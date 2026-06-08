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Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hàng không mở bán gần 5,5 triệu vé cao điểm hè, nhanh tay 'hốt' ưu đãi

Hà Khanh
Hà Khanh
08/06/2026 15:43 GMT+7

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên mạng bay nội địa từ nay đến 16.8 để phục vụ nhu cầu du lịch cao điểm hè. Cùng với việc tăng tải trên nhiều đường bay, hãng mở bán nhiều mức giá vé ưu đãi và triển khai các chương trình khuyến mại trên kênh trực tuyến.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác 28.300 chuyến bay nội địa với gần 5,5 triệu ghế, tăng 5% về số chuyến và 3% về số ghế so với cùng kỳ năm trước. 

Các chuyến bay tăng thêm tập trung trên các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn, cùng các địa phương có nhu cầu đi lại lớn như Buôn Ma Thuột, Vinh, Cần Thơ.

Hàng không mở bán gần 5,5 triệu vé cao điểm hè, nhanh tay 'hốt' ưu đãi- Ảnh 1.

Vietnam Airlines Group sẽ cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên mạng bay nội địa trong giai đoạn cao điểm hè

ẢNH: VNA

Trong mùa cao điểm năm nay, Vietnam Airlines Group tiếp tục mở bán nhiều mức giá ưu đãi hấp dẫn trên mạng bay nội địa. Các mức giá này hiện chiếm tới 40% số ghế mở bán trên nhiều đường bay.

Bên cạnh các khung giờ cao điểm, các hãng tiếp tục khai thác các chuyến bay sáng sớm và tối muộn với nhiều mức giá linh hoạt. Đây cũng là giải pháp giúp giãn nhu cầu trong ngày và nâng cao hiệu quả khai thác trong mùa hè.

Vietnam Airlines cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên các kênh bán trực tuyến trong mùa hè năm nay. Chương trình Quick Sale App áp dụng vào thứ Ba hằng tuần với mức giảm giá đến 10%; chương trình Thứ Năm Rực Rỡ giảm tới 15%; trong khi Weekend Sale ưu đãi đến 10% trên tất cả hạng vé.

Đại diện hãng hàng không quốc gia cho biết: để phục vụ cao điểm hè, ngay từ đầu mùa, Vietnam Airlines Group đã chuẩn bị nguồn lực từ sớm, chủ động bố trí tàu bay, nhân lực và nâng cao năng lực phục vụ tại sân bay. Hãng đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành khai thác nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và tỷ lệ đúng giờ.

Đối với mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng hoạt động tại các thị trường trọng điểm. Trong thời gian tới, hãng sẽ đưa vào khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Phuket, khai trương đường bay Hà Nội - Amsterdam từ tháng 6 và nâng tần suất đường bay Hà Nội - Moscow lên 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 1.7.

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên chủ động lập kế hoạch và đặt vé sớm thông qua website, ứng dụng di động và đại lý chính thức để có thêm lựa chọn về hành trình và giá vé. Hành khách cũng có thể làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng Vietnam Airlines, kiosk tại sân bay hoặc tính năng “Dịch vụ hàng không” trên ứng dụng VNeID mức độ 2.

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