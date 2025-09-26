Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Israel tiếp tục tấn công Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
26/09/2025 05:32 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin giới chức y tế ở Dải Gaza cáo buộc các cuộc không kích mới của Israel đã giết chết ít nhất 50 người hôm 24.9.

Quân đội Israel nói cuộc không kích nhắm vào 2 thành viên Hamas và họ đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Ngoài ra, các nhân chứng cho hay xe tăng Israel đã vào các khu vực đông dân cư ở khu Tel Al-Hawa và tiến gần bệnh viện lớn nhất Dải Gaza là Al Shifa ở TP.Gaza. Quân đội Israel cáo buộc các thành viên Hamas đã nổ súng từ bên trong bệnh viện, nhưng Hamas phủ nhận.

Israel tiếp tục tấn công Gaza - Ảnh 1.

Tòa nhà bị trúng bom của Israel ở miền trung Gaza

Ảnh: AFP

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto hôm qua thông báo đã điều tàu hải quân thứ hai để hỗ trợ Đội tàu Global Sumud (GSF) đang sử dụng khoảng 50 tàu dân sự nhằm cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa biển của Israel đối với Gaza.

 Ý đã triển khai tàu khu trục đầu tiên hôm 24.9, vài giờ sau khi GSF thông báo bị máy bay không người lái tấn công tại vùng biển quốc tế cách đảo Gavdos của Hy Lạp 56 km. GSF cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công nói trên. Bộ Ngoại giao Israel không trả lời trực tiếp về cáo buộc này, nhưng nhắc lại đề nghị GSF đưa hàng cứu trợ tới một cảng của Israel, để giới chức Israel tự đưa hàng cứu trợ đến Gaza, nếu không sẽ phải đối mặt hậu quả.

Nhiều cường quốc công nhận nhà nước Palestine, dân Gaza chưa hết đau thương

Trong diễn biến liên quan, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 24.9 thông báo Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm tại các cuộc họp của LHQ trong tuần này, theo Reuters. Ông Witkoff cho rằng kế hoạch mới giải quyết được những lo ngại của Israel cũng như của tất cả các nước trong khu vực, và hy vọng sẽ có đột phá về vấn đề Gaza trong những ngày tới, nhưng ông không nói rõ 21 điểm.

Tin liên quan

Liệu có bước ngoặt cho Dải Gaza?

Liệu có bước ngoặt cho Dải Gaza?

Nhiều nước phương Tây đang gia tăng sức ép lên Israel qua việc công nhận Nhà nước Palestine nhưng chính quyền Tel Aviv vẫn cương quyết theo đuổi biện pháp quân sự tại Dải Gaza.

Mỹ muốn các nước Ả Rập và Hồi giáo đưa lực lượng quân sự đến Gaza?

Nhiều nước nêu lập trường về xung đột Gaza tại LHQ

Khám phá thêm chủ đề

Trung Đông israel Steve Witkoff dải Gaza gaza
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận