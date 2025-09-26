Israel tiếp tục tấn công Gaza

Quân đội Israel nói cuộc không kích nhắm vào 2 thành viên Hamas và họ đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Ngoài ra, các nhân chứng cho hay xe tăng Israel đã vào các khu vực đông dân cư ở khu Tel Al-Hawa và tiến gần bệnh viện lớn nhất Dải Gaza là Al Shifa ở TP.Gaza. Quân đội Israel cáo buộc các thành viên Hamas đã nổ súng từ bên trong bệnh viện, nhưng Hamas phủ nhận.

Tòa nhà bị trúng bom của Israel ở miền trung Gaza Ảnh: AFP

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto hôm qua thông báo đã điều tàu hải quân thứ hai để hỗ trợ Đội tàu Global Sumud (GSF) đang sử dụng khoảng 50 tàu dân sự nhằm cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa biển của Israel đối với Gaza.

Ý đã triển khai tàu khu trục đầu tiên hôm 24.9, vài giờ sau khi GSF thông báo bị máy bay không người lái tấn công tại vùng biển quốc tế cách đảo Gavdos của Hy Lạp 56 km. GSF cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công nói trên. Bộ Ngoại giao Israel không trả lời trực tiếp về cáo buộc này, nhưng nhắc lại đề nghị GSF đưa hàng cứu trợ tới một cảng của Israel, để giới chức Israel tự đưa hàng cứu trợ đến Gaza, nếu không sẽ phải đối mặt hậu quả.

Trong diễn biến liên quan, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 24.9 thông báo Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm tại các cuộc họp của LHQ trong tuần này, theo Reuters. Ông Witkoff cho rằng kế hoạch mới giải quyết được những lo ngại của Israel cũng như của tất cả các nước trong khu vực, và hy vọng sẽ có đột phá về vấn đề Gaza trong những ngày tới, nhưng ông không nói rõ 21 điểm.