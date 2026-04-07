Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hành hung nhân viên đường sắt vì bị ngăn cản vượt qua rào chắn
Video Thời sự

Hành hung nhân viên đường sắt vì bị ngăn cản vượt qua rào chắn

Huy Đạt
Huy Đạt
07/04/2026 11:51 GMT+7

Bất chấp đèn đỏ và đường ngang đang được rào chắn, người phụ nữ vẫn cố vượt đường ray rồi bất ngờ quay lại hành hung nhân viên gác chắn...

Sáng 7.4, Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang làm rõ vụ 2 nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân gây bức xúc dư luận.

Vượt rào chắn tàu hỏa, còn hành hung nhân viên đường sắt- Ảnh 1.

Người phụ nữ cố vượt rào chắn khi tàu sắp đến, sau đó lao vào hành hung nữ nhân viên gác chắn tại đường ngang Trần Cao Vân

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20 giờ tối 6.4, tại vị trí đường ngang Km788+515 (phường Thanh Khê), khi rào chắn đã hạ, đèn tín hiệu bật đỏ để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua, một phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố tình dắt xe tìm cách vượt qua.

Hành hung nhân viên đường sắt vì bị ngăn cản vượt qua rào chắn

Dù được 2 nữ nhân viên gác chắn là T.T.D.T và N.T.M.T cảnh báo, ngăn chặn, người này không chấp hành mà tiếp tục tiến sát khu vực đường ray. Sau đó, người này cùng một phụ nữ khác bất ngờ lao vào hành hung 2 nhân viên đang làm nhiệm vụ.

Khám phá thêm chủ đề

hành hung nhân viên gác chắn Nhân viên đường sắt mâu thuẫn hành hung nhân viên gác chắn Đà Nẵng cố vượt rào chắn Vượt rào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận