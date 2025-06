Ngỡ ngàng với CV trình bày tiếng Anh trau chuốt nhưng... do người khác viết hộ

Khi ứng viên quá "hồn nhiên", CV được "đánh bóng" quá đà

Nguyễn Hoàng Thiên (28 tuổi), người từng đảm nhiệm vị trí tuyển dụng cho các vai trò sales, dịch vụ khách hàng tại California Fitness & Yoga Center, đang làm trưởng phòng kinh doanh tại Gen E by Generali Việt Nam, đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về vấn đề này. Theo Thiên, nhiều ứng viên cố gắng làm nổi bật CV bằng những thông tin không chính xác hoặc chẳng liên quan đến công việc.

Thiên kể, một ví dụ điển hình là ứng viên ghi trong CV: "Excellent in communication and problem solving (Xuất sắc trong giao tiếp và giải quyết vấn đề)". Tuy nhiên, khi được hỏi trong buổi phỏng vấn: "Can you tell me about a time you solved a problem in a team? (Hãy kể về một lần bạn giải quyết vấn đề trong nhóm)", ứng viên lúng túng thừa nhận: "Dạ em không hiểu ạ, đoạn đó là bạn em viết giúp", Thiên kể lại.

Chuyên gia khuyên người trẻ nên thành thật khi nộp CV xin việc ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN

Một trường hợp khác, ứng viên tự nhận là "Trưởng nhóm bán hàng khu vực miền Nam", trong CV, nhưng thực tế chỉ là cộng tác viên bán hàng theo ca tại cửa hàng tiện lợi. Thậm chí, có ứng viên ghi "Giao tiếp tiếng Anh tốt", nhưng khi được yêu cầu trả lời câu hỏi đơn giản như: "Tell me about yourself (Hãy giới thiệu về bản thân)", lại không hiểu và thú nhận đã nhờ Google dịch.

Đáng chú ý, Thiên còn gặp trường hợp ứng viên liệt kê kinh nghiệm: "Chơi game trực tuyến và quản lý bang hội 3 năm", để chứng minh khả năng lãnh đạo. Thiên nhấn mạnh: "Kỹ năng, trải nghiệm ghi trong CV ít hay nhiều không quan trọng. Nếu những hoạt động đó không liên quan đến tính chất công việc, nhà tuyển dụng hầu như không quan tâm".

Chị Huỳnh Anh Đào (31 tuổi), chuyên gia tuyển dụng lĩnh vực truyền thông, làm việc tại 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Q.1 (TP.HCM), chia sẻ rằng CV cần tránh hình ảnh không phù hợp, như trang phục thiếu lịch sự hay portfolio (hồ sơ năng lực) ảnh nhạy cảm. Với ứng viên chưa có kinh nghiệm, nhà tuyển dụng đánh giá cao các hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm bán hàng, phụ quán... nhưng phải trình bày ngắn gọn, có cấu trúc, nhấn mạnh kỹ năng phù hợp vị trí ứng tuyển.

Theo chuyên gia, người chưa có kinh nghiệm cần thể hiện tư duy chủ động, thái độ học hỏi và định hướng nghề nghiệp rõ ràng trong CV ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN

Anh Nguyễn Minh Thành (31 tuổi), chuyên gia nhân sự tại một công ty tư vấn giáo dục ở Công Trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh, chia sẻ về những trường hợp CV ứng viên gây "giật mình" vì sự thiếu chân thực. Một CV từng khiến anh nhớ mãi vì trình bày tiếng Anh trau chuốt, nhưng thừa nhận nhờ người khác viết hộ. Kinh nghiệm làm việc trong CV được "đánh bóng" từ các hoạt động như bán hàng online hay phụ quán cà phê thành chức danh lớn, gây mất thiện cảm.

Theo anh Thành, việc làm nổi bật CV là cần thiết, nhưng phải đảm bảo tính xác thực. Ví dụ, thay vì ghi "Project Manager" cho vai trò tổ chức sự kiện câu lạc bộ (CLB), ứng viên nên trung thực: "Tham gia lập kế hoạch hậu cần, ngân sách cho sự kiện nào đó". Thổi phồng quá mức, đặc biệt khi không chứng minh được trong phỏng vấn, dễ khiến nhà tuyển dụng thất vọng.

"Với ứng viên chưa có kinh nghiệm, các hoạt động như làm thêm, tham gia CLB hay bán hàng online vẫn có giá trị nếu được trình bày phù hợp. Những trải nghiệm này thể hiện kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian. Tuy nhiên, cần làm rõ đây là hoạt động liên quan, không phải kinh nghiệm chuyên môn, để tránh gây hiểu nhầm", anh Thành chia sẻ.

Nên thành thật và bày tỏ mong muốn được cống hiến

Anh Thành khuyên CV của người chưa có kinh nghiệm cần thể hiện tư duy chủ động, thái độ học hỏi và định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Ứng viên nên nêu cụ thể vai trò, khó khăn và bài học từ các dự án nhóm, cuộc thi hay công việc làm thêm. Ví dụ: "Thành viên ban nội dung, tăng 20% lượt tương tác bài viết sự kiện trong 2 tháng", thay vì chỉ ghi chung chung "Tham gia truyền thông".

Chuyên gia khuyên thay vì "đánh bóng" bằng những thông tin không chính xác, ứng viên nên trình bày ngắn gọn, rõ ràng và trung thực những gì bản thân có ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN

"Một CV chân thật, chọn lọc, thể hiện tiềm năng và sự nghiêm túc sẽ ghi điểm. Nhà tuyển dụng không chỉ tìm người giỏi mà còn tìm người phù hợp, sẵn sàng học hỏi và phát triển cùng tổ chức. Tránh trình bày màu mè, thiếu thực chất, bởi sự trung thực và rõ ràng mới là chìa khóa gây ấn tượng", anh Thành nhắn nhủ ứng viên.

Thiên khuyến nghị ứng viên, đặc biệt là những người chưa có kinh nghiệm làm việc, cần tập trung thể hiện các kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc. Thay vì "đánh bóng" bản thân bằng những thông tin không chính xác, ứng viên nên trình bày ngắn gọn, rõ ràng và trung thực.

"Đối với ứng viên lần đầu tìm việc, CV nên nhấn mạnh các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, hoặc khả năng học hỏi nhanh, miễn là chúng liên quan đến vị trí ứng tuyển. Ngoài ra, sự chuyên nghiệp còn được thể hiện qua email gửi kèm CV và cảm ơn sau phỏng vấn. Những email này cần thể hiện rõ mong muốn mãnh liệt của ứng viên đối với công việc, đồng thời tạo sự khác biệt so với những ứng viên khác", anh Thiên chia sẻ.

Chị Đào cho biết thêm "đánh bóng" CV là cần thiết, nhưng phải trung thực. Thay vì thổi phồng kinh nghiệm, ứng viên nên làm nổi bật thành tựu và kỹ năng thực tế. Nhà tuyển dụng thường quan tâm đến khóa học, dự án, cuộc thi hay dấu ấn nổi bật. CV cần rõ ràng, chỉn chu, kèm portfolio. Để ấn tượng, ứng viên nên chọn lọc hoạt động phù hợp, tham khảo mẫu CV chất lượng và nhờ chuyên gia trên LinkedIn (một mạng xã hội chuyên nghiệp, được thiết kế dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp và những người tìm kiếm việc làm) góp ý.