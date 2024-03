Hàng ngàn học sinh một trường quốc tế nghỉ học vì giáo viên không đến trường

Phụ huynh học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam căng băng rôn yêu cầu nhà trường hoàn trả học phí vào năm 2023 PHCC

Cho học sinh nghỉ học để hoạch định lại chính sách

Ngày 18.3, theo thông tin do phụ huynh cung cấp cho phóng viên Báo Thanh Niên, vào lúc 21 giờ 22 phút ngày 17.3, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) gửi thư điện tử (email) cho phụ huynh học sinh.

Trong email, AISVN thông báo: "Sau một ngày họp và trao đổi cùng với quý phụ huynh đã đến tham dự từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 17.3.2024, hiện tại những vấn đề về nhân sự, tài chính của nhà trường đang được nhà trường tập trung quyết liệt giải quyết. Do đó, Hội đồng trường xin được phép thông báo đến quý phụ huynh về việc tạm cho toàn thể học sinh được nghỉ học trước mắt là 1 ngày mai, thứ hai (18.3.2024) để chúng tôi có hoạch định lại các chính sách nhằm đảm bảo lợi ích của toàn thể học sinh hiện tại".

Cũng theo email, AISVN hứa hẹn, trong ngày mai (19.3), Hội đồng trường sẽ tiếp tục làm việc và cập nhật đến quý phụ huynh về các kế hoạch tiếp theo.

Thư điện tử của AISVN gửi phụ huynh về việc cho học sinh nghỉ học

PHCC

Phụ huynh vận động quỹ đầu tư "giải cứu" AISVN

Cũng theo thông tin từ phụ huynh, trước đó, một cuộc họp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh đã diễn ra vào ngày 17.3.

Theo biên bản, bà Nguyễn Thị Út Em (Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam) và tập thể phụ huynh đã có gần một ngày làm việc để tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết tình hình khó khăn về tài chính hiện nay dẫn đến việc trường không thể trả lương đầy đủ và đúng hạn cho tập thể giáo viên và nhân viên trường. Hai bên cũng tìm kiếm các giải pháp khác nhau, trong đó có giải pháp vận động phụ huynh tiếp tục đóng thêm tiền để ủng hộ nhà trường AISVN gặp nhiều khó khăn. Giải pháp này, theo biên bản, được xem là gần như không khả thi.

Trong khi đó, ông L.A.T, một trong những phụ huynh tìm được quỹ đầu tư - khẳng định sẽ xúc tiến ngay với tổ chức tài chính ngắn hạn để đầu tư khoảng 200 tỉ đồng, với đề nghị được sở hữu 20% cổ phần AISVN. "Quỹ đầu tư này đã tìm hiểu tình trạng của trường và chấp nhận cùng đồng hành, chia sẻ các khoản nợ hiện hữu của trường. Và chị Út Em sẽ thông báo số lượng % cổ phần cụ thể vào ngày 19.3", theo biên bản cuộc họp.

Cũng theo biên bản, phần đông phụ huynh tham gia cuộc họp đều thấy đây là một giải pháp tốt hơn và khả thi trong điều kiện hiện nay của trường. Ban giám hiệu cho biết thêm, 95% giáo viên sẽ không tới trường vào thứ hai (18.3) do tất cả khoản lương và bảo hiểm chưa được thanh toán đầy đủ. Vì vậy, nếu học sinh đến trường sẽ không được đảm bảo an toàn do không có đủ giáo viên giám sát các em.

Vì tính chất cấp bách nên bà Út Em đồng ý cho học sinh tạm nghỉ học một ngày và gửi email thông báo chính thức đến toàn thể phụ huynh. Đồng thời, bà Út Em "đồng ý sẽ thể hiện thiện chí để tiếp xúc với các quỹ đầu tư (không chỉ riêng quỹ đầu tư mà ông L.A.T giới thiệu), chậm nhất ngày 21.3 sẽ phải có giải pháp", theo biên bản.

Bà Út Em đã đồng ý trong các cuộc tiếp xúc và thương lượng với quỹ đầu tư sẽ có sự chứng kiến của đại diện phụ huynh và đại diện ban điều hành để cuộc thương lượng sớm đi đến kết quả và nhà trường được vận hành trở lại sớm nhất có thể.

Với những thông tin này, nhiều phụ huynh lo lắng liệu rằng tình trạng học sinh bị buộc nghỉ học sẽ tái diễn hay chỉ tạm nghỉ một ngày để giải quyết cấp bách tình trạng giáo viên bị nợ lương.

Phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Út Em nhưng số điện thoại trong tình trạng không liên lạc được.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, Sở nắm được thông tin trên và ngay trong chiều nay (18.3) đã có đoàn công tác xuống làm việc với trường.

Về góc độ quản lý chuyên môn, Sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường phải đảm bảo việc thực hiện đúng chương trình giảng dạy. Đồng thời, vị cán bộ này cho hay sẽ có báo cáo gửi cấp quản lý để có hướng chỉ đạo giải quyết trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của học sinh, phụ huynh.

Được biết, hồi tháng 9.2023, hàng loạt phụ huynh học sinh AISVN đã căng băng rôn trước cổng trường để yêu cầu nhà trường hoàn trả khoản đầu tư học phí hàng chục tỉ đồng. Theo thông tin từ phụ huynh, hiện tại các bậc cha mẹ vẫn đang gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng.