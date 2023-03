Ông Trịnh Ngọc Thành cập nhật, năm 2022, tổng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 28% so với năm 2019 và 2 tháng đầu năm nay, sau khi VN mở cửa thì hàng không đạt 65% so với năm 2019. Trong đó, thị trường du lịch trọng điểm như Hàn Quốc được 75%, Nhật đạt 80%, còn Trung Quốc gần như bằng 0. Trong khi các nước trong khu vực Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan gần như phục hồi 100% so với 2019. Còn châu Âu thì tùy từng nước, những nước có đường bay thẳng như Đức, Pháp, Anh… phục hồi 70%; nhưng những nước không có đường bay thẳng như Đông Âu như Tây Ban Nha, Ý… phục hồi khoảng 30%. Ngoài ra, vận tải châu Á - Thái Bình Dương phục hồi chậm nhất trên toàn cầu và theo dự báo đến cuối năm 2024 mới phục hồi trở lại như trước thời điểm xảy ra dịch Covid-19.

"Nếu chúng ta cứ để diễn ra tuần tự, không làm gì thì sẽ rơi vào khó khăn, trì trệ trong 2 năm tiếp theo. Còn nếu chúng ta tích cực tìm phương án, tôi nghĩ rằng đến cuối năm nay sẽ thoát khỏi những khó khăn" ông Trịnh Ngọc Thành cho hay.



Hội thảo "Mở visa, phục hồi du lịch " do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 10.3 ĐỘC LẬP

Trong quá trình xúc tiến du lịch, tham gia các hội chợ xúc tiến du lịch, ông Trịnh Ngọc Thành nhận ra, cùng một cơ hội đặt ra, cùng khu vực Đông Nam Á nhưng cạnh tranh điểm đến, du khách sẽ chọn lựa nước nào dễ nhất, đó là visa. Một số nước trong Asean khi miễn visa đã thu hút lượng du khách tăng gấp đôi, như Thái Lan.

Với kinh nghiệm trong ngành hàng không, những nước miễn visa, có đường hàng không bay thẳng thì trong vòng 3 năm, lượng hành khách tăng lên gấp đôi, chứ không phải tăng lên mức độ trung bình tăng 5 - 10%. "Chương trình giới thiệu du lịch Đông Dương, với Việt Nam là trọng điểm, nhưng bị nghẽn visa. Đề nghị xem xét miễn visa, sử dụng nhiều lần hay sử dụng trong 3 nước Đông Duong phối hợp với nhau là thật sự cần thiết"- ông Thành nhấn mạnh.

Ngoài đề xuất về visa, ông Thành nhấn mạnh chương trình quảng bá du lịch quốc gia cần thúc đẩy xúc tiến, quảng bá du lịch liên tục trong thời gian tới. Hoạt động quảng bá du lịch tiến hành từ 6 - 8 tháng trước nhưng đến giờ phút này gần như zero. "Vietnam Airlines đơn phương độc mã trong các sự kiện quảng bá du lịch ở nước ngoài. Ở các thị trường nước ngoài có một số doanh nghiệp còn tham gia nhưng hầu hết các doanh nghiệp du lịch cũng đã cạn kiệt sau 3 năm dịch Covid-19. Trong vấn đề cạnh tranh điểm đến, các nước có văn phòng xúc tiến du lịch ở nước ngoài nhiều, như Thái Lan có đến 5 văn phòng ở 5 tỉnh khác nhau tai Trung Quốc, còn Việt Nam không có"- ông Thành dẫn chứng.