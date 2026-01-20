Hàng ngàn việc làm tết thù lao gấp đôi, gấp ba còn được nhận lì xì

Với chỉ tiêu giới thiệu 4.000 việc làm tết cho sinh viên có nhu cầu, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM đang đẩy mạnh hoạt động cao điểm mời gọi doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên và giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán.

Đến thời điểm hiện tại, việc làm được tuyển dụng nhiều là các việc đặc thù trong dịp tết như: thu ngân, nhân viên kho, nhân viên lên hàng, gói quà, chế biến tại siêu thị; phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống; nhân viên bảo vệ, giao hàng, phụ việc nhà, dọn vườn, trông coi nhà cửa trong dịp tết,...

Nhiều việc làm tết với thù lao hấp dẫn đang chờ đón sinh viên ẢNH: C.T.V

Sinh viên tiếp cận fanpage https://www.facebook.com/sac.vieclam để theo dõi thông tin việc làm trong dịp tết. Hiện nay, nhiều vị trí việc làm với mức thù lao hấp dẫn đang chờ đón sinh viên đăng ký.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM triển khai nhiều hoạt động.

Anh Lê Xuân Dũng, Phó giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, cho biết: "Năm nay, trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai liên tiếp xảy ra tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ Tết Nguyên đán của Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM ưu tiên hướng về sinh viên, người lao động khó khăn có hộ khẩu tại những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, bão lũ. Bên cạnh việc tổ chức các chuyến xe hỗ trợ cho sinh viên, người lao động an tâm trở về quê sum họp cùng gia đình, đơn vị sẽ đồng thời trao tặng những phần quà tết thiết thực, ấm áp nghĩa tình cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM".

Khoảng 1.500 vé xe miễn phí cho sinh viên và người lao động tự do từ TP.HCM về quê đón tết ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong chương trình "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2026" sẽ có khoảng 1.500 vé xe trao tặng cho sinh viên và người lao động tự do từ TP.HCM về quê đón tết. Chương trình năm nay đặc biệt quan tâm sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và có hộ khẩu thuộc các địa phương khu vực miền Trung, Tây nguyên, các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, chương trình ưu tiên xét tặng vé cho 100% sinh viên và người lao động đủ điều kiện xét duyệt và bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong năm 2025.

Chuyến xe sẽ khởi hành lúc 6 giờ ngày 7.2 (nhằm ngày 20 tháng Chạp âm lịch) tại Nhà văn hóa Sinh viên (Số 1 Lưu Hữu Phước, P.Đông Hòa, TP.HCM).

Thông tin chi tiết về chương trình tại website: https://cxmx.sac.vn/ hoặc fanpage facebook: www.facebook.com/chuyenxemuaxuan.

Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều sinh viên khó khăn không có điều kiện về quê đón tết, ở lại thành phố làm việc bán thời gian kiếm thêm thu nhập và nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP.HCM cần được quan tâm, chia sẻ. Để khích lệ tinh thần, chăm lo cho đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM sẽ tổ chức Chương trình "Xuân từ triệu tấm lòng vàng" họp mặt học sinh, sinh viên với nhiều nội dung hoạt động: gặp gỡ, giao lưu văn nghệ với các nghệ sĩ, nhận quà tết từ chương trình. Trong dịp này, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM sẽ tặng 700 phần quà tết cho các đối tượng học sinh, sinh viên tham gia chương trình. Tổng giá trị quà tặng khoảng 700 triệu đồng.

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 7.2 (nhằm ngày 20 tháng Chạp âm lịch) tại Nhà văn hóa Sinh viên (Số 1 Lưu Hữu Phước, P.Đông Hòa, TP.HCM).

Để tham gia chương trình, sinh viên đăng ký trực tuyến tại website www.nhavanhoasinhvien.vn/ hoặc tại fanpage Facebook: www.facebook.com/nvhsvtphcm/. Sau khi đăng ký trực tuyến thành công, sinh viên đến Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM nhận vé mời tham gia chương trình.