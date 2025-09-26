Hãng công nghệ Trung Quốc lấn sân sang ô tô, hé lộ mẫu SUV giống Rolls-Royce Cullinan

Sự phát triển của thị trường ô tô điện Trung Quốc cũng như xu hướng điện hóa ô tô diễn ra rầm rộ trên thế giới đang thu hút các "ông lớn" trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc lấn sân sang lĩnh vực ô tô. Sau Xiaomi, mới đây đến lượt Dreame Technology - nhà sản xuất thiết bị gia dụng nổi tiếng của Trung Quốc (vốn nổi tiếng với các sản phẩm như máy hút bụi, máy sấy tóc và robot lau nhà…) vừa công bố kế hoạch sản xuất ô tô, đồng thời hé lộ một số mẫu mã.

Vào cuối tháng 8 vừa qua, Dreame Technology tuyên bố chính thức gia nhập lĩnh vực sản xuất ô tô cao cấp. Theo đó, bước đầu hãng sẽ phát triển hai dòng sản phẩm. Trong đó có một mẫu siêu xe thể thao và mới đây nhất, hãng vừa hé lộ mẫu xe thứ hai mang phong cách SUV hạng sang, kiểu dáng khá giống Rolls-Royce Cullinan.

Dreame Technology vừa hé lộ mẫu xe thứ hai mang phong cách SUV hạng sang, kiểu dáng khá giống Rolls-Royce Cullinan Ảnh: Dreame

Mẫu SUV của Dreame sở hữu lưới tản nhiệt hình chữ nhật lớn mạ crôm kết hợp cụm đèn pha LED. Các đặc điểm khác của mẫu Dreame SUV này bao gồm mâm xe cỡ lớn, tay nắm cửa ẩn trong thân xe. Mẫu xe này không có trụ B, chính vì vậy cửa hai bên thân xe có cơ cấu đóng, mở như các dòng xe sedan siêu sang của Rolls-Royce.

Theo một số thông tin ban đầu được hé lộ, mẫu xe mới của Dreame có nội thất dài 3,7 mét. Hàng ghế thứ hai có hai ghế thuyền trưởng độc lập với khoảng duỗi chân 1,2 mét, được ngăn cách bởi lối đi ở giữa. Các ghế ngồi này có thể điều chỉnh góc 145 độ.

Mẫu xe này được cho sẽ áp dụng công nghệ CTP 4.0 (Cell-To-Pack) với pin 100 kWh. Xe cũng sẽ có tùy chọn mở rộng phạm vi hoạt động. Chiếc SUV Dreame này sẽ có 4 động cơ điện độc lập. Một tính năng khác của xe là khung gầm chủ động, có thể điều chỉnh độ cao.

Hai mẫu xe đầu tay của Dreame sẽ được sản xuất tại một địa điểm liền kề với nhà máy Gigafactory Berlin của Tesla ở Đức Ảnh: Dreame

Trong các bài đăng trên mạng xã hội, ông Yu Hao - nhà sáng lập Dreame đã đề cập đến việc phát triển một công nghệ mới để giúp chiếc SUV này hoạt động tối ưu nhất. Công ty tuyên bố mức tiêu thụ nhiên liệu giảm 38% và lượng khí thải giảm 43% khi hệ thống này được áp dụng. Ở một diễn biến khác, ông cũng đề cập đến công nghệ khung gầm thông minh sử dụng thuật toán AI để quét đường và điều chỉnh hệ thống treo chủ động cho phù hợp, xe sẽ có góc quay bánh sau lớn nhất và bán kính quay vòng nhỏ nhất trong số các loại xe cùng loại.

Chiếc SUV hạng sang của Dreame sẽ được trưng bày chính thức tại Hội nghị đối tác chiến lược Toàn cầu diễn ra trong vài ngày tới, đồng thời dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào năm 2027. Hai mẫu xe đầu tay của Dreame sẽ được sản xuất tại một địa điểm liền kề với nhà máy Gigafactory Berlin của Tesla ở Đức.