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    Hàng quán dọc biển Nhật Lệ tất bật tháo dỡ, trả lại mặt bằng
    VideoThời sự

    Hàng quán dọc biển Nhật Lệ tất bật tháo dỡ, trả lại mặt bằng

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc
    Tranh thủ 2 ngày tạnh ráo, hàng chục hộ kinh doanh dịch vụ dọc bãi biển Nhật Lệ (phường Đồng Hới, Quảng Trị) tất bật tháo dỡ hàng quán, di chuyển tài sản, trả lại mặt bằng theo yêu cầu của chính quyền.

    Sáng 8.10, ghi nhận của PV Thanh Niên tại bãi biển Nhật Lệ cho thấy không khí khẩn trương của các hộ kinh doanh. Bàn ghế, vật dụng phục vụ kinh doanh được thu dọn, vận chuyển khỏi khu vực, nhiều công trình cũng được tháo dỡ.

    Hàng quán dọc biển Nhật Lệ tất bật tháo dỡ, trả lại mặt bằng

    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 1.

    Hàng quán dọc bãi biển Nhật Lệ (ảnh chụp sáng 8.10)

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Trước đó, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Đồng Hới thông báo thời hạn hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh dịch vụ tại bãi tắm biển Nhật Lệ đã kết thúc từ ngày 30.9; các hộ kinh doanh được yêu cầu thu dọn tài sản, vệ sinh khu vực và bàn giao mặt bằng trước ngày 10.10.

    Việc bố trí địa điểm cho các hộ tiếp tục kinh doanh tại các bãi tắm biển Nhật Lệ sẽ được xem xét sau khi phường Đồng Hới có chủ trương, phương án quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ được phê duyệt.

    Bãi biển Nhật Lệ ngày hàng chục hàng quán tháo dỡ, trả lại mặt bằng - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Theo chính quyền địa phương, việc giải phóng mặt bằng khu vực biển Nhật Lệ nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn thiện cảnh quan, xây dựng không gian ven biển sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hướng đến phục vụ người dân và du khách trong "Năm du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027".

    Tính đến sáng 8.10, có khoảng 30 hộ kinh doanh tại bãi biển Nhật Lệ đã chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng. Các hộ kinh doanh cũng cho hay họ vẫn còn nhiều lo lắng, tâm tư nhưng trước mắt chấp hành chủ trương ở trên.

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