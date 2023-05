Hàng loạt nhà phố cổ Hội An rao bán với giá triệu đô

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên những ngày giữa tháng 5, tại các tuyến đường như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi... ở phố cổ Hội An, nhiều nhà cổ treo bảng rao bán nhà. Hầu hết những căn nhà rao bán đều nằm ở vùng lõi phố cổ. Trước đại dịch Covid-19, nhà nào cũng được sử dụng để buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho du khách hoặc cho thuê để kinh doanh. Thời gian gần đây, dù du lịch đã phục hồi, lượng khách đến Hội An rất đông, song nhiều chủ nhà vẫn không "cầm cự" được sau các đợt dịch nên đưa lên sàn rao bán nhiều căn nhà trong phố cổ.



Căn nhà cổ nằm trên đường Trần Phú, rộng hơn 165 m2 treo bảng bán nhà gần cả tháng nay, dù có nhiều người liên hệ mua nhưng do chưa được giá nên chủ nhân chưa bán. "Căn nhà cổ này được rao bán với giá khoảng 37 tỉ đồng, có tuổi đời hàng trăm năm, trải qua rất nhiều thế hệ gìn giữ, do ông ngoại để lại cho hai chị em tôi. Bản thân tôi hiện cũng đã nhiều tuổi, trong khi mọi người trong gia đình hầu hết đã định cư ở nước ngoài nên không có ai quản lý, chăm sóc. Dù bán thời điểm này sẽ bị lỗ nhưng đành phải chấp nhận bởi không có sự lựa chọn nào khác", chủ ngôi nhà nói.

Một căn nhà cổ có diện tích 107 m2 trên đường Nguyễn Thái Học cũng đang rao bán với giá 38 tỉ đồng. Chủ nhân ngôi nhà này cho biết nhà đang được cho thuê với giá gần 100 triệu đồng/tháng. "Giá ban đầu đưa ra là vậy nhưng cũng có trao đổi với người mua là có thể đi tham khảo giá thoải mái rồi thương lượng với nhau để thống nhất giá bán cuối cùng", người này nói.

Ngoài ra, căn nhà có diện tích khoảng 100 m2 trên đường Bạch Đằng, đoạn gần di tích Chùa Cầu, được báo giá hơn 50 tỉ đồng, tính ra hơn 500 triệu đồng/m2. Điều đáng nói, chỉ vài ngày trước đó căn nhà này còn được rao bán với giá 60 tỉ đồng. Hiện căn nhà này vẫn đang cho thuê để kinh doanh nhà hàng với giá cho thuê hơn 150 triệu đồng/tháng.

Một ngôi nhà cổ ở đường Trần Phú được rao bán với giá 37 tỉ đồng MẠNH CƯỜNG

K HÔNG KHUYẾN KHÍCH VIệC RAO BÁN NHÀ CỔ

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho rằng những căn nhà đang được rao bán ở trong vùng lõi phố cổ Hội An là thuộc sở hữu của một số "đại gia" hiện đang sinh sống ở TP.HCM, Hà Nội. Trải qua 2 năm dịch Covid-19, một số người vì các lý do khác nhau buộc phải rao bán, chứ thực chất không phải người dân Hội An bán nhà cổ. "Tuy nhiên, họ bán với giá "trên trời" nên rất khó mua. Nếu là người dân phố cổ rao bán, chúng tôi sẽ tiếp cận để tìm hiểu thông tin ngay... Địa phương không bao giờ khuyến khích việc bán nhà cổ", ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết trong phố cổ hiện nay có đến 30% chủ nhân là người ở TP.HCM, Hà Nội. Những người này mua nhà để cho thuê. Cũng chính vì điều này, nhiều ngôi nhà cổ bị cháy do không có người ở. Bên cạnh đó, 40% là người gốc Hội An nhưng ra nơi khác ở, còn nhà trong phố cổ thì cho thuê lại. Vì thế, phố cổ Hội An dần bị mất đi phần "hồn".

Ông Sơn thông tin thêm: "Đối với những nhà cổ công sản cho thuê không đúng mục đích trước đây, thành phố đã xử lý xong. Bữa nay cho đấu giá làm đúng phương án, nhiều nhà cổ đã được trùng tu, xây dựng phương án khai thác. Sắp tới địa phương sẽ cho đấu giá theo chủ đề để trả lại chức năng hoạt động như đầu thế kỷ 20", ông Sơn thông tin.