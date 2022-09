Hàng vạn du khách chen chân ‘nhích từng bước một’ tham quan Hội An dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ Ngày Quốc khánh 2.9 năm nay, phố cổ Hội An trở nên “chật chội” hẳn khi đón hàng vạn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, du khách đến Hội An dịp này đa phần là khách đến từ TP.Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành trong khu vực miền Trung. Hầu hết, các tuyến phố đi bộ chính như Hai Bà Trưng, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu… trong phố cổ Hội An luôn trong tình trạng “chật cứng”. Du khách phải “nhích từng bước một” để tham quan, vui chơi.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hải (38 tuổi, du khách đến từ TP.Hà Nội), cho biết đây không phải là lần đầu tiên gia đình chị tìm đến Hội An. Khi đến du lịch tại nơi đây chúng tôi thấy thích thú vô cùng, Hội An có rất nhiều cảnh đẹp, nhiều khu vực để tham quan.

“Dịp lễ này tôi cảm nhận Hội An “chật chội” vô cùng vì lượt khách tham quan quá đông. Du lịch Hội An dường như đã trở lại “điểm hẹn” như thời chưa có dịch Covid-19 xảy ra. Chúng tôi đến với Hội An ngoài câu chuyện cảnh đẹp, nhà cổ, ẩm thực đa dạng thì còn đến bởi con người nơi đây rất hiền hòa, chất phát”, chị Hải chia sẻ.

Một lãnh đạo TP.Hội An cho biết trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9, trung bình mỗi ngày phố cổ Hội An đón hơn 10.000 khách đến tham quan. Hầu hết các khách sạn, nhà hàng, homestay, trên địa bàn TP.Hội An đều “cháy phòng” dịp nghỉ lễ này.

“Sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giờ đây lượng du khách trong nước và quốc tế đến phố cổ Hội An đông là một tín hiệu đáng vui mừng cho ngành du lịch thành phố”, vị này chia sẻ.