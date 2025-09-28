Hàng trăm người Israel được gọi điện chiêu mộ làm gián điệp cho Iran, hứa trả cao

Lực lượng cảnh sát Israel cho biết hàng trăm công dân Israel đã nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, theo đó người ở đầu dây bên kia gọi điện và đề nghị tuyển mộ họ vào một tổ chức Iran, CNN đưa tin ngày 27.9.

Một đoạn ghi âm được cho là của một cuộc điện thoại nêu trên được đăng lên trang Ynet của Israel. Trong đó, một giọng nói đã qua xử lý công nghệ gọi cho người ở Israel và nói rằng: “Tình báo Iran đang tìm kiếm các điệp viên đủ năng lực", đồng thời đưa ra "mức lương cạnh tranh và đảm bảo an ninh toàn diện".

Cảnh sát Israel vừa thông tin hàng trăm công dân nhận cuộc gọi lạ với đề nghị gia nhập tổ chức tình báo cho Iran ẢNH: THE TIMES OF ISRAEL

Cảnh sát Israel cho rằng các cuộc gọi này "nhằm mục đích gây lo ngại cho công chúng trong thời chiến sự", kêu gọi người dân duy trì cảnh giác và báo cáo chính quyền nếu có bất kỳ vụ việc bất thường.

Giới chức Iran chưa phản hồi về thông tin các cuộc gọi trên.

Năm ngoái, chính quyền Israel cho biết đã bắt những công dân nước này với cáo buộc làm gián điệp cho Iran, với số người bị bắt lớn chưa từng có.

Ông Oded Allam - cựu quan chức cấp cao của cơ quan tình báo Mossad của Israel - nói với CNN rằng Iran thời gian qua muốn mở rộng mạng lưới tình báo, tuyển nhiều người, hơn là chỉ tập trung tìm những đặc vụ có trình độ.

Kể từ cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel vào ngày 7.10.2023, cảnh sát Israel đã điều tra hơn 25 vụ gián điệp liên quan Iran, dẫn đến khoảng 46 vụ bắt giữ, theo người phát ngôn cảnh sát Israel - ông Dean Elsdunne.

Trong diễn biến liên quan, truyền thông Israel đưa tin Mossad được cho là đã nhận định sai lầm, khi không cho rằng Hamas sẽ phát động cuộc tấn công Israel cách đây gần 2 năm, The Times of Israel đưa tin ngày 28.9.

“Chúng tôi nhận định giới lãnh đạo Hamas ở Dải Gaza hiện không muốn phát động cuộc xung đột quân sự với Israel, tuy nhiên Hamas sẽ không chùn bước nếu bị đẩy vào thế buộc phải tấn công”, kênh Channel 12 dẫn lại báo cáo đánh giá của Mossad.

Đánh giá trên được Mossad đưa ra 2 tuần trước khi Hamas tấn công ngày 7.10.2023. Tình báo Israel cho rằng Hamas đã duy trì cảnh giác cao độ trước Tel Aviv, song cũng cố tránh leo thang vào thời điểm đó.

Phản hồi về thông tin trên, Mossad cho hay họ không phụ trách về thông tin tình báo ở Gaza, dù cơ quan này không giải thích lý do đưa ra nhận định nói trên. Theo tuyên bố của Mossad, bản đánh giá trên được gắn nhãn là “mức độ quan trọng thấp”.

“Mossad không hoạt động ở Dải Gaza, không thu thập thông tin tình báo, không điều hành điệp viên, cũng không tiến hành các hoạt động đặc biệt”, Mossad cho biết.