Cổ phiếu cuối cùng 'họ' FLC bị đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố quyết định chuyển cổ phiếu KLF của Công ty CP Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS sang diện bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 14.3. Đây là cổ phiếu cuối cùng thuộc "họ" FLC trên sàn chứng khoán sẽ không còn được giao dịch.

Nguyên nhân do KLF chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét quá 6 tháng so với quy định. Trước đó, kể từ tháng 10.2022, KLF đã bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch do chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

KLF chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, giáo dục, du lịch - hàng không... KLF

Cổ phiếu KLF đang có giá 900 đồng, giảm 85% so với một năm trước. Trước đó, đầu tháng 3, HOSE cũng có quyết định đưa cổ phiếu AMD của Công ty CP Đầu tư và khoáng sản FLC Stone vào diện đình chỉ giao dịch cũng với lý do chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Tổng cộng trên sàn chứng khoán thời gian qua có 7 cổ phiếu thuộc "họ" FLC. Trước KLF có 6 mã đã bị hủy niêm yết, đình chỉ giao dịch gồm FLC - Tập đoàn FLC, ROS - Công ty CP Xây dựng FLC Faros, GAB - Công ty CP Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC, AMD - Công ty CP Đầu tư và khoáng sản FLC Stone, HAI - Công ty CP Nông dược H.A.I và ART - Công ty CP Chứng khoán BOS.

Riêng FLC, cổ phiếu sau khi bị HOSE chính thức hủy niêm yết đã được niêm yết trên sàn UPCoM nhưng ngay lập tức cũng bị đình chỉ giao dịch. Tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 diễn ra cuối tuần qua, các cổ đông của FLC đã ủy quyền cho tổng giám đốc công ty ký văn bản kiến nghị gửi cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép cổ phiếu FLC được đăng ký giao dịch trên UPCoM.

FLC nhiều lần cho rằng, sau khi xảy ra vụ việc ông Trịnh Văn Quyết - nguyên Chủ tịch HĐQT và bà Hương Trần Kiều Dung - nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT của Tập đoàn FLC bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.2022, FLC và các đơn vị thành viên đã phải đối mặt với nhiều nguy cơ, khó khăn trong quá trình hoạt động. Đặc biệt, FLC không thể tìm kiếm được công ty kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2021 trong một thời gian dài. Do việc kiểm toán và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là nằm ngoài tầm kiểm soát của tập đoàn và là sự kiện bất khả kháng mà tập đoàn không thể khắc phục được trong thời gian ngắn...