Đưa Việt Nam thành đầu tàu kinh tế Đông Nam Á

Tự hào về chặng đường 80 năm

Ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, cho hay học được câu tục ngữ "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có dễ dàng để VN trở thành quốc gia đạt được thu nhập trung bình cao hay không?

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện doanh nghiệp, doanh nhân VN ngày 30.8 ẢNH: NHẬT BẮC

Cho biết "điều này không dễ dàng", song ông Bruno cũng bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chính phủ VN để biến VN trở thành đầu tàu kinh tế tại khu vực Đông Nam Á. Ông cũng gọi VN là "ngôi nhà thứ hai của tôi". Khu công nghiệp DEEP C đã thu hút nguồn vốn FDI khoảng 8 tỉ USD. "Cần tự hào về tất cả những gì mà VN đã đạt được trong chặng đường 80 năm. Không những là ngày để chúng ta nhìn lại mà còn hướng nhiều thành tựu mới sẽ diễn ra trong thời gian tới", ông Bruno chia sẻ.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia VN (Petrovietnam), cho biết Petrovietnam đã đạt được những kết quả và thành tựu to lớn sau 50 năm, là doanh nghiệp (DN) lớn nhất VN, đứng thứ 11 Đông Nam Á với quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỉ đồng và vốn chủ sở hữu trên 840.000 tỉ đồng, tổng doanh thu đạt 599 tỉ USD. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu sứ mệnh "kép" bảo đảm an ninh năng lượng và kiến tạo năng lượng quốc gia với mục tiêu khát vọng vào danh sách Fortune 500 năm 2030.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, chia sẻ bên cạnh lĩnh vực viễn thông, công nghệ cao, logistics..., chức năng đội quân chiến đấu được khởi nguồn từ cách đây 15 năm, khi tập đoàn bắt đầu con đường nghiên cứu sản xuất, tham gia trực tiếp. Đến nay, Viettel đã làm chủ nhiều khí tài chiến lược, hoàn thành nghiên cứu, chế tạo hơn 50 loại vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, phục vụ tốt các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của nhiều đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Còn theo ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, VN có thiên nhiên phong phú, nhân tài dồi dào, hệ thống tài nguyên đa dạng, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Nếu được khai thác hợp lý sẽ nhanh chóng trở thành lợi thế cạnh tranh để phát triển mạnh mẽ, sánh ngang với nhiều quốc gia trên thế giới.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với các dự án du lịch tiêu biểu, Sun Group không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng khác biệt mà còn mang lại sinh kế cho người lao động địa phương, thúc đẩy phát triển KT-XH, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên. Mục tiêu du lịch sẽ đóng góp khoảng 10% GDP cả nước.

3 thông điệp chính

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân và khẳng định những đóng góp lớn lao của DN, doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng chia sẻ, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến và tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực DN, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng đưa ra 3 thông điệp chính. Thứ nhất, trong suốt 80 năm qua, cộng đồng DN luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước.

Sau gần 40 năm Đổi mới, cộng đồng DN đã phát triển mạnh mẽ, từ năm 1986 với khoảng 12.000 xí nghiệp quốc doanh và gần 40.000 HTX nông nghiệp, chưa có DN tư nhân theo nghĩa hiện đại. Đến nay chúng ta đã có gần 1 triệu DN, trong đó 98% là DN tư nhân, trên 33.000 HTX theo mô hình kiểu mới, hơn 5 triệu hộ kinh doanh.

Thứ hai, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng DN, doanh nhân phát triển bền vững từ xây dựng hoàn thiện thể chế, tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh...

Ưu tiên, hỗ trợ các DN lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu; khuyến khích, hỗ trợ DN vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc tế. Đặc biệt Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 198, Chính phủ ban hành Nghị quyết 138 để tập trung phát triển DN tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Thông điệp thứ ba: bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, Đảng, Nhà nước mong muốn cộng đồng DN, doanh nhân không ngừng đổi mới, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiên phong cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng cho biết, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu DN, đóng góp 55 - 58% GDP, tạo việc làm cho 84 - 85% lực lượng lao động; tăng năng suất lao động từ 8,5 - 9,5%/năm; đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu DN, đóng góp trên 60% GDP, có năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng cũng đề nghị các DN FDI liên kết chặt chẽ với DN VN tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh nghiệm quản trị, mở rộng thị trường, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quyết liệt sắp xếp lại tổ chức bộ máy; vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, DN. Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng DN, nhà đầu tư. Tinh thần là nhanh chóng chuyển trạng thái từ "tập trung quản lý - không quản được thì cấm" sang trạng thái "chủ động, tích cực kiến tạo và phục vụ nhân dân, DN".

Ghi nhận vai trò, đóng góp to lớn của các hiệp hội, cộng đồng DN, doanh nhân, luôn đồng hành của Chính phủ trong quá trình phát triển đất nước; Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành cùng cộng đồng DN phát triển hùng mạnh, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế...

Thủ tướng tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO và làm việc tại Trung Quốc Tối 30.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu VN rời Hà Nội lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc từ 31.8 - 1.9 theo lời mời của Chính phủ Trung Quốc. Hội nghị tổ chức tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc); dự kiến có sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo các nước gồm 10 thành viên chính thức của SCO và các nước quan sát viên, nước đối tác đối thoại; cùng một số nước tham dự với tư cách khách mời của nước chủ nhà và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế. TTXVN

Hoàn thành quy chuẩn đường sắt tốc độ cao Sáng 30.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để rà soát, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Kết luận phiên họp, Thủ tướng cho rằng dù có nhiều nỗ lực, song đến nay bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan chưa đạt yêu cầu. Trước đó, Nghị quyết của Quốc hội cho phép tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng thiết kế tối đa 160 km/giờ, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, đề xuất lựa chọn công nghệ phù hợp nhất, hiệu quả nhất và xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo công nghệ đó. Tương tự, với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã xác định tốc độ thiết kế 350 km/giờ, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu lựa chọn công nghệ phù hợp nhất, hiệu quả nhất và xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo công nghệ đó. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan công bố công khai các quy chuẩn, tiêu chuẩn nói trên để áp dụng cho các dự án, triển khai đầu tư, kêu gọi đầu tư theo các hình thức đầu tư công, đầu tư PPP và các hình thức đầu tư sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác. Từ nay đến tháng 10.2025 sớm hoàn thành việc công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn để khẩn trương triển khai các bước công việc tiếp theo. Thủ tướng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác này.



