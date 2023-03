Hàng không chờ du lịch được nới visa để 'cất cánh'

Theo ông Bùi Minh Đăng : Mở visa phục hồi du lịch, mà phục hồi du lịch là phục hồi hàng không. Bởi du lịch và hàng không có mối liên hệ mật thiết với nhau. "Như anh Nguyễn Quốc Kỳ (Chủ tịch HĐQT Vietravel Corporation) nói, hàng không và du lịch như '2 cánh của 1 máy bay' nhưng chúng tôi nói 'như 2 cánh của một con chim"- vị này ví von.

Hội thảo "Mở visa, phục hồi du lịch" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 10.3. ĐỘC LẬP

Về tình hình của ngành hàng không, ông Đăng thông tin, các hãng bay chịu ảnh hưởng nặng nề. Nếu như năm 2019 là cao điểm, ngành du lịch đón 18 triệu khách, ngành hàng không vận chuyển khoảng 40 triệu hành khách quốc tế. Trong đó, lượng khách du lịch chiếm khoảng 40% hành khách hàng không. Điều này cho thấy ảnh hưởng của ngành du lịch đến hàng không rất lớn.

Đến khi phục hồi các đường bay quốc tế, tổng lượng vận chuyển trên các đường bay khoảng 12 triệu khách, trong đó có đóng góp 3 triệu khách du lịch. Như vậy, tỷ lệ khách du lịch sử dụng đường hàng không chỉ còn 50/50, so với trước đây là 70/30. Theo diễn biến thị trường du lịch năm 2022 với sự sụt giảm của lượng khách Trung Quốc, Nga… đã ảnh hưởng nặng đến hàng không.

"Năm 2023, hàng không đặt mục tiêu khách quốc tế 34 triệu lượt, bằng khoảng 80% so năm 2019. Đến tháng 2 vừa rồi tổng lượng khách quốc tế 2,3 triệu khách, con số này tương đương với 67% so với năm 2019. Theo tính toán, con số này tính đến tháng 4 có thể đạt trên 70% và dự kiến đến cuối quý 3 phục hồi khoảng 90% so với năm 2019. Tuy nhiên, đây là những con số kỳ vọng, còn đạt được hay không còn phụ thuộc lớn vào lượng khách quốc tế vào Việt Nam và việc mở visa là gỡ nút thắt quan trọng"- ông Đăng nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về thị trường lớn của Việt Nam là Trung Quốc, ông Bùi Minh Đăng cho hay năm 2019, Việt Nam đón 8 triệu khách đi lại bằng đường hàng không giữa hai nước. Trong đó có 32 đường bay của các hãng hàng không Trung Quốc khai thác từ 14 điểm đến 5 điểm Việt Nam. Ngược lại, các hãng hàng không Việt Nam khai thác 72 đường bay từ 5 điểm Việt Nam đến 48 điểm Trung Quốc. Qua đó cho thấy, thị trường Trung Quốc được đánh giá cực kỳ quan trọng, chiếm 8 triệu khách, và chỉ đứng sau thị trường Hàn Quốc (khoảng 10 triệu khách). Cả 2 thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm một nửa khách quốc tế của Việt Nam. Từ 15.3, Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm tổ chức khách du lịch theo đoàn là tín hiệu phấn khởi cho các hãng hàng không Việt Nam.

"Trong thời gian qua, các hãng hàng không cũng đã có kế hoạch khai thác cụ thể đến Trung Quốc và chỉ chờ chính sách du lịch, visa là có thể thực hiện. Khi thị trường Trung Quốc mở cửa, tôi thấy rằng năm nay thị trường có thể đạt từ 10 - 12 triệu khách du lịch quốc tế. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi đặt mục tiêu đón 16 - 17 triệu hành khách quốc tế", ông Bùi Minh Đăng cho hay. "Các hãng hàng không đang háo hức khi nghe Trung Quốc mở đường bay theo đoàn đối với Việt Nam", ông Đăng thông tin.