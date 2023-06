Hanoi Buffaloes trình làng dàn hảo thủ sở hữu chiều cao 'khủng' ở VBA 2023

VBA 2023 khởi tranh ngày 10.6

Trận đầu tiên của VBA 2023 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 10.6 giữa CLB tái hiện trận chung kết VBA 2022 giữa Hanoi Buffaloes với Saigon Heat. Năm nay, giải tổ chức theo 2 giai đoạn gồm: thi đấu tập trung tại nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 10.6 đến 3.9 và trở lại đấu sân nhà – sân khách như năm ngoái từ 7.9 đến 30.9. Các trận đấu của VBA 2023 được trực tiếp trên ON Sports News, ON Sports Action và app ON Plus, VTVcab.