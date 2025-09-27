Ông Trump sẽ quyết ngăn Israel sáp nhập Bờ Tây?

"Đã đến lúc phải dừng lại"

Tại Nhà Trắng vào chiều 25.9 (rạng sáng qua 26.9, theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Tôi sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây... Điều đó sẽ không xảy ra". Tổng thống Trump tuyên bố như thế sau khi được giới phóng viên hỏi liệu ông có hứa với các nhà lãnh đạo của những quốc gia Ả Rập và Hồi giáo chủ chốt trong cuộc họp tại LHQ ngày 23.9 rằng ông sẽ ngăn chặn bất kỳ vụ sáp nhập nào hay không, theo AFP. Trong cuộc gặp đó, các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo đã cảnh báo Tổng thống Trump về hậu quả nếu Israel tiến hành sáp nhập Bờ Tây.

Ông Trump nói 'không cho phép' Israel sáp nhập Bờ Tây

Ngoài ra, khi được hỏi liệu có cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc sáp nhập Bờ Tây khi hai nhà lãnh đạo điện đàm trước đó vào ngày 25.9 hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Dù tôi có nói chuyện với ông ấy hay không - tôi đã nói, nhưng tôi sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây. Đã quá đủ rồi. Đã đến lúc phải dừng lại".

Thủ tướng Netanyahu sẽ đợi đến khi trở về Israel mới có thể phản hồi tuyên bố trên của Tổng thống Trump, theo Reuters dẫn thông báo từ văn phòng của nhà lãnh đạo này. Ông Netanyahu dự kiến có bài phát biểu tại LHQ vào ngày 26.9 và sẽ đến thăm Nhà Trắng vào ngày 29.9. Bài phát biểu của ông Netanyahu được cho là tập trung chỉ trích việc một số nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, theo tờ The Times of Israel.

Tổng thống Trump gặp Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 7.7 Ảnh: AFP

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố không cho phép có Nhà nước Palestine và các thành viên cực hữu trong nội các của ông đã đe dọa sáp nhập Bờ Tây để đáp trả việc một số nước phương Tây như Pháp, Anh và Canada gần đây công nhận Nhà nước Palestine.

Truyền thông Israel cho rằng việc Tổng thống Trump công khai phản đối bước đi này chắc chắn sẽ dập tắt tham vọng đó vì nếu không được Mỹ ủng hộ, Israel khó có thể xúc tiến việc sáp nhập.

Ông Abbas loại trừ vai trò của Hamas

Tổng thống Trump công khai phản đối Israel sáp nhập Bờ Tây trong lúc tìm cách kết thúc cuộc xung đột Hamas - Israel ở Dải Gaza đã kéo dài gần 2 năm. Ông Trump hôm 25.9 bày tỏ sự lạc quan về việc chấm dứt cuộc xung đột này khi phát biểu tại Nhà Trắng: "Chúng ta đang tiến khá gần đến việc đạt được một thỏa thuận về Gaza và thậm chí có thể là hòa bình".

Binh sĩ Israel canh gác tại khu vực nước này kiểm soát ở Bờ Tây Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu qua video trước LHQ hôm 25.9, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cam kết sẽ hợp tác với Tổng thống Trump, Ả Rập Xê Út, Pháp và LHQ về một kế hoạch hòa bình cho Gaza đã được Đại hội đồng LHQ nhất trí thông qua trước đó. Tuy nhiên, ông Abbas nói Hamas sẽ không có vai trò gì trong việc quản lý Gaza hậu xung đột, và Hamas cùng với các phe phái khác phải giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine, theo Reuters.

Hamas, lực lượng quản lý Gaza từ năm 2007, đã bác bỏ phát biểu của ông Abbas. "Chúng tôi coi việc Tổng thống Chính quyền Palestine khẳng định Hamas sẽ không có vai trò gì trong việc quản lý là sự xâm phạm quyền tự nhiên của người dân Palestine trong việc tự quyết định vận mệnh của mình... Chúng tôi lên án lời kêu gọi giao nộp vũ khí của Tổng thống Chính quyền Palestine", Hamas tuyên bố.