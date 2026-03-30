Hàng nghìn giáo viên Hà Nội tâm tư vì bị 'bỏ rơi' trong chính sách thu nhập tăng thêm

Nhiều lần kiến nghị bất thành

Trong đơn thư tập thể gửi các lãnh đạo, cơ quan chức năng thành phố, 9.000 giáo viên Hà Nội cho biết, theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10.12.2024, cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thì được hưởng thu nhập tăng thêm.

Trong khi đó, đội ngũ giáo viên, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập cũng do ngân sách nhà nước bảo đảm 100% chi thường xuyên, lại không thuộc diện thụ hưởng, dù cùng là viên chức của thành phố. Điều này đã tạo nên sự bất bình đẳng, thiếu công bằng trong nội bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tập thể giáo viên nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị đến các cấp, ngành của TP.Hà Nội ẢNH: TUỆ NGUYỄN

"Đặc biệt, từ tháng 9.2025, khi thực hiện chủ trương miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT trên toàn quốc, các trường học công lập sẽ không còn nguồn thu nào khác ngoài ngân sách. Trên thực tế, đây đều là đơn vị do ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, nên việc loại trừ giáo viên ra khỏi chính sách hỗ trợ là thiếu phù hợp với thực tiễn", đơn thư nêu.

Do đó, tập thể giáo viên này kiến nghị TP.Hà Nội xem xét điều chỉnh phạm vi đối tượng thụ hưởng trong Nghị quyết số 46 để bảo đảm sự công bằng trong chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn đất nước hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Đường, giáo viên Trường THPT Phú Xuyên A, cho biết từ khi có Nghị quyết số 46 đến nay, tập thể giáo viên đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền của TP.Hà Nội nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Ông Đường phân tích, theo quy định, các đơn vị sự nghiệp công lập không có nguồn thu sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm. Hiện nay, các trường chỉ có các nguồn thu hộ như: tiền bảo hiểm y tế, thu theo thỏa thuận tiền nước uống cho học sinh hoặc đồng phục... Các nguồn thu này không tham gia vào chi thường xuyên.

Như vậy, ông Đường nói, lẽ ra nhà giáo tại các trường học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) đương nhiên thuộc đối tượng thụ hưởng thu nhập tăng thêm. Đặc biệt, các trường này trước đây có nguồn thu là học phí, nhưng từ tháng 9.2025, khi thực hiện chủ trương miễn học phí cho học sinh công lập từ mầm non đến THPT trên toàn quốc, các trường học công lập đã không còn nguồn thu nào khác ngoài ngân sách.

"Trên thực tế, đây đều là đơn vị do ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, nên việc loại trừ giáo viên ra khỏi chính sách hỗ trợ là không phù hợp thực tiễn", ông Đường chia sẻ.

Vẫn theo ông Đường, luật Thủ đô đang được xem xét, sửa đổi. Đây là cơ hội mà giáo viên của Hà Nội rất mong chờ.

"Chúng tôi hy vọng nội dung có liên quan đến chính sách thu nhập tăng thêm của nhà giáo sẽ được cơ quan soạn thảo xem xét thấu đáo để bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử trong chính sách đãi ngộ đối với các nhóm viên chức. Qua đó khẳng định đúng vị thế và vai trò của giáo dục trong chiến lược phát triển bền vững của thủ đô", ông Đường bày tỏ.

Trông chờ vào sửa luật Thủ đô

Trong khi việc chăm lo cho giáo dục, nâng cao đời sống giáo viên, thúc đẩy an sinh xã hội là mục tiêu xuyên suốt của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt Nghị quyết 71 lần nữa khẳng định "giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu" thì theo nhìn nhận của hàng nghìn giáo viên kể trên, phạm vi thụ hưởng trong Nghị quyết 46 của Hà Nội lại chưa bảo đảm tinh thần này. Điều này vô hình trung đẩy giáo viên, lực lượng nòng cốt của sự nghiệp giáo dục, ra ngoài diện hỗ trợ.

Bày tỏ suy nghĩ của mình, một giáo viên Trường THCS Văn Quán, Hà Đông, tha thiết đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm hơn nữa đến đời sống của đội ngũ giáo viên, những người đang trực tiếp góp phần thực hiện mục tiêu "giáo dục là quốc sách hàng đầu".

"Chúng tôi mong rằng trong quá trình sửa đổi luật Thủ đô, thành phố sẽ xem xét bổ sung giáo viên vào diện được hưởng chính sách theo Nghị quyết 46, tương tự như cách mà Hải Phòng và TP.HCM đã và đang triển khai.

Sự quan tâm kịp thời và thiết thực này không chỉ giúp giáo viên yên tâm công tác, cải thiện đời sống mà còn là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của chúng tôi. Đây cũng chính là động lực để đội ngũ giáo viên tiếp tục gắn bó, tận tâm hơn với nghề", giáo viên này chia sẻ.

Trả lời bằng văn bản về vấn đề này, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, theo quy định của luật Thủ đô và Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10.12.2024, các đơn vị sự nghiệp công lập không có nguồn thu theo quy định của pháp luật mới thuộc phạm vi thụ hưởng chính sách thu nhập tăng thêm.

Đối với kiến nghị bổ sung giáo viên vào nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm, Sở Nội vụ thông tin, UBND thành phố đang giao Sở Tư pháp chủ trì rà soát, nghiên cứu đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung luật Thủ đô và các cơ chế chính sách đặc thù của thành phố.

Tuy nhiên, theo tập thể giáo viên, qua theo dõi và đối chiếu với thực tiễn triển khai chính sách còn tồn tại những vấn đề cần được xem xét thấu đáo. Hà Nội đã thực hiện cơ chế chi trả thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do thành phố quản lý nhưng đội ngũ giáo viên là viên chức ngành giáo dục công lập lại không thuộc đối tượng được hưởng chính sách này.

Về bản chất pháp lý, giáo viên các trường công lập là viên chức do Nhà nước tuyển dụng, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và thực hiện nhiệm vụ công vụ đặc thù trong lĩnh vực giáo dục. Việc loại trừ đội ngũ giáo viên khỏi chính sách thu nhập tăng thêm, trong khi nhiều nhóm viên chức khác vẫn được thụ hưởng, đã tạo nên sự phân biệt trong chính sách đãi ngộ đối với các viên chức cùng thuộc hệ thống quản lý của thành phố.

Điều này không chỉ tác động đến tâm lý đội ngũ nhà giáo, mà còn chưa thực sự phù hợp với mục tiêu xây dựng một nền giáo dục thủ đô chất lượng cao, tương xứng với vị thế của Hà Nội. Do đó đội ngũ nhà giáo đề nghị thành phố nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan trong luật Thủ đô hoặc các văn bản triển khai thi hành theo hướng bảo đảm đội ngũ giáo viên công lập trên địa bàn được hưởng chính sách thu nhập tăng thêm như các viên chức khác.