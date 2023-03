Hàng loạt cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính

Cụ thể, từ 14.3, cổ phiếu SD4 của Công ty CP Sông Đà 4 bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch vì tiếp tục vi phạm về công bố thông tin do chậm nộp Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2022.



Trước đó, từ 2.12.2022, cổ phiếu SD4 chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần do chậm nộp báo cáo tài chính tổng hợp quý 3/2022.

Cổ phiếu KLF cuối cùng thuộc "họ" FLC bị đình chỉ giao dịch từ ngày 14.3 KLF

3 mã khác gồm DZM của Công ty CP Cơ điện Dĩ An, VE2 của Công ty CP Xây dựng Điện VNECO 2 và mã KLF của Công ty CP Đầu tư Thương mại và xuất nhập khẩu CFS cũng bị đình chỉ giao dịch kể từ 14.3 vì chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định. Mã KLF cũng là cổ phiếu cuối cùng thuộc "họ" FLC bị đình chỉ giao dịch trên sàn.

Riêng cổ phiếu LCS của Công ty CP Licogi 166 tiếp tục bị đỉnh chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2022 được soát xét quá 6 tháng so với quy định. Mặt khác, LCS còn chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất, báo cáo tài chính soát xét bán niên và kiểm toán năm 2021 quá 6 tháng so với thời gian quy định.

Ngoài ra, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã ra cảnh báo về nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc đối với gần 34,9 triệu cổ phiếu HHG do công ty có kết quả kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục từ 2020 - 2022.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, HHG ghi nhận doanh thu hơn 104 tỉ đồng, tăng gần 11% nhưng lỗ ròng xấp xỉ 58 tỉ đồng, giảm so với mức lỗ gần 69 tỉ đồng năm 2021. Nếu tính theo quý, HHG lỗ tới quý thứ 14 liên tiếp kể từ quý 3/2019. Qua đó, nâng lỗ lũy kế tính đến ngày 31.12.2022 lên mức gần 192,5 tỉ đồng.