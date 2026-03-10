Hàng rong 'xí chỗ' công viên

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều khu đất và bờ sông tại trung tâm TP.HCM được cải tạo thành công viên mới phục vụ người dân và du khách. Trong đó, khu vực thuộc công viên Bến Bạch Đằng ngắm cầu Ba Son và toàn cảnh công viên Thủ Thiêm phía đối diện thu hút nhiều người tới đi bộ, ngắm cảnh.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người dân, tình trạng buôn bán tự phát đã nhanh chóng xuất hiện tại khu vực này.

Chiều tối 7.3, ghi nhận của chúng tôi lúc khoảng 20 giờ 30 phút, khi lực lượng trật tự đô thị vừa rút đi thì chỉ ít phút sau đó, một nhóm người bán hàng rong bắt đầu kéo đến chiếm các vị trí đẹp trong công viên.

Hàng rong đến ngay sau khi lực lượng trật tự đô thị rút đi tối 7.3

Xe máy chở ghế nhựa chạy thẳng vào công viên nườm nượp ẢNH: L.N

Gần 21 giờ, không gian công cộng bắt đầu bị lấn chiếm...

Các dãy ghế nhựa cao được nhiều xe máy chở chạy thẳng vào khu vực công viên. Sau đó là các xe bán cá viên chiên, nước giải khát, bánh tráng… lần lượt xuất hiện. Ghế nhựa được bày kín hành lang phía ngoài công viên, vốn là khu vực dành cho người dân đứng hóng gió, ngắm cảnh. Phía sau là các quầy bán đồ ăn, nước uống dựng san sát.

Anh Thịnh Trần (ngụ P.Vĩnh Hội) cho biết khi đến khu vực này để hóng gió hoặc dừng xe nghỉ ngơi, nếu không mua nước dễ bị người bán tỏ thái độ. Bên cạnh đó, việc xe máy ra vào khu vực công viên và hàng rong bày bán tràn lan đang làm thu hẹp không gian dành cho người đi bộ, trong khi đây là nơi có nhiều gia đình và trẻ em vui chơi.

Khách muốn ngắm cảnh sát bờ sông buộc phải mua nước uống, đồ ăn

Khung cảnh tấp nập tại không gian công cộng cầu bến mới hoàn thành, thuộc công viên Bến Bạch Đằng, TP.HCM ẢNH: L.N

Khảo sát nhanh của Thanh Niên với một số người có mặt tại đây đều có chung mong muốn cơ quan chức năng nên cấm xe máy, hàng rong để trả lại không gian cho người đi bộ và bảo đảm an toàn. Anh K.Q đề nghị cấm xe máy chạy vào vì công viên nhiều trẻ em chạy như bay thế có ngày gây mất an toàn. Còn anh Lý Bằng cũng đồng tình: "Nên cấm xe máy với hàng rong, để không gian cho người đi bộ".

Các xe hàng cá chiên, bánh tráng... xếp dài công viên ẢNH: LN

Buôn bán nhộn nhịp tại khu vực công cộng

Đây là không gian vừa được cải tạo lại cầu bến B - Ba Son nằm trong tổng thể quy hoạch 1/500 của bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) - nơi có công viên Bến Bạch Đằng và các bến tàu thủy nội địa đang hoạt động ẢNH: LN

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng dịch vụ buôn bán phần nào tạo thêm sự nhộn nhịp cho khu vực ven sông. Tuy vậy, cần có quy hoạch và quản lý rõ ràng hơn.

"Không cho đơn vị nào thầu làm cà phê, nhà hàng để nâng cao giá trị view trung tâm thì tiếc quá. Để hàng rong muốn làm gì làm, nhìn lộn xộn, nhếch nhác", anh An Nguyễn nêu ý kiến.