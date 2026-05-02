Hành trình gieo mầm xanh giữa phương Nam năng động

Ánh đèn rực rỡ, tiếng vỗ tay vang dội…, nhưng trong giây phút ấy, tôi không nghĩ về hào quang. Tôi nghĩ về một câu hỏi: "Sau hôm nay, mình sẽ làm gì để xứng đáng với danh hiệu này?".

Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà ẢNH: T.H

Tôi sinh ra ở TP.HCM, lớn lên với nhịp sống nhanh, năng động của một đô thị phương Nam, nơi con người không ngại thử thách, không ngại bắt đầu lại. Còn gốc rễ của tôi là Bến Tre, vùng đất của những hàng dừa, của sông nước và của những con người nghĩa tình. Có lẽ chính sự giao thoa đó đã tạo nên tôi: một người trẻ vừa khát khao vươn ra thế giới, vừa luôn muốn quay về để cống hiến.

Ngay sau khi đăng quang, tôi hiểu rằng danh hiệu chỉ là điểm khởi đầu. Nó không cho tôi quyền lực, mà trao cho tôi trách nhiệm.

Tôi bắt đầu hành trình của mình bằng những điều rất nhỏ. Tôi cùng người dân Cần Giờ trồng cây, nhặt rác. Tôi tham gia các chiến dịch giảm rác thải nhựa, kêu gọi tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường sống. Tôi nhận ra thay đổi lớn không đến từ những lời nói lớn, mà từ những hành động bền bỉ mỗi ngày.

M ANG TRI THỨC ĐẾN GẦN HƠN VỚI CỘNG ĐỒNG

Một trong những điều tôi trăn trở nhất là khoảng cách cơ hội, đặc biệt là với người lao động và thanh niên.

Từ đó, tôi triển khai dự án "Tiếng Anh cộng đồng" với những lớp học miễn phí cho người lao động, học sinh, hướng dẫn viên du lịch… Không phải để họ nói tiếng Anh thật giỏi, mà để họ có thêm một "cánh cửa" bước ra thế giới.

Tôi vẫn nhớ những buổi học đầu tiên ở Bình Tân cũ (TP.HCM). Có những cô chú lớn tuổi, những anh chị công nhân sau giờ làm vẫn ngồi học từng câu chào hỏi. Ánh mắt họ khiến tôi hiểu rằng tri thức không có tuổi, chỉ cần có cơ hội.

Nguyễn Thanh Hà tham gia chương trình của Báo Thanh Niên tổ chức và tặng quà tết trung thu cho lớp học tình thương ở TP.HCM ẢNH: T.H

T RAO CƠ HỘI THAY VÌ SỰ GIÚP ĐỠ NGẮN HẠN

Tôi không muốn chỉ dừng lại ở việc trao quà. Tôi muốn tạo ra sự thay đổi bền vững.

Dự án "Vòng tay khởi nghiệp trẻ" ra đời để giúp công nhân mất việc, phụ nữ khó khăn có kỹ năng mới, tư duy mới để tự tạo sinh kế. Dự án đã đào tạo hàng trăm người, giúp họ tìm lại niềm tin trong cuộc sống.

Song song đó, "Vòng tay xanh Mê Kông" hướng đến phụ nữ miền Tây, những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến đổi khí hậu. Tôi muốn họ không chỉ thích nghi, mà còn chủ động thay đổi cuộc sống của mình.

Tôi học được rằng giúp một người bằng tiền là tạm thời; giúp một người bằng tri thức mới là con đường lâu dài.

G IEO MẦM Ý THỨC TỪ THẾ HỆ NHỎ

Có một ngày, tôi đứng giữa hàng nghìn bức tranh của các em nhỏ trong cuộc thi Thành phố xanh - Đẹp như trong tranh.

Một em bé viết: "Con muốn sau này vẫn còn thấy chim bay về thành phố".

Tôi lặng đi!

