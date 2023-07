Hành trình tình nguyện ra đảo thanh niên Cồn Cỏ

Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, ngày 30.6, tuổi trẻ Bộ Công an phối hợp tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức hành trình tình nguyện đến với đảo thanh niên Cồn Cỏ.



Đoàn công tác ra với đảo thanh niên Cồn Cỏ THANH LỘC

Tham dự chương trình có đồng chí Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an; Chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị; Trung tá Bạch Quốc Tuyên, Phó trưởng ban Thanh niên CAND; cán bộ, đoàn viên 2 đơn vị và cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo.

Tuổi trẻ Bộ công an tặng sân chơi cho trẻ em trên đảo thanh niên Cồn Cỏ

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn công tác đã đến viếng đài tưởng niệm Anh hùng đảo thanh niên Cồn Cỏ, thăm và tìm hiểu về đảo, trao tặng công trình thanh niên “Ánh sáng đảo xanh”, trao tặng 205 cờ Tổ quốc, trao tặng 9 suất quà, 12 bộ ngư lưới cụ cho các ngư dân bám biển và trao tặng 1 bộ máy tính cho đơn vị công an tại đảo.

Nhiều phần quà được tặng cho nhân dân trên đảo thanh niên Cồn Cỏ THANH LỘC

Cũng trong dịp này, tuổi trẻ 2 đơn vị phối hợp Cục Y tế, Trại giam Nghĩa An, Cục C10 - Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hành trình sinh hoạt chính trị, tri ân và các hoạt động ra quân bảo vệ môi trường tại Quảng Trị, tiêu biểu như: Tổ chức hoạt động sinh hoạt chính trị, dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị; Tổ chức lễ phát động ra quân hành động vì môi trường và diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường tại thành phố Đông Hà; Lễ ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển - Nói không với rác thải nhựa” tại bãi biển Nhật Tân; Khánh thành và bàn giao công trình Khu vui chơi thiếu nhi tại xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong; Hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại xã Triệu Lăng.

Các bạn trẻ làm sạch bãi biển. THANH LỘC

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ sống vì cộng đồng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho tuổi trẻ. Đồng thời, thông qua các hoạt động thực tiễn nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò, ý nghĩa của các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, chuyển tải các thông điệp về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững quốc gia và thực hiện chuyển đổi số vì cuộc sống, xã hội tốt đẹp .