đủ các khoản chi khác thì chưa thể biết biết chính xác thành phố sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để hoàn thành công trình này", ông Hà nói.

Cùng vấn đề trên, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, băn khoăn với việc nếu quá trình thi công dự án bị "nhích" số tiền lên trên 120 triệu USD/km đi ngầm thì cần phải có cơ chế điều chỉnh cho phù hợp. Bởi vì, tổng số tiền tăng lên cho cả 5 dự án là rất lớn.

Làm rõ ý kiến đại biểu quan tâm, ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, suất đầu tư không vượt quá 120 triệu USD/km đi ngầm gồm: chi phí xây dựng (bảo dưỡng depot, ga ngầm, máy đào hầm TBM, khoan hầm…) chi phí thiết bị, hệ thống thu soát vé tự động, chi phí quản lý…

Tỷ suất đầu tư này chưa bao gồm: chi phí cho "công năng lưỡng dụng", thuế giá trị gia tăng, chi phí dự phòng đối với công việc phát sinh ngoài phạm vi gói thầu, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư, cùng các chi phí tư vấn và quản lý dự án thuộc trách nhiệm chủ đầu tư.

"Nếu vượt quá 120 triệu USD/km thì nhà thầu đã cam kết phải chịu. Nhà thầu cũng đã phải tính toán, cân nhắc, lời ăn lỗ chịu. Không có chuyện thành phố sẽ bỏ thêm tiền", Dũng nhấn mạnh.

Giải trình trước HĐND thành phố, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, mức giá trên là cơ sở quan trọng để đàm phán lựa chọn nhà thầu chiến lược, dự toán tổng mức đầu tư và kiểm soát giá trị hợp đồng và đặc biệt là trách nhiệm của nhà thầu.

"Mức giá 120 triệu USD/km là tối đa, không có chuyện trượt giá, không có chuyện phát sinh", ông Thắng nói và cho biết, trong quá trình thực hiện, thành phố sẽ tiếp tục rà soát và kiểm soát chi phí trên cơ sở thiết kế, tổng mức đầu tư, kiểm toán và các điều kiện hợp đồng để đảm bảo không vượt quá mức giá đã khống chế.