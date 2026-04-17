Hàng loạt cảnh báo đáng lo

"Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho những thời điểm khó khăn phía trước", bà nói với các phóng viên bên lề cuộc họp của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Mỹ. Cuộc họp nhằm tìm giải pháp hạn chế những hậu quả kinh tế từ cuộc xung đột.

Theo bà Georgieva, lạm phát có nguy cơ ảnh hưởng giả thực phẩm nếu việc cung cấp phân bón với giá hợp lý không sớm được nối lại. Dù vậy, bà khuyến nghị ngân hàng trung ương các nước cần chờ đợi thêm nếu có thể, trước khi điều chỉnh lãi suất.

Phân phát thực phẩm tại một khu lều tạm cư ở Beirut (Li Băng) hôm 9.4 Ảnh: AP

Bên lề cuộc họp nêu trên, nhà kinh tế trưởng WB Indermit Gill cảnh báo xung đột Trung Đông có thể đẩy hàng triệu người vào cảnh đói nghèo, khi hậu quả kinh tế lan rộng toàn cầu. "Hiện có khoảng 300 triệu người đang phải chịu đựng tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng. Con số đó sẽ tăng thêm khoảng 20% rất nhanh chóng", ông cảnh báo về bối cảnh các tác động dây chuyền ngày càng gia tăng.

Giá phân bón tăng cao có thể khiến các quốc gia ngừng xuất khẩu lương thực và tích trữ nhiều hơn, từ đó đẩy giá lương thực lên cao hơn nữa. Ông Gill cho biết những lệnh cấm xuất khẩu như vậy gây ra nhiều lo ngại. Theo ông, hiện tình trạng thiếu xăng dầu và tác động kinh tế chủ yếu diễn ra ở châu Á, nhưng sẽ nhanh chóng lan trước hết sang châu Phi nếu khủng hoảng kéo dài.

Tại Mỹ, Cục Dự trữ liên bang (Fed) ngày 15.4 cho biết xung đột Trung Đông khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng "chờ đợi và quan sát", trong khi chi phí năng lượng và nhiên liệu tăng cao đang làm giảm lợi nhuận. Chi phí này đã tăng mạnh do xung đột, dẫn đến chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn, trong khi giá cả của nhựa, phân bón và các sản phẩm dầu mỏ khác cũng tăng cao.