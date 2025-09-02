Hành trình phát triển phi thường

Việt Nam được nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá đang là một cường quốc tầm trung ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận của Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững (HLPF) ngày 22.7 ẢNH: TTXVN

Việt Nam đạt nhiều thành tựu đột phá (Trong ảnh: Khu vực triển lãm của Bộ Công an tại Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh) ẢNH: TTXVN

Ngày càng thịnh vượng

Để đạt được kết quả hôm nay, Việt Nam đã vượt qua khó khăn không nhỏ. 80 năm trước, Việt Nam giành được độc lập nhưng phải tiếp tục trải qua nhiều cuộc đấu tranh để giữ vững nền độc lập, thống nhất đất nước. Phải mất 30 năm đấu tranh và hy sinh để Việt Nam mới thống nhất. Tiếp đó, Việt Nam phải trải qua 30 năm để phục hồi sau chiến tranh. Giờ đây, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, ngày càng thịnh vượng và được tôn trọng, đồng thời là một đối tác được nhiều nước săn đón.

Việt Nam là một dân tộc dũng cảm có sức mạnh tuyệt vời đã ảnh hưởng đến cả học thuyết và tư duy của nhiều cường quốc.

Ông Carl O.Schuster (giảng dạy ở Đại học Hawaii - Thái Bình Dương về quan hệ quốc tế, lịch sử)

Vị thế then chốt ở Đông Nam Á

80 năm qua, Việt Nam không chỉ thống nhất đất nước, xóa đói giảm nghèo mà còn thiết lập quan hệ đối tác với nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ. Tuy nhiên, thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn về biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và chủ nghĩa cực đoan. Giữa bối cảnh như vậy, tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hòa bình và phát triển lấy con người làm trung tâm, mang lại lợi ích cho toàn thể nhân dân Việt Nam và truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia khác.

Việt Nam hiện đang ở vị thế then chốt tại Đông Nam Á, là một đối tác thương mại quan trọng và một nền văn hóa được tôn trọng. Tuy nhiên, tôi không nghĩ người dân Việt Nam sẽ tự mãn với những thành tựu này. Người Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được nhiều hơn nữa.

TS Andrew Wells-Dang (chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu về hòa bình, Mỹ)

Quốc gia kết hợp năng động kinh tế với ổn định chính trị

Trong 80 năm qua, Việt Nam đã phát triển từ một đất nước đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước thành một trong những nền kinh tế năng động và kiên cường nhất Đông Nam Á. Kể từ khi cải cách vào cuối những năm 1980,

Việt Nam đã đưa hàng triệu người thoát nghèo, xây dựng các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu mạnh mẽ và hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam nổi lên như một cường quốc tầm trung tự tin, theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập, duy trì quan hệ mang tính xây dựng với các cường quốc trong khi là một thành viên tích cực của ASEAN và đóng góp cho các thể chế đa phương, bao gồm cả LHQ.

Ngày nay, Việt Nam được coi là một đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, giữ vai trò quan trọng đối với an ninh khu vực, được tin cậy trong gìn giữ hòa bình và hòa giải, và được tôn trọng như một quốc gia kết hợp năng động kinh tế với ổn định chính trị.

TS Jonathan Berkshire Miller (Đồng sáng lập kiêm điều hành mảng tư vấn địa chính trị, Tập đoàn Pendulum, Canada)

Vị thế cường quốc tầm trung

Việt Nam đã trải qua những thay đổi chưa từng có trong 80 năm qua. Ngày nay, nền kinh tế đã trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của Đông Nam Á, văn hóa Việt Nam hiện diện trên toàn thế giới và bản sắc ngoại giao của Việt Nam đã trở thành hình mẫu cho các cường quốc tầm trung khác trong khu vực về cách thức vượt qua những thách thức của mối quan hệ giữa các cường quốc. Việc duy trì đà phát triển này sẽ rất quan trọng để mang lại sự ổn định và thịnh vượng vốn là đặc trưng của 80 năm qua.

