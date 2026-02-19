Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hàng nghìn người đổ về du xuân ở đường hoa xứ Trà Thái Nguyên

Lê Nam
Lê Nam
19/02/2026 21:59 GMT+7

Chiều mùng 3 Tết Bính Ngọ, hàng nghìn người dân và du khách đổ về Đường hoa xứ Trà, Quảng trường Võ Nguyên Giáp du xuân, check-in khiến khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên đông đúc, nhiều tuyến đường quá tải.

Năm nay là lần đầu tiên Thái Nguyên tổ chức Đường hoa xứ Trà với quy mô lớn tại khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên, trên trục không gian gắn với Quảng trường Võ Nguyên Giáp và các tuyến đường lân cận.  Công trình có diện tích 4.000 mét vuông, được đầu tư chỉnh trang cảnh quan, bố trí các tiểu cảnh hoa tươi, linh vật năm Bính Ngọ, cụm trang trí ánh sáng và các không gian văn hóa đặc trưng của "thủ phủ trà" để phục vụ người dân và du khách tham quan xuyên suốt dịp tết.

Hàng nghìn người đổ về du xuân ở đường hoa xứ Trà Thái Nguyên- Ảnh 1.

Người dân và du khách tập trung check-in tại cổng chào Đường hoa xứ Trà 2026 chiều mùng 3 Tết Bính Ngọ

ẢNH: LÊ NAM

Đây cũng là năm đầu tiên địa phương triển khai đường hoa hoành tráng sau quá trình sắp xếp, mở rộng quy mô hành chính, đánh dấu diện mạo mới của đô thị xứ Trà trong giai đoạn phát triển mới. Chủ đề xuyên suốt của đường hoa nhấn mạnh tinh thần "vươn mình", đổi mới và hội nhập, được thể hiện qua các đại cảnh, cổng chào và các phân khu trưng bày mang màu sắc hiện đại kết hợp bản sắc địa phương.

Hàng nghìn người đổ về du xuân ở đường hoa xứ Trà Thái Nguyên- Ảnh 2.
Hàng nghìn người đổ về du xuân ở đường hoa xứ Trà Thái Nguyên- Ảnh 3.

Tiểu cảnh trái tim “Tôi yêu Thái Nguyên” trở thành điểm chụp ảnh thu hút đông đảo bạn trẻ và gia đình dịp đầu xuân

ẢNH: LÊ NAM

Nổi bật trong đó là không gian "Thái Nguyên bừng sáng", đây là khu vực quy tụ hình ảnh biểu trưng của hàng chục xã, phường mới được thành lập sau sáp nhập, giúp người dân và du khách có cái nhìn toàn cảnh về tỉnh Thái Nguyên trong diện mạo mở rộng (sau sáp nhập cùng Bắc Kạn). Khu vực này thu hút đông đảo gia đình, bạn trẻ dừng chân tham quan, tìm hiểu và ghi lại khoảnh khắc đầu xuân.

Bên cạnh đó, đại cảnh "Thái Nguyên vươn mình" cùng cổng chào Đường hoa xứ Trà với thiết kế ấn tượng, kết hợp linh vật, cụm hoa nghệ thuật và hệ thống chiếu sáng trang trí trở thành điểm check-in thu hút đông người dân chụp ảnh từ chiều đến tối. Nhiều tiểu cảnh được thiết kế theo chủ đề trà, xuân và đô thị mới, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa xứ Trà trong không gian tết hiện đại.

Hàng nghìn người đổ về du xuân ở đường hoa xứ Trà Thái Nguyên- Ảnh 4.

Các gia đình diện áo dài du xuân, ghi lại khoảnh khắc trước đại cảnh cổng Đường hoa xứ Trà tại khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên

ẢNH: LÊ NAM

Hàng nghìn người đổ về du xuân ở đường hoa xứ Trà Thái Nguyên- Ảnh 5.
Hàng nghìn người đổ về du xuân ở đường hoa xứ Trà Thái Nguyên- Ảnh 6.

Xe cộ, phương tiện tấp nập chiều mùng 3 tết ở Thái Nguyên

ẢNH: LÊ NAM

Dòng người đổ về ngày càng đông trong chiều mùng 3 tết khiến các tuyến đường trung tâm quanh quảng trường và khu vực đường hoa rơi vào tình trạng quá tải. Lực lượng cảnh sát giao thông liên tục túc trực, phân luồng, điều tiết giao thông tại các nút giao trọng điểm để đảm bảo an toàn cho người dân du xuân. Khu vực đảo tròn đài phun nước cũng ghi nhận mật độ xe cộ và người qua lại dày đặc trong khung giờ cao điểm buổi chiều.

Hàng nghìn người đổ về du xuân ở đường hoa xứ Trà Thái Nguyên- Ảnh 7.

Đường hoa xứ Trà Thái Nguyên - Xuân Bính Ngọ 2026 nhằm tạo điểm nhấn văn hóa du lịch đầu năm và quảng bá hình ảnh “thủ phủ trà” của Việt Nam

ẢNH: LÊ NAM

Đáng chú ý, phía đối diện Quảng trường Võ Nguyên Giáp, đại công trình phố đi bộ trước tòa nhà Trung tâm Hành chính văn hoá tỉnh mới đã sáng đèn và rục rịch trở lại xây dựng ngay sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán. Sự đồng bộ giữa đường hoa, quảng trường và các dự án hạ tầng đô thị đang góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo trung tâm thành phố.

Hàng nghìn người đổ về du xuân ở đường hoa xứ Trà Thái Nguyên- Ảnh 8.

Đại công trường phố đi bộ Thái Nguyên góp phần tạo diện mạo mới, hiện đại cho đô thị Thái Nguyên kỉ nguyên mới

ẢNH: LÊ NAM

Việc tổ chức Đường hoa xứ Trà quy mô lớn trong năm đầu tiên sau mở rộng không gian đô thị không chỉ tạo điểm nhấn văn hóa du lịch dịp đầu xuân mà còn thể hiện định hướng xây dựng hình ảnh một Thái Nguyên khang trang, hiện đại, mang bản sắc trà và đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đà Lạt đón đông du khách dịp xuân Bính Ngọ

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, không khí du xuân tại các phường trung tâm Đà Lạt trở nên nhộn nhịp và rộn ràng hơn bao giờ hết. Dòng người từ khắp nơi đổ về phố núi tạo nên một bức tranh xuân rực rỡ giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của cao nguyên.

Xem thêm bình luận