Hành trình nâng tầm hạt gạo, hạt sen của người phụ nữ đầy sáng tạo

Tạo ra nhiều sản phẩm giá trị cao từ hạt sen

Từng mở sạp vải ở chợ để kinh doanh nhưng thất bại, chị Kiều rơi vào cảnh trắng tay. Năm 2017, bước ngoặt khởi nghiệp đến khi thấy cha mình bán sen tươi với giá rẻ bèo, chị nảy ra ý tưởng nấu sữa hạt sen đóng chai. Ban đầu, sản phẩm khó tiêu thụ, nhiều quán từ chối. Chị kiên trì ký gửi ở quán ăn, khu du lịch, thậm chí cho dùng thử miễn phí, chấp nhận lỗ vốn nhiều tháng.

Chị Kiều giới thiệu các dòng sản phẩm từ sen và gạo ẢNH: DUY TÂN

Nhờ bền bỉ, sản phẩm dần được khách hàng ưa chuộng. Từ vài chục chai, số lượng tăng lên hàng ngàn, rồi hàng chục ngàn chai mỗi ngày, phân phối khắp miền Tây. "Sen tươi bán chỉ có 10.000 - 30.000 đồng/kg, nhưng khi chế biến thành sữa thì một ký hạt sen cho ra khoảng 30 chai, giá trị tăng gấp hàng chục lần", chị Kiều tính toán.

Sản phẩm cơm cháy hạt sen, cơm cháy gạo lứt, cơm cháy nếp than ẢNH: DUY TÂN

Để khắc phục hạn chế của sữa tươi chỉ bảo quản được ngắn ngày, chị Kiều nghiên cứu sản xuất bột sữa hạt sen hạn sử dụng 12 tháng. Người dùng chỉ cần pha với nước nóng là có ngay ly sữa sen thơm ngon.

Không dừng lại ở đó, chị tiếp tục sáng tạo ra nhiều sản phẩm khác như trà tim sen, trà lá sen, hạt sen sấy, cơm cháy hạt sen, ngũ cốc dinh dưỡng… Sản phẩm vừa thơm ngon, vừa có lợi cho sức khỏe, nhanh chóng được thị trường đón nhận. "Sản phẩm giữ nguyên hương vị tự nhiên, không dùng chất bảo quản hay phụ gia. Nguyên liệu đầu vào được chọn lọc kỹ lưỡng", chị Kiều nhấn mạnh.

Xây dựng thương hiệu OCOP

Năm 2019, trong chuyến học tập tại Thái Lan, chị Kiều biết đến món cơm cháy hạt điều. Về nước, chị thử nghiệm và tạo ra cơm cháy hạt sen, cơm cháy gạo lứt, cơm cháy nếp than… Sự kết hợp giữa gạo đặc sản với hạt sen, hạt mè tạo nên sản phẩm giòn rụm, giàu dinh dưỡng.

Chị Kiều soạn hàng giao cho khách ẢNH: DUY TÂN

Đúng lúc sản phẩm ra mắt thì dịch Covid-19 bùng phát, việc tiêu thụ gặp khó khăn. Chị nhanh chóng chuyển hướng bán online, tự làm video quảng bá. Nhờ kiên trì, mỗi ngày, cơ sở tiêu thụ hàng trăm ký cơm cháy. Với giá trị gia tăng gấp hơn 10 lần so với gạo thô, cơm cháy trở thành sản phẩm chủ lực.

Để ổn định nguồn nguyên liệu, chị ký hợp đồng liên kết với nông dân trồng gạo sạch, gạo đặc sản và mua sen trực tiếp từ bà con. Nhờ đó, nông dân có giá bán cao hơn, yên tâm sản xuất.

Đến nay, cơ sở của chị Kiều đã phát triển hơn 15 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của tỉnh Đồng Tháp, tiêu biểu là bột sữa hạt sen đạt chuẩn 4 sao. Trung bình mỗi tháng, cơ sở thu lãi gần 60 triệu đồng.

Ngoài phát triển kinh doanh, chị Kiều còn tích cực tham gia công tác xã hội. Hiện, chị là Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khởi nghiệp ở địa phương. Thông qua hoạt động của CLB, chị mong muốn tạo cơ hội để chị em phụ nữ tự tin khởi nghiệp, tận dụng nông sản quê hương để làm giàu trên mảnh đất mình gắn bó.

Sản phẩm sen trà được khách hàng ưa chuộng ẢNH: DUY TÂN

Ông Châu Văn Bo, Bí thư Đảng ủy xã Phú Cường, đánh giá: "Chị Kiều là tấm gương điển hình dám nghĩ, dám làm. Từ số vốn ít ỏi 50 triệu đồng, chị đã xây dựng cơ sở với hàng chục sản phẩm giá trị từ hạt gạo, hạt sen, vừa góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, vừa thúc đẩy mô hình sản xuất, chế biến bền vững".