Trong những thập niên qua, Việt Nam đã xây dựng bản sắc của một cường quốc tầm trung thông qua chính sách ngoại giao linh hoạt và hiệu quả. Dựa trên chính sách "4 không", Việt Nam cân bằng quan hệ với các cường quốc bằng cách không đứng về phe nào, đầu tư vào các tổ chức quốc tế, chủ nghĩa đa phương và tuân thủ luật pháp quốc tế. Theo góc độ này, Việt Nam là một cường quốc tầm trung điển hình xét về các mục tiêu lợi ích quốc gia và cách hành xử để đạt được những mục tiêu đó bằng cách ưu tiên chủ nghĩa đa phương.

GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật)

Vai trò định hướng ASEAN

Kể từ khi giành độc lập, Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài, đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cùng với sự ổn định chính trị và xã hội. Ngày nay, Việt Nam là một trong những quốc gia đóng vai trò chủ chốt ở Đông Nam Á, tích cực hợp tác cả Đông Nam Á và Đông Á ở cấp độ song phương và đa phương.

Hiện nay, môi trường chiến lược ở Đông Nam Á, và rộng hơn là ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đã bước vào giai đoạn đầy thách thức do cạnh tranh quyết liệt giữa các cường quốc. Rộng hơn trên thế giới, xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Trung Đông, và việc định hướng lại chính sách đối ngoại của Mỹ. Những diễn biến này đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho cộng đồng quốc tế. Đặc biệt đối với Đông Nam Á, khu vực này đang ở một thời điểm quan trọng: sự xuất hiện của các nhà lãnh đạo mới, nỗ lực mở rộng sự hiện diện toàn cầu thông qua sự tham gia với các nhóm như Khối các nền kinh tế mới nổi BRICS, tình trạng bất ổn ở một số quốc gia Đông Nam Á. Những điều vừa nêu đặt ra thách thức cho ASEAN. Giữa bối cảnh như vậy, Việt Nam là một trong những quốc gia thành viên có vị trí tốt để đi đầu trong việc định hình hướng đi trong tương lai của ASEAN.

GS Kei Koga (Chương trình các vấn đề toàn cầu và chính sách công, Trường Khoa học xã hội, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore)

Luôn biết biến thách thức thành cơ hội

Nổi dậy chống lại chủ nghĩa thực dân ở châu Á, Việt Nam đã phải chịu đựng nhiều thách thức khác nhau kể từ khi độc lập. Việc phải liên tục trải qua nhiều cuộc chiến tranh để bảo vệ đất nước khiến cho Việt Nam đã mất đi đáng kể khoảng thời gian hòa bình để tập trung vào phát triển kinh tế.

Thời hậu Chiến tranh Lạnh, Việt Nam đã nhanh chóng sửa đổi chính sách kinh tế, học hỏi từ sự phát triển nhanh chóng của các nước láng giềng Đông Á. Cải cách đổi mới đã mang lại sự tăng trưởng cho Việt Nam khi đầu tư nước ngoài đổ vào để tận dụng lợi thế của lao động có trình độ học vấn và kỷ luật.

Chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Chiến tranh Lạnh đã phát triển thành một chiến lược đa hướng, đỉnh điểm là một loạt các thỏa thuận đối tác chiến lược với các cường quốc. Ảnh hưởng ngày càng tăng của Việt Nam trong ASEAN cũng mang lại cơ hội thể hiện vai trò xây dựng hòa bình có ý nghĩa cho khu vực. Sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ cũng được ghi nhận vì đã ủng hộ chủ nghĩa đa phương.

Trong bối cảnh các cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng, Việt Nam biến thách thức này thành một cơ hội để thu hút đầu tư, sản xuất trong quá trình thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu.

GS Yoichiro Sato (chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học Ritsumeikan châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản)

Quốc gia hùng mạnh

Qua 80 năm, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trên trường quốc tế.

Đầu tiên và quan trọng nhất, nỗ lực giành độc lập và giữ vững chủ quyền của Việt Nam đã khích lệ nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với hầu hết các quốc gia bị thực dân hóa trên thế giới, chiến thắng của Việt Nam trước Pháp là một thành tựu to lớn và vẻ vang. Và kể từ đó, Việt Nam đã giữ vững nền độc lập thông qua các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, thành tựu đó chỉ là một giấc mơ, và không dễ dàng để đạt được. Thế nhưng, Việt Nam đã làm được, nên đó là lý do tại sao Việt Nam trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia.

