Hành trình nối dài ước mơ của chàng trai khuyết tật 9X

Bùi Văn Hiếu (29 tuổi, quê Bắc Giang) là con cả trong một gia đình có 3 anh chị em, chủ yếu kiếm sống nhờ nông nghiệp. Điều kiện gia đình khó khăn, năm 19 tuổi, Hiếu quyết định học tiếng Nhật với mong muốn du học Nhật Bản để đỡ đần cho gia đình.

Ngay giữa lúc tuổi trẻ còn đang sung sức với đầy hoài bão, tai nạn giao thông xảy ra đã cướp đi đôi chân khiến cuộc đời Hiếu gắn liền với chiếc xe lăn. Cú sốc lớn đó đã đánh gục chàng trai trẻ, khiến cho một khoảng thời gian rất dài anh chìm trong mặc cảm, tự ti, cũng dần khép mình lại.

Vì gia đình làm nông nên việc chạy chữa cho Hiếu gặp rất nhiều khó khăn. Khi đó, mẹ Hiếu còn đang là công nhân lao động tại nước ngoài đã lập tức trở về để chăm sóc cho con trai. Bố mẹ vất vả ngược xuôi, hàng ngày đi làm từ 2 - 3 giờ sáng để kiếm tiền trang trải viện phí.

Suốt khoảng thời gian điều trị, do tác động của thuốc an thần trong thời gian ở bệnh viện nên Hiếu chưa cảm nhận rõ ràng việc mình đã mất đi đôi chân. Thế nhưng ngay khi trở về nhà, Hiếu nhận ra bản thân phải đối mặt với sự thật mà mình đã trốn tránh bấy lâu. Từ một người mang trong mình hoài bão lớn, luôn muốn đi xa lập nghiệp để thoát nghèo, giờ đây Hiếu không thể tự do đi lại, gắn chặt với 4 bức tường.

Sau một thời gian dài đau đớn, tuyệt vọng, nhưng nhận được sự động viên, hỗ trợ từ gia đình, chàng trai 9X dần bình tĩnh, đối mặt với sự thật và tự tìm hướng đi mới cho bản thân.

Biến cố đã tước đi ước mơ, hoài bão của cuộc đời Hiếu, nhưng nhờ sự lạc quan và không ngừng cố gắng, Hiếu đã biến sự không may ấy thành cơ hội để phát triển bản thân. Sau khi tham gia nhóm cộng đồng người khuyết tật trên mạng xã hội, Hiếu gặp gỡ với nhiều người đồng cảnh ngộ, cũng từ đây anh nhận ra rằng có những người dù khổ, dù khó khăn hơn mình rất nhiều nhưng họ vẫn lạc quan, vui vẻ sống và cống hiến. Điều đó đã thúc đẩy anh thay đổi bản thân, đồng thời nhen nhóm mong muốn được thành lập một cộng đồng như vậy ở tỉnh Bắc Giang.

Năm 2017, Hiếu tập hợp mọi người rồi cùng thành lập nhóm "Người khuyết tật tỉnh Bắc Giang". Xuyên suốt những năm hoạt động, Hiếu luôn tích cực tham gia tổ chức các cuộc thi giao hữu thể thao, tổ chức và vận động các hoạt động thiện nguyện. Đến năm 2019, anh chính thức trở thành Phó chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang.

Bùi Văn Hiếu luôn là "ngọn cờ đi đầu", giúp đỡ và khích lệ tinh thần của những người kém may mắn khác trong địa bàn. Mặc dù hiện tại Hiếu đã về thủ đô để sinh sống nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động của CLB. Ở nhà, anh tự mở kinh doanh trực tuyến, rồi từ đó giúp đỡ những người khác tự kiếm thêm thu nhập. Dẫu trước mỗi hành trình mới đều là thử thách, cô con gái 4 tuổi luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, khích lệ anh vượt qua khó khăn.

Sau những khó khăn và biến cố, Bùi Văn Hiếu đã tìm thấy ước mơ không chỉ cho bản thân mà còn cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Hành trình nối dài ước mơ của chàng trai trẻ Bùi Văn Hiếu sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương với chủ đề "Hành trình của ước mơ", phát sóng 10 giờ ngày 3.8 trên kênh VTV1.