‘Hành trình công lý’ tập 31: Quân giả vờ say để Phương đưa về?

Tính đến hiện tại, doanh thu của bom tấn Avatar: The way of water tại Việt Nam đã đạt hơn 40 tỉ đồng sau ngày công chiếu đầu tiên. Như vậy, rất có khả năng chỉ cần 2 ngày, doanh thu Avatar: The way of water sẽ vượt mốc doanh thu mà phần phim tiền nhiệm đã làm được tại thị trường Việt Nam.