Sáng 7.4, Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang làm rõ vụ 2 nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân gây bức xúc dư luận.

Người phụ nữ cố vượt rào chắn khi tàu sắp đến, sau đó lao vào hành hung nữ nhân viên gác chắn tại đường ngang Trần Cao Vân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20 giờ tối 6.4, tại vị trí đường ngang Km788+515 (phường Thanh Khê), khi rào chắn đã hạ, đèn tín hiệu bật đỏ để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua, một phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố tình dắt xe tìm cách vượt qua.

Hành hung nhân viên đường sắt vì bị ngăn cản vượt qua rào chắn

Dù được 2 nữ nhân viên gác chắn là T.T.D.T và N.T.M.T cảnh báo, ngăn chặn, người này không chấp hành mà tiếp tục tiến sát khu vực đường ray. Sau đó, người này cùng một phụ nữ khác bất ngờ lao vào hành hung 2 nhân viên đang làm nhiệm vụ.