Hành hung nhân viên cây xăng vì nghi bị gian lận

Ngày 15.1, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An), cho biết sáng cùng ngày, công an xã này đã mời một tài xế có hành vi hành hung nhân viên cây xăng trên địa bàn xã đến làm việc.



Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video đăng tải hình ảnh một người đàn ông đi ô tô đánh nhân viên một cây xăng ở xã Quỳnh Tam.

Nhân viên cây xăng cúi xuống ôm mặt sau khi bị đánh ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Hình ảnh từ camera an ninh tại cây xăng cho thấy, vào thời điểm trên, có 3 người đàn ông bước xuống từ xe ô tô, sau đó một người bất ngờ đánh vào vùng mặt nam nhân viên cây xăng khi nhân viên này đang đổ xăng cho người đi xe máy. Bị đánh, nhân viên này đã lùi lại và cố giải thích điều gì đó, nhưng người đàn ông đi ô tô vẫn tiếp tục đánh, tát vào mặt nhân viên cây xăng.

Qua xác minh, Công an xã Quỳnh Tam xác định người đàn ông đánh nhân viên cây xăng là ông P.V.H (35 tuổi, ngụ xã Diễn Lâm, H.Diễn Châu, Nghệ An) và sáng 15.1 đã mời người này đến trụ sở công an làm việc.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14.1, ông H. chạy xe ô tô vào cây xăng của PVOIL Vũng Áng ở xã Quỳnh Tam đổ xăng.

Khi thấy kim xăng xe ô tô không tăng nhiều, người này nghi ngờ có sự gian lận nên đã phản ánh với nhân viên cây xăng. Nhân viên cây xăng giải thích đây là cửa hàng xăng dầu của nhà nước, có đầy đủ giấy tờ kiểm định nên bơm đảm bảo đúng số lượng.

Chiều cùng ngày, tài xế xe ô tô quay lại cửa hàng xăng dầu và hành hung nhân viên cửa hàng. Nhân viên cây xăng bị đánh tên là P.Đ.V (37 tuổi).

Người nhà của anh V. cho biết, sau khi bị đánh, anh V. bị đau hàm và choáng, tinh thần rất hoảng loạn.