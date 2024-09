Hàng không, đường sắt, đường bộ đồng loạt cứu trợ miền Bắc

Với mong muốn làm cầu nối chia sẻ những khó khăn mà người dân bị ảnh hưởng do bão Yagi gây mưa to, ngập lụt ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines thông báo tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên các chuyến bay do Vietnam Airlines Group khai thác (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco).

Theo đó, từ 10.9, hàng hóa cứu trợ sẽ được Vietnam Airlines Group miễn phí cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các phí liên quan, đồng thời được đặt giữ tải ưu tiên trên chuyến bay của các hãng từ các sân bay trên cả nước đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng), Vinh (Nghệ An), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vân Đồn (Quảng Ninh), Điện Biên.

Chương trình được áp dụng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, UBND các tỉnh, thành phố, Hội chữ thập đỏ Việt Nam các cấp, các quỹ từ thiện (được cơ quan nhà nước cấp phép thành lập, công nhận điều lệ). Các tổ chức, cá nhân mong muốn vận chuyển hàng hóa hỗ trợ khắc phục bão, lũ đến các tỉnh miền Bắc thời gian này có thể liên hệ thông qua các cơ quan, tổ chức nêu trên để được miễn cước vận chuyển.

Hàng hóa được xếp lên máy bay để vận chuyển ra Bắc hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng sau bão Yagi

Cũng từ chiều 10.9, Vietjet áp dụng miễn cước vận chuyển đối với hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến với đồng bào vùng bão lũ đến ngày 20.9. Tương tự, hãng hàng không Bamboo Airways chính thức tiếp nhận vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ bà con miền Bắc từ hôm nay (11.9) đến hết 26.9 trên tất cả các chuyến bay của Bamboo Airways khởi hành từ TP.HCM/Đà Nẵng/Cam Ranh/Quy Nhơn/Đà Lạt đến Hà Nội.



Theo đó, các sản phẩm hàng hóa thiết yếu (bao gồm nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu) hỗ trợ đồng bào vùng lũ sẽ được đặt giữ chỗ, ưu tiên vận chuyển miễn phí trên các chuyến bay của Bamboo Airways trong thời gian sớm nhất có thể.

Đại diện Bamboo Airways Airlines lưu ý để công tác vận chuyển hàng hóa cứu trợ được nhanh chóng và thuận lợi, hàng hóa cần được đóng gói theo kiện, có bao bì chắc chắn. Mỗi kiện không quá 40 kg và mỗi lô hàng không quá 500 kg. Mỗi chuyến bay sẽ chuyên chở tối đa 500 kg hàng hóa viện trợ. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu gửi hàng cần có công văn chính thức và danh sách mặt hàng cứu trợ chi tiết. Bamboo Airways sẽ không nhận chuyên chở hàng hóa là các thiết bị, vật dụng chứa pin bên trong, hoặc các hàng hóa vật phẩm có chứa hàng hóa nguy hiểm để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Chung tay đảm bảo công tác vận chuyển hàng hóa cứu trợ được thông suốt, kịp thời, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng vừa thông báo hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 3. Đối tượng chuyên chở là hàng hóa cứu trợ cho đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 3 của các tổ chức, cá nhân thông qua UBND tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh.

Các cá nhân, tổ chức có thể gửi hàng tại các đầu mối: Ga Sài Gòn; ga Sóng Thần; ga Nha Trang; ga Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa. Nơi nhận hàng tại ga Giáp Bát và ga Hà Nội (Hà Nội).

Trước đó, ngày 8.9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chuyên chở miễn phí 2 chiều cho hàng trăm tình nguyện viên từ Huế đi hỗ trợ công tác khắc phục tại 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.

Khu vực phía bắc, một số nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa cũng triển khai nhận chở miễn phí hàng hóa, thuyền, cano cứu trợ, phao cứu sinh, hàng hóa cứu trợ, nhu yếu phẩm… lên Lào Cai và Sa Pa để hỗ trợ, giúp đỡ người dân khu vực ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Đồng thời, miễn phí vận chuyển xe khách, xe tải, xe điện cho các gia đình ở thành phố Lào Cai có nhu cầu di chuyển tránh lũ, ngập lụt.