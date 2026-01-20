Hàng trăm hộ dân 'thần tốc' hiến đất mở đường

B IẾN KHÓ THÀNH DỄ

Dự án xây dựng tuyến đường và cầu bắc qua sông Con, nối đường Hồ Chí Minh với QL48E qua xã Tân Kỳ, Nghệ An có chiều dài hơn 2,6 km, kinh phí hơn 364 tỉ đồng, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ tháng 2.2025. Để thực hiện dự án này, chính quyền phải thu hồi đất ở và đất sản xuất của 244 hộ dân. Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, công việc giải phóng mặt bằng (GPMB) được trao về cho xã Tân Kỳ thực hiện. "Ban đầu, chúng tôi xác định đây là công việc rất khó. Trước đây, công việc này là của huyện; nay không còn huyện, xã phải thực hiện", ông Lê Viết Quý, Phó chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, Trưởng ban GPMB của xã, cho hay.

Ông Nguyễn Văn Bằng, xóm trưởng xóm Quy Hậu, xã Tân Kỳ, cho biết cuối tháng 8.2025, tại buổi họp dân đầu tiên để thông báo dự án và GPMB, phần lớn người dân bị thu hồi đất tỏ ra không đồng tình vì mức giá bồi thường đất nông nghiệp theo quy định của tỉnh quá thấp. "Dự án này nhiều gia đình bị thu hồi toàn bộ đất ruộng. Giá bồi thường đất nông nghiệp chỉ có 36.000 đồng/m2, ngay cả cá nhân tôi cũng thấy quá thấp, rất khó đồng tình. Nhờ có thêm hỗ trợ giá đất và các khoản hỗ trợ chuyển đổi việc làm, hỗ trợ theo nhân khẩu nên mức bồi thường cũng đỡ. Tuy nhiên, những gia đình có ít nhân khẩu thì bị thiệt nên họ chưa đồng ý", ông Bằng nói.

Dự án mở đường đang thi công sau khi người dân đã bàn giao hết mặt bằng Ảnh: Khánh Hoan

Theo ông Lê Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ, ban đầu xã rất lo lắng khi xác định GPMB ở dự án này là việc khó. Để gỡ khó, lãnh đạo Đảng ủy và chính quyền xã đã nhiều lần tiếp cận những hộ dân chưa đồng thuận để tìm hiểu nguyện vọng của họ và kiên trì thuyết phục. "Sau khi hầu hết người dân đồng tình, số ít còn lại vẫn còn băn khoăn, chúng tôi nhờ người có uy tín ở địa phương vận động, giải thích cho họ hiểu về mức giá bồi thường và cái lợi cho người dân khi mở đường, làm cầu. Nhờ vận động thấu tình đạt lý nên sau đó số người dân này cũng đồng thuận rất nhanh. Chúng tôi rất trân trọng tinh thần vì lợi ích chung của bà con", ông Ngọc chia sẻ.

Kết quả chỉ trong vòng 2 tháng, đến tháng 11.2025, toàn bộ 244 hộ dân đều đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng khiến lãnh đạo xã và ngay cả chủ dự án là Sở Xây dựng cũng bất ngờ.

Chia sẻ thêm về cách làm này của xã, ông Lê Viết Quý cho hay từ đầu xã đã chủ động thực hiện bồi thường ngay cho những hộ dân đã đồng thuận. Có thời điểm kinh phí tỉnh chưa cấp kịp, xã phải xoay xở vay mượn, tìm nguồn chi trả ngay cho người dân. "Việc chi trả bồi thường công khai, minh bạch và linh động, ai có nhu cầu nhận tiền mặt hoặc cần chuyển khoản, chúng tôi đều đáp ứng. Cách làm này khiến người dân tin tưởng và việc GPMB đã hoàn thành ngoài mong đợi", ông Quý cho hay.

Con đường hoa do người dân hiến đất mở Ảnh: Khánh Hoan

Một người dân bị thu hồi hơn 1.000 m2 đất ruộng ở dự án này cho rằng ban đầu thấy mức giá bồi thường đất nông nghiệp quá thấp nên bản thân ông cũng hơi sốc. Diện tích đất bị thu hồi gần hết nên ông khá lo lắng vì không còn đất sản xuất. Tuy nhiên, với các khoản hỗ trợ kèm theo và quan trọng nhất là nhận ra được cái lợi cho người dân sau khi có đường, cầu mới nên ông đồng ý bàn giao mặt bằng.

C ON ĐƯỜNG HOA

Trước đó, người dân xóm Quy Hậu cũng đã hiến hàng chục ngàn mét vuông đất ruộng và góp tiền, ngày công để mở con đường lớn nối từ đường Hồ Chí Minh vào xóm, dài gần 1,1 km. Lòng đường rộng 11 m, hai bên đường là bồn cây rộng mỗi bên 2,5 m để trồng hoa và cây cảnh, lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.

Bà Trần Thị Hồng, người đã hiến toàn bộ 3 sào đất ruộng của gia đình để mở đường Ảnh: Khánh Hoan

Ông Phan Bá Phúc, nguyên xóm trưởng lúc đó, cho biết sau khi xã cho phép, xóm và hội đồng mục vụ giáo xứ đã họp, thống nhất kêu gọi người dân hiến đất ruộng. Kết quả người dân đều đồng tình mở đường vì giúp rút ngắn khoảng cách từ xóm tới trung tâm xã. Nhiều gia đình có ruộng nằm trên đường dự kiến mở tự nguyện hiến toàn bộ đất. "Lúc đó, gia đình tôi có thửa ruộng 1.000 m2, trong đó có 800 m2 nằm trong dự án mở đường. Tôi tự nguyện xung phong hiến trước 800 m2 này. Nhiều gia đình khác như ông Nguyễn Văn Tuất cũng hiến 1.000 m2, bà Trần Thị Hồng hiến 1.500 m2…", ông Phúc kể. Điều đặc biệt ở bà Hồng là ruộng của gia đình bà không nằm trong phạm vi mở đường, nhưng bà vẫn xung phong hiến 3 sào đất (1.500 m2) để đổi bù cho một số hộ bị mất hết đất ruộng. "Vừa rồi, ruộng của bà Hồng hiến nằm trong dự án mở đường mới, người khác được bồi thường, bà Hồng vẫn rất vui vẻ đi ký nhận cho họ nhận tiền vì sổ đỏ vẫn đang mang tên bà", ông Phúc nói.

Trong căn nhà cấp 4 bên chân đồi, bà Hồng sống một mình vì chồng đã mất và các con lập gia đình, sinh sống xa quê. Khi được hỏi chuyện hiến ruộng để mở đường, bà cười nói: "Mở đường để mọi người đi lại cho thuận tiện. Tôi già rồi, không có ruộng cũng không sao. Vừa rồi tôi đi ký cho họ nhận tiền bồi thường, có người hỏi có tiếc không, tôi nói mình đã hiến rồi thì không tiếc nữa".

Dự án con đường mới có 400 m trùng với con đường hoa người dân đã hiến đất mở trước đó. Do người dân có tinh thần hy sinh quyền lợi vì lợi ích chung, nên xã đã đề nghị chủ đầu tư dự án hỗ trợ rải thảm nhựa con đường hoa khoảng hơn 600 m còn lại để người dân được hưởng lợi. Đại diện chủ đầu tư cho hay thành công từ việc GPMB này của xã là kỳ tích rất đáng ghi nhận sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp.