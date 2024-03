Hàng loạt đội CĐV chạy đua 'rinh' giải thưởng

Đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng những ngày qua đã truyền thông mạnh mẽ về lịch thi đấu các trận của đội nhà tại VCK TNSV THACO Cup 2024, kêu gọi sinh viên của trường nhiệt tình tham gia. Trên fanpage TDTU Football Team, quản trị viên đã đăng tải những hình ảnh cổ động viên (CĐV) Trường ĐH Tôn Đức Thắng rực rỡ cờ hoa, đồng thời thông tin cụ thể về điều kiện để hội CĐV có thể rinh về các giải thưởng như giải cổ vũ đẹp trị giá 30 triệu đồng; giải cổ vũ fair-play trị giá 20 triệu đồng và giải cổ vũ truyền cảm hứng trị giá 20 triệu đồng. Phía dưới lời kêu gọi là rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ, tag bạn bè của mình để lập "kèo" đi cổ vũ cho đội nhà vào hôm nay, 16.3.



Đội cổ vũ của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM (Nonglam Buffaloes) là một ứng viên mạnh của giải thưởng dành cho CĐV ở VCK NHẬT THỊNH

Ở khu vực phía nam, đội cổ vũ của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM (Nonglam Buffaloes) cũng sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc cạnh tranh các giải thưởng dành cho CĐV. Từ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN năm 2023 tới vòng loại của giải TNSV THACO Cup 2024, đây là một trong những đội cổ vũ bài bản, chuyên nghiệp nhất. Những giai điệu "Ô ô ô ô ồ ô ô, we are Nông Lâm, la la la la là la la, we cheer Nông Lâm" đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các khán giả.

Chia sẻ với Thanh Niên, bạn Trần Nguyễn Anh Thư, Hội trưởng Nonglam Buffaloes, cho biết hội đang tuyển thêm thành viên. Hội sẽ đăng lịch thi đấu của từng trận lên fanpage của hội, kèm theo link cổ vũ để các CĐV có thể đăng ký tham gia. Tất cả các trận đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM thi đấu tại VCK đều có xe đưa đón của trường phục vụ các CĐV.

"Hội trang bị lại trống và thanh đập để việc cổ vũ được chỉn chu hơn, tăng cường các buổi tập trống để các thành viên phối hợp nhịp nhàng hơn. Ngoài trống và thanh đập, hội sẽ trang bị thêm khăn choàng cổ, quấn tay, sticker có logo trường và logo Nonglam Buffaloes để làm điểm khác biệt. Những bảng chữ NongLam hay NLU chúng tôi sẽ để phía trên cao khán đài. Hội cũng sẽ sử dụng thêm băng rôn và một lá cờ to, khi Trường ĐH Nông lâm TP.HCM ghi bàn, chúng tôi sẽ cho phủ từ dưới kéo lên trên", Trần Nguyễn Anh Thư nêu kế hoạch chi tiết. Ngoài fanpage của hội thì fanpage của trường cũng có đăng bài và chia sẻ livestream về trang để các bạn không thể đến sân xem trực tiếp vẫn có thể cổ vũ online cho đội bóng. "Chúng tôi đang háo hức được hát ca khúc Bài ca chiến thắng do một thành viên của hội sáng tác riêng cho đội", Anh Thư chia sẻ.

Thời điểm này, anh Nguyễn Ngọc Thanh Trung, Phó bí thư Đoàn trường Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES) cho biết trường cũng đang lập các đường link để các CĐV đăng ký ra sân cổ vũ cho đội bóng của HLV trưởng Phạm Thái Vinh.

Một số trường ĐH do đặc thù ở xa, không có CĐV đi theo đội tới TP.HCM, rất cảm kích khi được sự chăm sóc tận tình, chu đáo của BTC, từ khách sạn nơi đội ở, tới xe ô tô đưa đón. Ông Nguyễn Phạm Bảo Quý, Trưởng đoàn đội Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế), cho biết mấy ngày qua có những thầy cô, cựu sinh viên của trường, bà con, người quen ở Huế đang làm việc, sinh sống tại TP.HCM đã tới khách sạn hỏi thăm, động viên các cầu thủ khiến mọi người cảm thấy ấm lòng…