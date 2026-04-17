Hàng loạt khoản đầu tư 'bết bát' tại MB và PVI

Kiểm toán Nhà nước mới đây có báo cáo gửi Quốc hội về một số kết quả kiểm toán chủ yếu năm 2025, với nhiều nội dung đáng chú ý tại các tổ chức tài chính ngân hàng.

Kết quả kiểm toán cho thấy, các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm được kiểm toán cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động, kinh doanh có lãi.

Nổi bật là MB và PVI, với lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu lần lượt là hơn 28.821 tỉ đồng, 21,47%; PVI hơn 1.133 tỉ đồng, 10,75%.

Song, cơ quan kiểm toán cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động của hai đơn vị này.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt khoản đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp tại MB và PVI (ảnh minh họa) ẢNH: T.H

Cả trăm tỉ đầu tư "chưa biết ngày thu hồi" tại Bảo hiểm PVI

Kiểm toán Nhà nước xác định nhiều khoản đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp tại PVI - Công ty mẹ.

Trong đó, đầu tư hơn 37 tỉ đồng vào cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Á, đã xóa sổ kế toán khoản đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền; đầu tư hơn 43 tỉ đồng vào Công ty CP Kinh doanh dịch vụ dầu khí, trích lập dự phòng tại thời điểm 31.12.2024 là hơn 39 tỉ đồng.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI cũng đầu tư hơn 167 tỉ đồng trái phiếu Công ty CP Sông Đà Thăng Long, trích lập dự phòng 100%; đầu tư hơn 103 tỉ đồng tiền gửi tại Oceanbank chưa xác định được thời hạn thu hồi; góp vốn 6 tỉ đồng vào Tổng công ty Bảo dưỡng - sửa chữa Công trình dầu khí, trích lập dự phòng 2,68 tỉ đồng, từ năm 2011 đến thời điểm kiểm toán không có lợi nhuận.

Ngoài ra, Tổng công ty CP Tái bảo hiểm Hà Nội đầu tư 120 tỉ đồng tiền gửi tại Oceanbank, tiềm ẩn rủi ro về thu hồi nợ gốc.

Đáng chú ý, kết quả kiểm toán còn cho thấy PVI hạch toán thiếu 18,12 tỉ đồng doanh thu phí bảo hiểm đối với đơn bảo hiểm đã có hiệu lực, đã phát sinh chi phí bồi thường; đồng thời giảm phí bảo hiểm cho khách hàng vượt mức quy định gần 4 tỉ đồng.

Cùng với đó, PVI ước dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc chưa chính xác hơn 18 tỉ đồng.

Nợ có khả năng mất vốn tại MB "phình to"

Tại MB, Kiểm toán Nhà nước xác định Công ty CP Chứng khoán MB còn 6 khoản đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết 117 tỉ đồng (phát sinh từ trước thời điểm tái cấu trúc năm 2012), các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, trong đó 2 doanh nghiệp không cung cấp thông tin, không liên lạc được, 1 doanh nghiệp giao dịch trên sàn giao dịch Upcom từ ngày 31.12.2024 nhưng thanh khoản kém, hiện đang bị hạn chế giao dịch.

Kết quả kiểm toán cũng phản ánh MB hạch toán thiếu 5,78 tỉ đồng lãi dự thu; hạch toán thiếu hơn 3 tỉ đồng, thừa hơn 14 tỉ đồng phí bảo lãnh; hạch toán thiếu dự thu hơn 9 tỉ đồng, dự chi hơn 9 tỉ đồng phí dịch vụ thanh toán với các ngân hàng.

Ngoài ra, MB còn hạch toán chi y tế cho cán bộ nhân viên ngoài quỹ lương hơn 23 tỉ đồng, không đúng với quy định nội bộ của đơn vị.

Đặc biệt, cơ quan kiểm toán xác định MB phân loại nợ chưa phù hợp: giảm dư nợ nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn) hơn 116 tỉ đồng, nhóm 2 (nợ cần chú ý) hơn 72 tỉ đồng, nhóm 4 (nợ nghi ngờ) hơn 72 tỉ đồng; trong khi lại tăng dư nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) hơn 68 tỉ đồng, nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) hơn 192 tỉ đồng.

Tín dụng đầu tư phát triển tăng trưởng âm Vẫn theo báo cáo kiểm toán, năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Cùng đó là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng, xử lý ngân hàng yếu kém, kiểm soát nợ xấu. Tuy vậy, tỷ trọng dư nợ một số lĩnh vực ưu tiên thấp; một số lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ, tăng trưởng tín dụng lĩnh vực ưu tiên thấp hơn lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đặc biệt, tăng trưởng tín dụng lĩnh vực bất động sản (20,79%) cao hơn mức tăng trưởng tín dụng nền kinh tế (15,08%), đồng thời nợ xấu lĩnh vực này là hơn 80.515 tỉ đồng, tăng 9,2% so với năm 2023. Tăng trưởng tín dụng đầu tư phát triển của VDB không đạt chỉ tiêu được giao (âm 4,5% so với chỉ tiêu 3%).



