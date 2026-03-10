Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hàng rong 'xí chỗ' công viên

Lê Nam
Lê Nam
10/03/2026 09:55 GMT+7

Hàng rong nhanh chóng chiếm chỗ tại không gian công viên mới xây ở khu vực Bến Bạch Đằng (TP.HCM), lấn chiếm không gian đi bộ của người dân, du khách, khiến nhiều người bức xúc.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều khu đất và bờ sông tại trung tâm TP.HCM được cải tạo thành công viên mới phục vụ người dân và du khách. Trong đó, khu vực thuộc công viên Bến Bạch Đằng ngắm cầu Ba Son và toàn cảnh công viên Thủ Thiêm phía đối diện thu hút nhiều người tới đi bộ, ngắm cảnh. 

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người dân, tình trạng buôn bán tự phát đã nhanh chóng xuất hiện tại khu vực này.

Chiều tối 7.3, ghi nhận của chúng tôi lúc khoảng 20 giờ 30 phút, khi lực lượng trật tự đô thị vừa rút đi thì chỉ ít phút sau đó, một nhóm người bán hàng rong bắt đầu kéo đến chiếm các vị trí đẹp trong công viên.

Công viên vừa xây xong, hàng rong vào 'xí chỗ' - Ảnh 1.

Hàng rong đến ngay sau khi lực lượng trật tự đô thị rút đi tối 7.3

Công viên vừa xây xong, hàng rong vào 'xí chỗ' - Ảnh 2.

Xe máy chở ghế nhựa chạy thẳng vào công viên nườm nượp

ẢNH: L.N

Công viên vừa xây xong, hàng rong vào 'xí chỗ' - Ảnh 3.

Gần 21 giờ, không gian công cộng bắt đầu bị lấn chiếm...

Các dãy ghế nhựa cao được nhiều xe máy chở chạy thẳng vào khu vực công viên. Sau đó là các xe bán cá viên chiên, nước giải khát, bánh tráng… lần lượt xuất hiện. Ghế nhựa được bày kín hành lang phía ngoài công viên, vốn là khu vực dành cho người dân đứng hóng gió, ngắm cảnh. Phía sau là các quầy bán đồ ăn, nước uống dựng san sát.

Anh Thịnh Trần (ngụ P.Vĩnh Hội) cho biết khi đến khu vực này để hóng gió hoặc dừng xe nghỉ ngơi, nếu không mua nước dễ bị người bán tỏ thái độ. Bên cạnh đó, việc xe máy ra vào khu vực công viên và hàng rong bày bán tràn lan đang làm thu hẹp không gian dành cho người đi bộ, trong khi đây là nơi có nhiều gia đình và trẻ em vui chơi. 

Công viên vừa xây xong, hàng rong vào 'xí chỗ' - Ảnh 4.

Khách muốn ngắm cảnh sát bờ sông buộc phải mua nước uống, đồ ăn

Công viên vừa xây xong, hàng rong vào 'xí chỗ' - Ảnh 5.

Khung cảnh tấp nập tại không gian công cộng cầu bến mới hoàn thành, thuộc công viên Bến Bạch Đằng, TP.HCM

ẢNH: L.N

Khảo sát nhanh của Thanh Niên với một số người có mặt tại đây đều có chung mong muốn cơ quan chức năng nên cấm xe máy, hàng rong để trả lại không gian cho người đi bộ và bảo đảm an toàn. Anh K.Q đề nghị cấm xe máy chạy vào vì công viên nhiều trẻ em chạy như bay thế có ngày gây mất an toàn. Còn anh Lý Bằng cũng đồng tình: "Nên cấm xe máy với hàng rong, để không gian cho người đi bộ".

Công viên vừa xây xong, hàng rong vào 'xí chỗ' - Ảnh 6.

Các xe hàng cá chiên, bánh tráng... xếp dài công viên

ẢNH: LN

Công viên vừa xây xong, hàng rong vào 'xí chỗ' - Ảnh 7.

Buôn bán nhộn nhịp tại khu vực công cộng

Công viên vừa xây xong, hàng rong vào 'xí chỗ' - Ảnh 8.

Đây là không gian vừa được cải tạo lại cầu bến B - Ba Son nằm trong tổng thể quy hoạch 1/500 của bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) - nơi có công viên Bến Bạch Đằng và các bến tàu thủy nội địa đang hoạt động

ẢNH: LN

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng dịch vụ buôn bán phần nào tạo thêm sự nhộn nhịp cho khu vực ven sông. Tuy vậy, cần có quy hoạch và quản lý rõ ràng hơn.

"Không cho đơn vị nào thầu làm cà phê, nhà hàng để nâng cao giá trị view trung tâm thì tiếc quá. Để hàng rong muốn làm gì làm, nhìn lộn xộn, nhếch nhác", anh An Nguyễn nêu ý kiến.

Tin liên quan

Hàng rong mang bếp nướng, xe bò viên... tràn xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hàng rong mang bếp nướng, xe bò viên... tràn xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ

Mặc kệ biển cấm hàng rong, cô bày bếp nướng bánh tráng ra giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ mời chào khách. Bên cạnh là hàng loạt xe đẩy bán nước uống, bò viên... khiến con đường "bộ mặt đô thị trung tâm" quận 1 không khác gì phố hàng rong.

Khám phá thêm chủ đề

Hàng rong công viên vỉa hè Cầu Ba Son
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận