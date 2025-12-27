Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hãng máy bay Trung Quốc Comac phát triển biến thể mới của dòng C919

27/12/2025 05:31 GMT+7

Hôm qua 26.12, tờ South China Morning Post dẫn một số nguồn tin tiết lộ nhà sản xuất máy bay Comac của Trung Quốc dự định tăng kích thước dòng máy bay phản lực C919 của hãng này thông qua việc hợp tác với một hãng hàng không trong nước.

Cụ thể, Comac đã ký thỏa thuận với China Eastern Airlines hồi tuần trước để tăng cường hợp tác, bao gồm việc phát triển biến thể kéo dài của C919 với thiết kế một lối đi, có thể chứa ít nhất 200 hành khách. Phiên bản cơ sở hiện tại của C919 có thể chứa 158 - 192 người. Tuy nhiên, Comac vẫn chưa công bố mốc thời gian đạt chứng nhận hoặc đưa vào sử dụng phiên bản mở rộng.

Một chiếc Comac C919 của Hãng hàng không China Eastern hạ cánh ở sân bay Hồng Kiều Thượng Hải (Trung Quốc)

Dòng C919 phiên bản tiêu chuẩn bắt đầu được sử dụng khai thác các chuyến bay thương mại vào tháng 5.2023 - một bước quan trọng hướng tới việc xóa bỏ thế độc quyền toàn cầu lâu dài đối với các máy bay thương mại lớn do phương Tây nắm giữ.

Hiện nay, Comac được cho là còn có kế hoạch phát triển một phiên bản mở rộng cho các tuyến đông khách và một biến thể rút gọn cho các sân bay ở độ cao lớn như ở Tây Tạng.

Tờ báo dẫn lời một chuyên gia hàng không cho biết: "Trong thiết kế và tiếp thị máy bay, ngay cả trong danh mục máy bay thân hẹp, không có giải pháp nào phù hợp với tất cả. Khi máy bay phản lực một lối đi có sức chứa cao hơn và linh hoạt hơn, như Airbus A320neo, đang trở nên phổ biến đối với các hãng hàng không toàn cầu, C919 cũng cần phải phát triển các biến thể như vậy".

Tương tự các biến thể Boeing 737 Max và Airbus A320neo, các phiên bản rút gọn và mở rộng của C919 được cho là sẽ có nhiều hạng cabin, tương ứng có tổng cộng từ 130 - 240 chỗ ngồi, theo các thông số thiết kế sơ bộ do Comac công bố vào năm 2023.

Lãnh đạo Boeing có lo lắng khi máy bay chở khách đầu tiên của Trung Quốc hoạt động?

Theo chuyên gia trên, ngoài chỗ ngồi, phạm vi hoạt động cũng là một yếu tố quyết định đối với C919 phiên bản kéo dài. Bởi máy bay chở hơn 200 hành khách và có tầm bay từ 4.500 km trở lên thì có thể khai thác các chuyến bay quốc tế nối các thành phố ven biển của Trung Quốc với các trung tâm và điểm nóng du lịch ở hầu hết các khu vực của châu Á, đặc biệt là ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, việc Comac phát triển thêm biến thể có thể mất nhiều năm để hoàn thiện thiết kế và đạt được chứng nhận an toàn từ các cơ quan quản lý Trung Quốc, chỉ ra những thách thức như đảm bảo tính toàn vẹn của thân máy bay mở rộng và chứng minh khả năng sơ tán khẩn cấp trong cabin mật độ cao.

