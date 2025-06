Hàng loạt hội nhóm Facebook tại Việt Nam bị 'bay màu'

Chiều 24.6, hàng loạt hội nhóm Facebook của Việt Nam bất ngờ nhận được thông báo "Chúng tôi đã đình chỉ nhóm của bạn". Nguyên nhân mạng xã hội lớn nhất hành tinh đưa ra là: "nhóm đã có một số hoạt động không tuân thủ nguyên tắc". Hầu hết nhóm bị đình chỉ lần này "do vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng về cá nhân và tổ chức nguy hiểm".

Ông Mai Thanh Phú, chuyên cung cấp các dịch vụ về mạng xã hội, cho biết: "Số lượng các nhóm bất ngờ bị đình chỉ tăng đột biến trong chiều 24.6. Đến nay vẫn chưa rõ đây là đợt truy quét của nền tảng hay lỗi thuật toán".

Một nhóm Facebook hơn 82.000 thành viên bị đổi tên thành "Group title pending" trước khi bị đình chỉ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thanh Hà, quản trị viên một nhóm kín hơn một triệu thành viên, cho biết nhóm của cô bất ngờ bị đổi tên thành "Group title pending" (đang phê duyệt tên nhóm). Sau đó Hà nhận được thông báo: "Chúng tôi đã xem xét nhóm Group title pending của bạn. Do vẫn chứa nội dung vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng nên bị đình chỉ".

Hà cho biết cô đã lập tức kháng nghị thì nhận được thông báo nhóm cô quản lý đã bị gỡ vì liên quan "Cá nhân và tổ chức nguy hiểm". "Mọi người đang hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhóm bất ngờ bị đổi tên và đình chỉ, sau khi kháng cáo thì bị gỡ luôn nhóm, không còn tìm thấy hoặc truy cập được trên Facebook", Thanh Hà cho biết.

Theo ông Mai Thanh Phú, đến nay vẫn chưa thể xác định Facebook đang quét các nhóm vi phạm hay lỗi hệ thống. Tuy nhiên một số nhóm may mắn chưa bị quét đã chủ động tạm dừng. Việc tạm dừng được quản trị viên nhóm thiết lập nhưng không chắc chắn có thể "thoát" được đợt quét này.

Để tránh bị "đánh sập", một số quản trị viên của hội nhóm trên Facebook đã tạm dừng hoạt động ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tháng trước, Facebook cũng bất ngờ khóa hàng loạt tài khoản cá nhân tại Việt Nam với nhiều lý do như có hành vi cổ xúy mua bán tình dục, nhận nuôi con bất hợp pháp, cưỡng ép lao động, hoặc có những ngôn từ bạo lực, gây kích động...

Những tài khoản Instagram có liên kết với Facebook bị vô hiệu hóa cũng bị đình chỉ. Điều này đồng nghĩa cả tài khoản Facebook, Instagram của người dùng có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ không thể đăng nhập, sử dụng bình thường. Người khác cũng không còn tìm thấy tài khoản bị đình chỉ trên nền tảng cho đến khi được xác minh.

Khi đó các tài khoản kháng nghị theo hướng dẫn và nhanh chóng lấy lại được tài khoản. Lần này, các hội nhóm lập tức bị gỡ sau khi kháng nghị, do đó những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành khuyến cáo quản trị nhóm nên tạm dừng nhóm, chờ các thông báo tiếp theo từ Facebook.

Trong khi đó, một số hội nhóm dịch vụ trên Facebook đang rộ lên dịch vụ "report" (báo cáo vi phạm) nhóm với giá chỉ 99.000 đồng. Tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo có thể lỗi lần này đến từ nền tảng, không phải do bị "report".

Facebook, Messenger, ChatGPT bất ngờ “sập” trên toàn cầu

Thời gian gần đây Meta (công ty mẹ của Facebook) liên tục gặp sự cố, lần gần nhất vào cuối tháng 2, Facebook bị "sập" trên phạm vi toàn cầu. Giao diện website bất ngờ chuyển sang màn hình trắng xóa, chỉ còn lại logo Facebook với dòng thông báo: "Sorry, something went wrong" (Xin lỗi, có gì đó không ổn). Người dùng chỉ có hai lựa chọn là quay về trang chủ của trình duyệt hoặc truy cập website trợ giúp của Facebook. Trong sáng cùng ngày, lỗi này được khắc phục một phần trước khi hoạt động ổn định trở lại.