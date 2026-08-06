Hàng trăm máy bay Boeing lại vướng lỗi kỹ thuật, hàng không Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Theo đề xuất Chỉ thị về Khả năng bay (AD) mới nhất, FAA xác định có khoảng 453 máy bay 737 MAX đang đăng ký tại Mỹ thuộc diện nguy cơ. Báo cáo kỹ thuật cho thấy một số cụm ghế hành khách đã không được gắn đúng cách vào rãnh trượt dưới sàn cabin.

Sự cố này biến các hàng ghế thành "mối họa tiềm ẩn" khi chúng có thể bị bung rách hoặc xô lệch khỏi vị trí khi máy bay gặp vùng nhiễu động mạnh, chịu tải trọng lớn hoặc phải hạ cánh khẩn cấp. Rủi ro không chỉ dừng lại ở việc gây chấn thương trực tiếp cho hành khách và phi hành đoàn, mà các cụm ghế hỏng còn có thể chắn ngang lối đi, làm chậm trễ nghiêm trọng quá trình sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.

Một chiếc Boeing 737 Max ẢNH: REUTERS

FAA ước tính mỗi chiếc 737 MAX có thể gắn tối đa 69 cụm ghế bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, quy trình xử lý không quá phức tạp bởi các kỹ thuật viên sẽ mất khoảng 1 giờ để kiểm tra và 1 giờ để cân chỉnh, siết chặt lại cho mỗi cụm ghế mà không cần thay mới bất kỳ linh kiện nào. Các hãng hàng không hoàn toàn có thể huy động lực lượng làm việc đồng thời để rút ngắn tối đa thời gian "nằm sân" của tàu bay.

Lên tiếng về vấn đề này, đại diện Boeing cho biết hãng đã chủ động ban hành hướng dẫn kỹ thuật cho các nhà khai thác từ tháng 12.2025 và ủng hộ việc FAA luật hóa hướng dẫn này thành quy định bắt buộc. Sự việc diễn ra đúng vào thời điểm Boeing đang chật vật khôi phục uy tín và đẩy mạnh sản lượng dưới sự dẫn dắt của tân CEO Kelly Ortberg, sau hàng loạt khủng hoảng chất lượng dồn dập từ đầu năm 2024.

Dù khuyến cáo của FAA mang tính bắt buộc đối với các hãng hàng không nội địa Mỹ, giới chuyên gia nhận định các cơ quan quản lý hàng không quốc tế - bao gồm Cục Hàng không Việt Nam - sẽ sớm áp dụng các biện pháp kiểm tra tương tự để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, xét trên thực tế khai thác tại Việt Nam, tác động từ sự cố này đến thị trường nội địa là cực kỳ hạn chế. Nguyên nhân, đa số các hãng hàng không Việt Nam như Vietnam Airlines, Vietjet Air hay Bamboo Airways vẫn đang vận hành dòng máy bay Airbus A320/A321 cho các chặng nội địa và Đông Nam Á.

Số lượng Boeing 737 MAX thực tế đang cất cánh tại Việt Nam chưa nhiều, Vietjet Air đã bắt đầu tiếp nhận những chiếc đầu tiên trong hợp đồng 200 chiếc và Vietnam Airlines cũng mới chỉ đang chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao dòng tàu bay này.

Trường hợp các tàu bay đã bàn giao hoặc chuẩn bị đưa vào khai thác tại Việt Nam (nếu nằm trong lô sản xuất bị ảnh hưởng), công tác khắc phục có thể nhanh chóng lồng ghép vào các đợt bảo dưỡng định kỳ đêm. Việc chỉ mất vài giờ siết lại rãnh trượt mà không cần chờ linh kiện thay thế giúp các hãng bay tối ưu hóa thời gian, hoàn toàn không gây gián đoạn lịch trình hay hủy chuyến dây chuyền.