Thứ hai, nền kinh tế Việt Nam là hình mẫu phát triển cho các quốc gia khác trên thế giới. Trong vài thập niên qua, Việt Nam tăng trưởng kinh tế 5 - 7% mỗi năm trong vài thập niên qua. Năm 2024, GDP của Việt Nam tăng trưởng hơn 7%. Như vậy, nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế ổn định, phát triển nhanh chóng. Quả thực, sự ổn định và phát triển nhanh chóng như vậy là rất hiếm trên thế giới. Và điều này cũng khiến Việt Nam trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia.

Thứ ba, người Việt Nam thể hiện rất tốt trước thế giới. Vì vậy, với tư cách là những người lao động chất lượng cao, người Việt Nam chính là hình mẫu cho thế giới. Mọi người trên thế giới đều muốn trở thành một người lao động có thể đạt được thành tựu. Người Việt Nam thực sự là hình mẫu của những người lao động chăm chỉ.

Trong 8 thập niên qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu. Đó là lý do tại sao nhiều người trên thế giới mong muốn trở thành một quốc gia như Việt Nam, với quân đội hùng mạnh, nền kinh tế hùng mạnh và đội ngũ lao động hùng mạnh.

TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ)

Sự phát triển phi thường

Sự phát triển của Việt Nam trong 80 năm qua là phi thường. Việt Nam đã phát triển từ một nền kinh tế lạc hậu bị tàn phá bởi nhiều thập niên chiến tranh, để trở thành một động lực kinh tế ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ngày nay, đất nước các bạn là một trung tâm sản xuất năng động, một điểm đến của đầu tư nước ngoài và là cỗ máy xuất khẩu. Mức sống đã tăng lên một cách phi thường và hàng triệu người đã thoát nghèo.

80 năm trước, Việt Nam bị nhiều nước phương Tây cô lập. Nhưng ngày nay, Việt Nam có quan hệ an ninh, chính trị và kinh tế mạnh mẽ với nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm cả các cường quốc. Việt Nam thực hiện chính sách phòng ngừa rủi ro đa quốc gia chủ động nhằm ngăn chặn sự phụ thuộc vào bất cứ siêu cường nào. Việt Nam đã tự chủ chính sách giữa lúc nhiều nước láng giềng phải chịu đựng các chính phủ yếu kém và bất ổn. Các bạn cũng đang tăng cường vai trò của mình trong các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. Nhiều láng giềng bất ngờ trước tốc độ phát triển của Việt Nam.

Chuyên gia Murray Hiebert (chương trình Đông Nam Á - Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) và Công ty tư vấn Bower Asia Group, Mỹ)

Thành viên quan trọng của ASEAN

Suốt 80 năm qua, Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài từ một quốc gia bị chia rẽ trở thành một quốc gia thống nhất về chính trị và năng động về kinh tế. Nhân dân Việt Nam đã thể hiện sức mạnh chưa từng có khi đối mặt với sự xâm lược của nước ngoài và đứng vững để giữ bản sắc dân tộc và đất nước. Vào thời điểm đó, Liên Xô đang làm hết sức mình về chính trị và quân sự để giúp đỡ Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Ngày nay, Việt Nam là một thành viên quan trọng và đáng kính trọng của cộng đồng khu vực các nước thành viên ASEAN. Mặc dù Việt Nam chỉ gia nhập ASEAN vào năm 1995, nhưng Việt Nam đã trở thành một thành viên quan trọng của tất cả các sáng kiến hội nhập khu vực. Các bạn đã đóng góp vào cấu trúc khu vực, lấy ASEAN làm trung tâm thông qua việc khởi động cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) trong thời gian Việt Nam làm chủ tịch ASEAN vào năm 2010 và ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào năm 2020 giữa bối cảnh đại dịch.

Trên toàn cầu, Việt Nam đã không ngừng tăng cường quan hệ kinh tế với các quốc gia và đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu thông qua hệ thống LHQ.

PGS Ekaterina Koldunova (Khoa Nghiên cứu châu Á - châu Phi, Học viện Quan hệ quốc tế Moscow - MGIMO, Nga)