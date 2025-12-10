Hàng giả 'lẩn' trên sàn thương mại điện tử: Xâm phạm bản quyền ngày càng khó xử lý

Ngày 10.12, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM (IPA HCMC) tổ chức hội thảo "Một số vấn đề trong thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ".

Hội thảo thu hút gần 100 đại biểu là đại diện doanh nghiệp, luật sư chuyên ngành sở hữu trí tuệ, chuyên gia trong và ngoài nước cùng các cơ quan quản lý nhà nước ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ban tổ chức, việc hoàn thiện cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Nguyên nhân là do tình trạng xâm phạm, làm giả, sao chép và lạm dụng nhãn hiệu ngày càng gia tăng, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử. Nhiều doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng nhưng vẫn thất thế do thiếu kiến thức, kỹ năng và cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phù hợp.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA), nhấn mạnh việc hình thành tài sản trí tuệ phải gắn liền với thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ. Đây là nền tảng để xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, tạo động lực cho sáng tạo và khuyến khích đầu tư dài hạn.

Theo ông Bắc, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Nhà nước đã và đang đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp luật về sở hữu trí tuệ, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung luật Sở hữu trí tuệ. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả bảo hộ, tăng cường tính răn đe và bảo đảm quyền lợi chính đáng của các chủ thể quyền trong thực tế.

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, ông Phan Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cho biết hàng hóa giả mạo trên không gian mạng đang gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.



Theo ông Nhựt, nhiều nhóm lợi dụng livestream để che giấu địa chỉ kho bãi, gửi hàng từ nhiều địa điểm khác nhau, thậm chí sử dụng các khu dân cư cao cấp có kiểm soát an ninh. Một số hoạt động còn được điều hành từ nước ngoài nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, hành vi trộn lẫn hàng thật và hàng giả trong các đơn hàng trực tuyến khiến việc phát hiện vi phạm càng trở nên khó khăn. Do hạn chế về hình ảnh và thông tin sản phẩm trên nền tảng số, người mua và cơ quan chức năng gặp nhiều trở ngại trong việc xác lập chứng cứ hàng giả trên thực tế.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Thanh tra và Giải quyết khiếu nại (Cục Sở hữu trí tuệ), cho biết hệ thống thực thi quyền sở hữu trí tuệ đang có nhiều thay đổi quan trọng. Nhiều cơ quan tại địa phương được trao thêm thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành. Đáng chú ý, việc thành lập tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ được xem là bước tiến lớn trong xử lý tranh chấp bằng biện pháp dân sự.



Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế cũng phân tích cách xây dựng giá trị doanh nghiệp dựa trên tài sản sở hữu trí tuệ, đồng thời dẫn chứng chiến lược bảo vệ thương hiệu của các tập đoàn lớn như Ralph Lauren và Lego.

Đại diện 3 sàn thương mại điện tử lớn gồm Alibaba, Shopee và TikTok cũng đưa ra nhiều khuyến nghị thiết thực, giúp doanh nghiệp chủ động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi kinh doanh trực tuyến.