Cuộc thi không chỉ là một hoạt động nghệ thuật. Nó là cách để gieo một hạt giống, hạt giống của tình yêu thiên nhiên, của trách nhiệm với môi trường, vào tâm hồn thế hệ trẻ.

Tôi tin rằng nếu mỗi người trẻ giữ trong tim một "thành phố xanh", thì tương lai xanh sẽ không còn là điều quá xa vời.

N GƯỜI TRẺ PHƯƠNG NAM - DÁM NGHĨ, DÁM LÀM

Tôi là một phần rất nhỏ trong thế hệ trẻ phương Nam - thế hệ đang sống trong kỷ nguyên số, nơi cơ hội và thách thức song hành.

TP.HCM không chỉ là nơi tôi lớn lên, mà còn là nơi dạy tôi cách sống: dám thử, dám sai, và dám bắt đầu lại.

Người Nam bộ hào sảng, nghĩa tình, điều đó không chỉ nằm trong quá khứ, mà vẫn đang hiện hữu trong từng hành động hôm nay.

Tôi thấy điều đó trong những bạn trẻ khởi nghiệp từ con số 0, những tình nguyện viên âm thầm giúp cộng đồng, những người lao động không ngừng vươn lên…

Chúng tôi khác nhau về xuất phát điểm, nhưng giống nhau ở một điều: không chấp nhận đứng yên.

Ra mắt sách Vương miện xanh, Thanh Hà cổ vũ lối sống xanh, bảo vệ môi trường ẢNH: T.H

C HO ĐI, ĐỂ NHẬN LẠI GIÁ TRỊ LỚN HƠN

Có những chuyến đi, tôi mang theo quà và khi trở về, tôi nhận lại nhiều hơn thế.

Tôi nhận được nụ cười của trẻ em vùng khó khăn, ánh mắt cảm ơn của những người phụ nữ miền Tây, niềm tin của những người từng nghĩ mình không có cơ hội.

Tôi hiểu rằng, giá trị thật sự không nằm ở những gì mình có, mà ở những gì mình có thể trao đi.

H ÀNH TRÌNH CHƯA BAO GIỜ DỪNG LẠI

Nhiệm kỳ hoa hậu có thể kết thúc nhưng hành trình cống hiến thì không. Tôi tiếp tục tham gia và góp phần phát triển du lịch nông thôn xanh; triển khai các dự án học bổng "Đền đáp nối tiếp"; xây dựng các sáng kiến môi trường, kinh tế xanh; lan tỏa lối sống bền vững.

Tôi muốn trở thành một người không chỉ nói về tương lai, mà góp phần tạo ra tương lai đó.

Nguyễn Thanh Hà tham gia đào tạo du lịch và tiếng Anh cho đồng bào ở Kon Tum (nay thuộc Quảng Ngãi) ẢNH: T.H

H ÃY BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT

Nếu có một điều tôi muốn nói với những người trẻ như mình, thì đó là: đừng chờ đến khi bạn "đủ giỏi" mới bắt đầu, đừng chờ đến khi bạn "có điều kiện" mới cống hiến. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: một hành động xanh, một sự giúp đỡ, một ý tưởng.

Vì chính những điều nhỏ bé đó sẽ tạo nên một thế hệ lớn mạnh.

Tôi vẫn là một cô gái 20 tuổi, còn nhiều thiếu sót, còn rất nhiều điều phải học. Nhưng tôi tin rằng, nếu mỗi người trẻ đều mang trong mình một khát vọng, một trách nhiệm, thì tương lai của đất nước chắc chắn sẽ rạng rỡ.

Phương Nam đã từng mở đất bằng ý chí. Hôm nay, thế hệ chúng tôi sẽ tiếp tục mở tương lai bằng trí tuệ và trái tim.

Và tôi, Nguyễn Thanh Hà, chỉ mong mình là một trong những người đang âm thầm gieo những mầm xanh ấy.