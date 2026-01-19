Nhà tuyển dụng sẽ loại bạn - vì thiếu thứ này...

"Chạy nước rút" xây portfolio cuối năm

Nguyễn Kim Ngân, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, cho biết suốt gần một tháng nay, đã dành nhiều thời gian rảnh để chỉnh sửa portfolio.

"Em gom lại tất cả bài viết đã từng làm, từ bài tập trên lớp, bài cộng tác cho fanpage, đến những dự án nhỏ làm freelance. Sau đó phải chọn lọc lại, viết chú thích, trình bày cho gọn gàng, để sau tết xin việc", Ngân chia sẻ.

Nguyễn Tạ Huy Hoàng (24 tuổi, ngụ ở 793/28 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, TP.HCM; trước là P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) là lập trình viên cấp độ sơ cấp. Hoàng kể thời gian này đang tranh thủ cuối năm để hoàn thiện portfolio cá nhân trên GitHub (mạng xã hội dành cho lập trình viên) và website riêng. "Em từng nghĩ chỉ cần CV là đủ. Nhưng sau vài lần rớt phỏng vấn, em mới nhận ra nhà tuyển dụng rất quan tâm đến sản phẩm thực tế. Portfolio giống như bằng chứng sống", Hoàng nói.

Trên các hội, nhóm tìm việc, nhiều người trẻ cũng đăng bài nhờ những người có kinh nghiệm hướng dẫn cách xây dựng portfolio sao cho chỉn chu, dễ ghi điểm trong mắt doanh nghiệp.

Không ít người trẻ tất bật xây dựng portfolio để chuẩn bị mùa tuyển dụng đầu năm 2026 ẢNH: THANH NAM

Ông Hoàng Duy Phương, Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Anh Linh Construction, P.Thủ Dầu Một, TP.HCM (trước là P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cho biết portfolio là khái niệm quen thuộc trong các ngành sáng tạo, đặc biệt là trong các lĩnh vực như: marketing, công nghệ, truyền thông, thiết kế, kinh doanh…

Theo ông Phương, trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh gay gắt, portfolio là "tấm vé thông hành" quan trọng trong nghề nghiệp, không chỉ giúp người trẻ chứng minh mình đã làm được gì, mà còn cho thấy cách họ làm việc và tư duy ra sao.

Ông Phương cho rằng nhiều người lầm tưởng portfolio tương tự CV (Curriculum Vitae, sơ yếu lý lịch), nhưng thật ra khác nhau.

"CV cho biết ứng viên đã học ở đâu, làm ở đâu. Còn portfolio cho thấy họ thực sự làm được gì", ông Phương chia sẻ và nói thêm: "CV thường chỉ gói gọn trong 1 - 2 trang, liệt kê thông tin cá nhân, tóm tắt những thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, các kỹ năng liên quan tới công việc. Trong khi đó, portfolio là tập hợp các sản phẩm, dự án, kết quả công việc cụ thể, có thể trình bày dưới dạng file PDF, website cá nhân, Google Drive hoặc nền tảng chuyên biệt".

Tầm quan trọng của portfolio

Nói về tầm quan trọng của portfolio, bà Đỗ Thị Nguyên Hương, phụ trách tuyển dụng Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Trịnh Quang, P.Thới An, TP.HCM (trước là P.Thới An, Q.12, TP.HCM), cho biết: "Rất nhiều CV ghi: "có kỹ năng thực hiện các dự án quy mô", "có khả năng làm việc nhóm". Tuy nhiên, chỉ khi xem portfolio, doanh nghiệp mới biết ứng viên ấy có khả năng cụ thể như thế nào, tư duy ra sao, có phù hợp với công việc không…", bà Hương nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Phúc Nguyên Hạo (P.An Lạc, TP.HCM; trước là P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM), thời điểm từ đầu tháng 12 dương lịch trở đi, được xem là giai đoạn phù hợp để người trẻ hoàn thiện hồ sơ xin việc, sẵn sàng ứng tuyển khi doanh nghiệp mở tuyển dụng rầm rộ sau Tết Nguyên đán.

Theo bà Trang, portfolio ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình xin việc của người trẻ, đặc biệt với người mới đi làm hoặc ít kinh nghiệm. Trong bối cảnh doanh nghiệp cần tuyển nhanh, portfolio giúp nhà tuyển dụng đánh giá năng lực ứng viên chỉ trong vài phút, thay vì mất thời gian đọc sâu từng CV.

Bà Trang cho rằng portfolio không chỉ giúp kiểm chứng năng lực thực tế mà còn thể hiện phong cách làm việc, tư duy cá nhân và mức độ đầu tư của ứng viên. Nhiều ứng viên chưa từng làm ở công ty lớn nhưng sở hữu portfolio chỉn chu, thể hiện rõ quá trình học hỏi, vẫn được xem là điểm cộng lớn.

Sở hữu portfolio chỉn chu, thể hiện rõ quá trình học hỏi, kinh nghiệm... được xem là điểm cộng lớn khi xin việc ẢNH: THANH NAM

Đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng sai lầm phổ biến của người trẻ khi làm portfolio là ôm đồm quá nhiều, thiếu trọng tâm hoặc "đánh bóng" vượt quá năng lực thật.

Bà Trang nhấn mạnh: "Portfolio không phải nơi khoe thành tích ảo. Ứng viên chỉ nên đưa vào những sản phẩm mình thực sự tham gia, nêu rõ vai trò cá nhân và trung thực về mức độ hoàn thiện. Nhà tuyển dụng có thể chấp nhận ứng viên còn thiếu kinh nghiệm, nhưng không chấp nhận sự thiếu trung thực".

Bà Hương lưu ý: "Một portfolio tốt không cần quá dày. Từ 5 – 10 sản phẩm tiêu biểu đã đủ để thể hiện năng lực. Thay vì đưa 20–30 sản phẩm na ná nhau, hãy chọn những dự án cho thấy sự tiến bộ, đa dạng kỹ năng hoặc giải quyết được vấn đề cụ thể. Ngoài ra, bố cục cần rõ ràng, dễ đọc, tránh trình bày rối rắm. Nhà tuyển dụng chỉ dành vài phút xem portfolio, nếu thấy rối, sẽ dễ bỏ qua".

Không ít người trẻ xây dựng portfolio rất sáng tạo ẢNH: NVCC

Ông Phương khuyên người trẻ xây dựng portfolio phù hợp từng vị trí ứng tuyển, không dùng chung cho mọi công việc vì mỗi vị trí có trọng tâm khác nhau.

"Chẳng hạn, content marketing cần làm nổi bật bài viết, chiến dịch, số liệu; còn thiết kế nên tập trung vào sản phẩm hình ảnh, bố cục, màu sắc..." ông Phương nói và chia sẻ thêm: "Portfolio không chỉ phục vụ xin việc mà còn giúp người trẻ nhìn lại quá trình phát triển, nhận diện điểm mạnh, yếu và kỹ năng cần bổ sung. Với người làm freelance hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân, portfolio còn là "bộ mặt" để tiếp cận khách hàng, đối tác".

Bà Trang cho rằng mùa tuyển dụng đầu năm đến rất nhanh, chỉ vài tuần sau Tết Nguyên đán. "Vì vậy, người trẻ nên chuẩn bị portfolio từ cuối năm để tránh bị động. Portfolio không thể hoàn thiện trong một vài ngày mà cần thời gian chọn lọc, chỉnh sửa và bổ sung kỹ năng. Quá trình này giúp người lao động bước vào mùa tuyển dụng đầu năm 2026 với tâm thế chủ động, sẵn sàng nắm bắt cơ hội", bà Trang nói.